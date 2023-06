LIVE MN - Milan-Verona, gioca Brahim Diaz. Panchina per De Ketelaere

MilanNews.it

19.40 - Di seguito l'undici titolare scelto da Stefano Pioli per il Match contro il Verona. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

19.23 - Si giocherà stasera Milan-Verona, ultima gara assoluta della stagione 2022-2023 dei rossoneri, giunti per la terza volta di fila alla fase a gironi della Champions League grazie al piazzamento in campionato. Come riportato dagli inviati di MilanNews.it, il pullman dei rossoneri è appena arrivato allo stadio accolto dai tifosi milanisti.

18.51 - Sono 13 i punti conquistati dal Milan nelle ultime cinque gare di Serie A giocate contro il Verona. I rossoneri, che questa sera chiuderanno la propria stagione proprio contro gli scaligeri, sono reduci da ben quattro vittorie consecutive. All'andata, il Milan si impose per 1-2 grazie all'autorete di Gunter e al gol di Tonali.

18.15 - Sarà il Verona la formazione contro cui il Milan chiuderà la stagione 2022-2023. Stefano Pioli, da allenatore rossonero, ha incrociato in sette occasioni gli scaligeri ottenendo 4 vittorie e due pareggi. In generale, il tecnico di Parma ha sfidato venti volte i veneti con un bilancio di dieci vittorie, sette pareggi e tre ko.

17.53 - Il Verona stasera dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. Montipò fra i pali, difesa con Magnani, Hien e Ceccherini. A centrocampo Tameze e Abildgaard con Faraoni e Depaoli sulle fasce. Sulla trequarti Verdi e Ngonge alle spalle di Gaich.

17.05 - Sarà Paolo Valeri l'arbitro di Milan-Verona, ultima gara che chiuderà la stagione 2022-2023 dei rossoneri. Il fischietto romano ha diretto trentasette volte il Milan, che ha ottenuto 22 successi e 6 pareggi rimediando anche 9 ko. Valeri, inoltre, dirigerà per la terza volta in assoluto un Milan-Verona: in precedenza, una vittoria milanista e un pareggio.

16.43 - Sarà il Verona la squadra con cui il Milan chiuderà ufficialmente la stagione 2022-2023. L'ultimo giocatore rossonero ad aver segnato a San Siro contro i veneti è Franck Kessie, che realizzò il momentaneo 2-2 nella sfida valida per l'ottava giornata della passata stagione finita sul punteggio finale di 3-2.

16.22 - Sono complessivamente cinque gli indisponibili totali di Milan-Verona, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A in programma stasera a San Siro. Nel Milan sul campo non ci saranno Ibrahimovic e Bennacer mentre per il Verona mancheranno Lasagna, Duda e Henry.

15.49 - Si giocherà il 4 giugno, sarà l'undicesima volta che accade nella storia rossonera. Finora 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 1994-95, quando il Milan si impose in casa della Fiorentina per 2-1 con gol di Melli e Simone, mentre per la Viola segnò Batistuta il momentaneo 1-1.

15.35 - Per domenica 4 giugno, l'Atm (Azienda Trasporti Milanesi) ha previsto un servizio straordinario per agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici dei tifosi da e per lo stadio di San Siro in occasione di Milan-Verona.

- M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto FS. Ultima partenza da Lotto all’1.

- M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza all’1 dai capolinea.

- Chiudono invece al solito orario le linee M2, M3 e M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Lotto.

15.01 - Quattro giocatori del Milan si trovano a rischio squalifica per la prossima stagione. Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Tommaso Pobega e Ante Rebic, infatti, si ritrovano a quattro cartellini gialli ottenuti in questa edizione di Serie A e, di conseguenza, in diffida. Con un eventuale sanzione, dunque, questi calciatori salterebbero la prima giornata del campionato 2023/2024.

14.44 - In vista della partita di questa sera tra Milan e Verona, Pioli è orientato verso la conferma dell'undici che a Torino contro la Juventus ha vinto e conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. L'unico cambio potrebbe essere sulla trequarti con De Ketelaere che potrebbe avere una chance e far sedere Diaz in panchina. Il belga nei prossimi giorni partirà per l'Europeo U21 con il Belgio.

14.27 - Ecco, di seguito, la designazione arbitrale di Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A:

Arbitro: sig. Paolo Valeri (sezione di Roma 2)

Assistente 1: sig. Giallatini

Assistente 2: sig. Preti

IV Uomo: sig. Volpi

Var: sig. Mariani

AVar: sig. Muto

13.53 - Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva, questa sera alle 21, su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.

Fischio d'inizio: ore 21:00

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Tv: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

13.26 - Mister Marco Zaffaroni ha convocato 26 calciatori per Milan-Hellas Verona, match valido per la 38a giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma oggi a San Siro:

1 Montipò, 2 Zeefuik, 3 Doig, 4 Veloso, 5 Faraoni, 6 Hien, 7 Verdi, 8 Lazovic, 10 Hrustic, 17 Ceccherini, 19 Djuric, 22 Berardi, 23 Magnani, 24 Terracciano, 25 Braaf, 26 Ngonge, 27 Dawidowicz, 28 Abildgaard, 29 Depaoli, 30 Kallon, 32 Cabal, 34 Perilli, 38 Gaich, 42 Coppola, 61 Tameze, 77 Sulemana.

12.58 - Per il Verona di Marco Zaffaroni, in difesa è pronto il cambio: Cabal, in grande difficoltà nel primo tempo contro l'Empoli, dovrebbe cedere il posto a Ceccherini. L'ex viola è dunque in vantaggio per chiudere il terzetto davanti a Montipò insieme a Magnani e Hien. Faraoni e Depaoli si candidano a percorrere le corsie esterne, in mezzo al campo Tameze, Abildgaard e Sulemana si contendono due maglie, con i primi due in leggero vantaggio. Lazovic recupera, ma partirà dalla panchina, mentre Verdi ha qualche chance in più di affiancare Ngonge sulla trequarti. Dopo il gol di domenica scorsa, Gaich è segnalato in rimonta su Djuric per il ruolo di riferimento offensivo.

12.35 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, questa sera, dopo il match contro il Verona, Zlatan Ibrahimovic terrà una conferenza nella sala stampa di San Siro al termine di tutte le attività mediatiche connesse alla partita disputata. Le ultime parole in rossonero del bomber svedese.

12.00 - L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, contro l'Hellas Verona, presenterà praticamente la stessa formazione che è scesa in campo settimana scorsa contro la Juventus: Brahim Diaz in dubbio sulla trequarti in quella che forse sarà la sua ultima gara in rossonero (De Ketelaere è in ballottaggio con il numero 10). Gli altri dieci, come dicevamo, confermati: Maignan tra i pali; Thiaw e Tomori al centro della difesa con Calabria e Theo Hernandez ai fianchi; Tonali e Krunic (in dubbio, in caso pronto Pobega) in cabina di regia e con il trittico Messias-CDK-Leao alle spalle di Giroud.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi, in quello che è già stato ribattezzato lo Zlatan-Day, il Milan renderà omaggio a Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse svedese che non rinnoverà il contratto con il Diavolo per la prossima stagione. Lo svedese saluta Milanello dopo 163 partite ufficiali e 93 gol complessivi, da 12° marcatore della storia rossonera. Prima però la squadra di Stefano Pioli dovrà onorare il campionato in un San Siro gremito e contro un Verona a caccia della salvezza. Per i rossoneri l'obiettivo è chiudere quantomeno a quota 70 punti e Pioli ha tutta l'intenzione di provarci. Seguite l'avvicinamento alla sfida con gli aggiornamenti del consueto live di MilanNews.it. Restate con noi!