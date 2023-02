LIVE MN - Monza-Milan, le formazioni ufficiali del match

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

16.38 - La 23ª giornata di Serie A propone la tappa Monza per i rossoneri di Mister Pioli, una prima assoluta nel massimo campionato italiano in casa biancorossa. Al Brianteo è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio delle 18.00, queste le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori per Monza-Milan:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marí, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino; Antov, Caldirola, Carboni, Donati; Barberis, Colpani, Machín, Ranocchia, Sensi, Valoti; D'Alessandro, Gytkjær. All.: Palladino.

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Origi, Leão. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

16.31 - Come documentato dai nostri inviati a Monza, il Milan è appena arrivato all'U-Power Stadium in vista del match delle ore 18 contro i padroni di casa brianzoli.

16.13 - Walter De Vecchi, ex giocatore di Milan e Monza, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così della partita di questo pomeriggio tra Monza e Milan: "Il Monza è la rivelazione della Serie A da quando è arrivato Palladino. Propone un gioco di comando, tiene la palla e coinvolge tutti i giocatori. È un avversario di qualità da prendere assolutamente con le pinze. Oggi sarà un test difficilissimo per il Milan, che deve rimettere in campo la stessa determinazione vista contro il Tottenham".

15.58 - Si giocherà oggi Monza-Milan, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri questo pomeriggio ritroveranno l'ex Presidente Silvio Berlusconi, che nell'aprile 2017 assistette all'ultima sfida da numero uno milanista. In quel caso il Milan di Vincenzo Montella giocò contro il Palermo, vincendo per 4-1 e schierandosi con il seguente undici titolare: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa; Suso, Pasalic, Deulofeu, Bacca.

15.40 - Per la sfida con il Monza, in programma questo pomeriggio alle 18.00 all’U-Power Stadium, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe ancora affidarsi al 3-4-2-1. Al centro dell’attacco potrebbe rivedersi Divock Origi, favorito su Olivier Giroud per un posto dal primo minuto. Il centravanti belga così raccoglierebbe la sesta presenza da titolare con la maglia del Milan, la seconda del 2023 dopo quella ottenuta lo scorso 5 febbraio nel match contro l’Inter.

15.20 – Questo pomeriggio Monza e Milan si affronteranno nell’incontro valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Nella formazione rossonera dovrebbe rivedersi anche Fikayo Tomori, assente dallo scorso 24 gennaio a causa di un infortunio subito all’anca. Il difensore centrale inglese oggi potrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo quattro assenze consecutive. Il classe '97 infatti ha saltato le sfide di campionato giocate contro Sassuolo, Inter e Torino oltre alla gara di Champions League con il Tottenham.

15.00 – La gara fra Monza e Milan, valida per la ventitreesima giornata di Serie A e in programma alle ore 18.00 all’U-Power Stadium, sarà visibile in diretta su DAZN. Il match però potrà essere seguito anche su MilanNews.it attraverso la consueta diretta testuale.

14.40 – Sarà la diciannovesima volta che il Milan giocherà un match il 18 febbraio. I rossoneri nei precedenti hanno ottenuto 10 vittorie e 8 pareggi. L’ultimo match ufficiale risale al 2021, quando i rossoneri pareggiarono per 2-2 contro la Stella Rossa in Europa League. In Serie A, invece, nel 2018 il Milan riuscì a battere la Sampdoria grazie al gol di Bonaventura.

14.20 - Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini l'arbitro di Monza-Milan, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A in programma questo pomeriggio all'U-Power Stadium. Il fischietto romagnolo ha già diretto per due volte in questa stagione i rossoneri, che sotto la sua guida hanno pareggiato in campionato in casa della Cremonese perdendo a San Siro la sfida di Coppa Italia con il Torino.

14.00 - Per la sfida con il Milan, il Monza dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2. Di Gregorio in porta, difesa composta da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Sulla corsia non ci sarà Carlos Augusto, che verrà sostituito da uno fra Donati e Birindelli. In mezzo al campo Rovella in coppia con uno fra Filippo Ranocchia e Sensi mentre Ciurra agirà sulla fascia sinistra. Sulla trequarti invece ci sarà Pessina, che agirà alle spalle di Caprari e Petagna.

13.40 - Sarà il Monza il prossimo avversario in campionato del Milan. I rossoneri domani pomeriggio saranno ospiti dei brianzoli nell'incontro valido per la ventitreesima giornata fissato alle ore 18. Il Milan non faceva visita al Monza dal 1987, quando venne ospitato in un incontro valido per la fase a gironi di Coppa Italia. La formazione milanista, allora guidata da Arrigo Sacchi, riuscì a trionfare grazie alla doppietta di Marco Van Basten.

13.20 – Di seguito l’elenco dei convocati da Raffaele Palladino, tecnico del Monza, per la sfida in programma alle 18.00 all’U-Power Stadium contro il Milan:

2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 32 Pessina, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 77 D'Alessandro, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

13.00 – Sarà il Monza il prossimo avversario in campionato del Milan. Per i rossoneri, quella dell’U-Power Stadium contro i brianzoli sarà la quindicesima sfida assoluta. Il bilancio sorride alla formazione milanista, che ha già ottenuto tredici vittorie perdendo in una sola occasione. L'ultimo successo del Milan risale all'ottobre scorso, nella sfida valida per l'undicesima giornata terminata sul punteggio finale di 4-1. L'unico ko dei rossoneri invece è datato settembre 1964, quando in Coppa Italia i brianzoli vinsero per 2-1.

12.40 – Sono tre gli indisponibili in casa Milan in vista dell’impegno esterno contro il Monza. Nei rossoneri non ci sarà Davide Calabria, infortunato dell’ultim’ora, così come Ismael Bennacer che salterà la quinta gara consecutiva. Tra gli assenti figura anche Maignan.

12.20 - Sono ben cinque i diffidati del Milan in vista della sfida in casa del Monza. A rischiare la squalifica per il prossimo turno saranno Calabria, Leao, Kjaer, Rebic e Giroud. Di questi però probabilmente sarà soltanto Leao a partire dal primo minuto. Per la formazione brianzola i diffidati invece saranno Rovella, Izzo, Birindelli, Caprari e Marlon.

12.00 - L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato su quello che potrebbe essere il cambio di formazione più rilevante nel Milan rispetto alle ultime uscite: "Origi prenota l'attacco". L'attaccante belga è in ballottaggio con Olivier Giroud e sembra in vantaggio per una maglia da titolare questo pomeriggio contro il Monza alle ore 18.

------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Inizia il countdown per la sfida di questo pomeriggio alle 18 tra il Monza e il Milan che si giocherà all'U-Power Stadium della vicina città brianzola. I rossoneri, che sono reduci da due vittorie per 1-0 consecutive contro Torino e Tottenham, vogliono dare seguito a questo momento positivo. Come di consueto vi accompagneremo con il live testuale fino al fischio di inizio: restate con noi!