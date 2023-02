LIVE MN - Monza-Milan (0-1): i rossoneri sbancano l'U-Power, decide Messias!

Terzo 1-0 consecutivo per il Milan, che dopo il periodo di crisi nera a gennaio sembra essersi ritrovato. Decide una rete di Messias nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Pioli pensa più a difendere, rischiando solo nell'occasione del doppio palo di Ciurria.

95' FINISCE QUI!! Il Milan sbanca Monza, decide Messias!

94' Ciurria di mancino dalla distanza, conclusione che termina sul fondo.

93' Occasione Monza. Thiaw anticipa Gytkjaer in area, Izzo arrivo sulla respinta ma spara altissimo.

90' Cinque minuti di recupero.

85' OCCASIONE MILAN! Theo trova Tonali in area, destro piazzato, Di Gregorio para. Sulla respinta, Saelemaekers serve De Ketelaere che viene murato all'ultimo.

82' Cambio nel Milan: fuori Krunic, dentro Bakayoko.

81' Milan in apnea. Il Monza ci prova con tutte le forze.

78' Cambio nel Milan: fuori Leao, dentro Rebic.

73' Palo del Monza. Mancino di Ciurria dal limite, palo, palla che va sulla schiena di Tatarusano e poi termina in corner.

71' Cambio nel Monza: fuori Rovella e Marlon, dentro Sensi e Gytkjaer.

70' Giallo per Thiaw.

69' Corner per il Milan: De Ketelaere stacca di testa ma non trova la porta.

68' Iniziativa di Leao sulla sinistra, mancino sul palo di Di Gregoria che si fa trovare pronto e devia in corner.

66' Contatto in area tra Ciurria e Theo Hernandez, ma Rapuano lascia correre.

64' Triplo cambio nel Milan: fuori Brahim, Origi e Messsias, dentro De Ketelaere, Giroud e Saelemaekers.

63' Ammonito Machin.

62' Ammonito Rovella che ferma Brahim in ripartenza.

60' Rovella prova a sorprendere Tatarusanu sul suo palo, ma il portiere rossonero blocca.

59' Cambio Monza: dentro Machin e Carboni, fuori Birindelli e Petegna

57' OCCASIONISSIMA MILAN! Ripartenza con Theo Hernandez, palla a Brahim, Leao chiude il triangolo con il terzino francese che a tu per tu con con Di Gregorio calcia incredibilmente fuori.

55' Ammonito Birindelli per simulazione.

53' Errore di Messias in fase di impostazione, ne approfitta Mota che serve Petagna ma la conclusione è troppo centrale.

49' Offensiva del Milan. Tonali cerca Origi in area, ma Pablo Mari spazza via.

45' Si riparte!

Il Milan chiude in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti. Decide, per il momento, un mancino chirurgico di Messias dal limite dell'area su cui Di Gregorio non può fare nulla. Buona prestazione da parte dei rossoneri, che hanno diverse occasioni per andare a segno prima con Leao, poi con Brahim Diaz. Da rivedere sicuramente Origi, lontano partente del giocatore dell'andata.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

41' Rovella ferma Tonali in ripartenza. Niente giallo per il centrocampista del Monza.

36' Prova a farsi vedere il Monza dalle parti di Tatarusanu, ma il Milan si difende bene.

33' Cartellino giallo per Krunic.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Missile terra-aria di Messias dal limite dell'area e tiro che buca le mani di Di Gregorio. Milan in vantaggio!

27' Leao sguscia via a Marlon che lo abbatte. Giallo per il difensore del Monza.

25' Sullo sviluppo del corner, Thiaw svetta in area ma la sfera termina alta.

24' OCCASIONISSIMA MILAN! Leao conclude dal limite, Di Gregoria para ma lascia lì il pallone, Diaz arriva sulla ribattuta ma il portiere del Monza devia in corner.

19' PALO DEL MILAN! Conclusione potente da fuori area di Leao e palla che colpisce il palo esterno. Rossoneri ad un passo dal vantaggio.

15' Ora è il Milan a tenere in mano il pallino del gioco. Lungo possesso palla dei rossoneri.

13' Bell'iniziativa di Origi sulla destra, ma il cross per Leao viene intercettato da Izzo.

9' E' il Monza a fare il match. Milan molto attendista.

6' Corner per il Milan, spazza via la difesa del Monza.

4' Si fa vedere il Milan della parti di Di Gregorio, impegnando il portiere del Monza su un tiro cross di Leao.

2' Angolo Monza. Cross di Ciurria, colpo di testa di Petagna e ancora Tatarusanu a deviare in corner.

1' Subito occasione Monza. Ciurria approfitta di un rimpallo a suo favore, Tatarusanu devia in corner la conclusione.

1' Inizia il match! Primo pallone per il Monza.

- Contro il Monza sarà la sfida n.15 nella storia del Milan. Finora 13 vittorie rossonere e una vittoria per il Monza. L'unica sconfitta risale alla Coppa Italia 1964-65, quando ai supplementari finì 2-1, con doppietta di Melonari in risposta al vantaggio rossonero firmato David.

- Per i rossoneri, vista l'assenza di Davide Calabria, il capitano sarà Theo Hernandez. Sandro Tonali invece sarà il vice.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti all'U Power Stadium dove questa sera Monza e Milan daranno battaglia in occasione della ventitreesima giornata di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marí, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino; Antov, Caldirola, Carboni, Donati; Barberis, Colpani, Machín, Ranocchia, Sensi, Valoti; D'Alessandro, Gytkjær. All.: Palladino.

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Origi, Leão. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.