LIVE MN - Napoli-Milan (1-3) - Che vittoria al San Paolo

Una vittoria che pesa. Il Milan espugna il San Paolo con una prova di forza. Un successo di carattere e qualità, da squadra matura. Ibrahimovic è il trascinatore di un gruppo che si presenta a Napoli con le idee chiare, segna tre gol (due Zlatan e uno Hauge), soffre il giusto e porta a casa tre punti strameritati. I rossoneri si riprendono il primo posto in classifica possono guardare al proseguo della stagione con ottimismo.

97' Finita: il Milan espugna il San Paolo 3-1.

96' Donnarumma deve ancora lavorare su Insigne. Il Milan poi recupera.

95' GOL GOL GOOOLLL!!! HAUGEEE!!! Il giovane norvegese chiude il match con un gran gol: dribbling secco e mancino vincente.

94' Rientra Kessié: il Milan torna in superiorità numerica in questo finale.

93' Napoli pericoloso con Petagna: l'attaccante del Napoli controlla in area, si gira e calcia, ma Donnarumma è ben posizionato.

93' Kessié lascia il campo: Milan in dieci uomini.

92' Problema per Kessié, che rimane a terra. Si allunga ovviamente il recupero.

91' Che occasione per il Milan! Colombo ha sul mancino la palla del 3-1 ma la spara sul corpo di Meret.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Sostituzione anche per il Napoli: fuori Ruiz, in campo va Elmas.

88' Il Napoli ci prova con Fabian Ruiz: sinistro dal limite e pallone che sfila sul fondo alla destra di Donnarumma.

87' Altro cambio per il Milan: Krunic prende il posto di Calhanoglu.

85' Cartellino giallo per Castillejo.

84' Ultimi 5 minuti, poi sarà recupero. Match sempre in bilico al San Paolo.

81' Cartellino giallo per Mario Rui.

79' Infortunio per Ibrahimovic: al suo posto entra Colombo.

77' Calcio d'angolo per il Napoli: cross in mezzo, Donnarumma esce male ma la difesa del Milan si salva in qualche modo.

76' Corner per il Napoli: pallone fuori per Ruiz, che calcia ma trova un'altra devazione in angolo.

75' Cartellino giallo per Kessié.

73' Doppio cambio per il Milan: entrano Hauge e Castillejo, escono Rebic e Saelemaekers.

69' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in mezzo e colpo di testa centrale di Kjaer, che non impensierisce Meret.

68' Sostituzione per il Napoli: fuori Politano, al suo posto Petagna.

67' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo per Rebic, che è tutto solo ma sbaglia il controllo. Era una potenziale occasione.

65' Il Napoli resta in dieci uomini. Doppio giallo e cartellino rosso per Bakayoko.

63' GOL DEL NAPOLI! Azione viziata da un fallo su Kessié. La palla arriva a Mertens che segna il 2-1.

60' Ibrahimovic segna anche il terzo gol personale, ma Valeri giustamente annulla per una posizione di fuorigioco dello svedese.

59' Ammonizione per Rebic.

57' Calcio d'angolo per il Napoli: cross dentro, deviazione e pallone che finisce fuori. Rinvio dal fondo per il Milan.

56' Cambio per il Napoli: Zielinski prende il posto di Lozano.

55' GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Ripartenza del Milan, cross sul secondo palo di Rebic e tocco col ginocchio di Ibrahimovic, che da pochi passi mette il 2-0.

54' Calcio d'angolo per il Napoli: cross in mezzo, il Milan recupera e riparte.

53' Il Napoli prova a fare la partita. Il Milan difende con tanti uomini.

47' Cartellino giallo per Calabria.

45' Tutto è pronto. Fischio di Valeri: si ricomincia! Possesso Napoli.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si riparte con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Bel primo tempo al San Paolo, con il Milan che chiude in vantaggio di un gol (Ibrahimovic la mette al 20esimo). I rossoneri partono forte e nei primi minuti confezionano due grandi occasioni con Rebic e Kjaer. Dopo la rete di Zlatan, il Napoli viene fuori con orgoglio e qualità. Donnarumma salva su Mertens, Di Lorenzo colpisce la traversa da pochi passi. Insomma, un match ricco di emozioni e belle giocate. Sarà una ripresa tutta da vivere.

48' Fine ptimo tempo: Milan avanti 1-0.

47' Lunga azione manovrata del Milan, che poi va al tiro da fuori con Bennacer: pallone ampiamente sul fondo.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

42' Brividi per il Milan. Sugli sviluppi di un calcio di punizione il pallone arriva a Mertens, che calcia da pochi passi ma sbatte su Donnarumma.

40' Il Napoli ci prova dalla distanza con Lozano, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa di Donnarumma.

38' Corner per il Napoli: pallone dentro, Manolas cerca la rovesciata ma colpisce male.

35' Ancora Politano, sempre da fuori area: sinistro a giro e pallone a lato. Rinvio dal fondo per il Milan.

34' Angolo per il Milan: cross sul primo palo, Politano mette fuori.

32' Politano ci prova dalla distanza, ma il suo mancino finisce alto sopra la traversa.

31' Da qualche minuto il Milan non riesce a uscire dalla propria metà campo.

29' Ancora calcio d'angolo per il Napoli: cross in area, Donnarumma fa suo il pallone.

28' Altro corner per il Napoli: pallone dentro, libera la difesa del Milan.

27' Angolo per il Napoli: cross in mezzo, serie di batti e ribatti e poi traversa di Di Lorenzo. Azzurri vicini al pareggio.

26' Grande occasione per il Napoli. Conclusiome di Mertens e risposta super di Donnarumma, che devia in angolo.

24' Partita bellissima al San Paolo.

20' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAHIMOVIC!!! Prodezza di Zlatan!!! Cross al bacio di Theo Hernandez e colpo di testa di Ibra, che anticipa Koulibaly e insacca.

19' Corner per il Milan: traversone in area, Bakayoko allontana la minaccia.

16' Cartellino giallo per Bakayoko, che entra in modo scomposto su Saelemaekers.

14' Kessié alza la testa e sforna un lancio al bacio per Saelemaekers: il belga prende palla, si accentra e calcia con il sinistro, ma spara in curva.

13' Il Milan ha approcciato bene la partita.

10' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro e clamorosa occasione per Kjaer, che sbaglia tutto con il sinistro. Era solo davanti alla porta.

9' Ancora Milan. Calhanoglu ci prova dalla distanza: Meret si rifugia in angolo.

9' Grande chance per il Milan. Ibrahimovic vede e pesca Rebic in area, ma il croato svirgola a pochi passi da Meret.

7' Il difensore danese prova a restare in partita: ristabilita la parità numerica.

6' Infortunio per Kjaer, che esce fuori dal campo per farsi medicare.

4' Pressing alto del Milan in questo avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Valeri: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia rossonera per il Milan, casacca azzurra per il Napoli.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al San Paolo. Napoli e Milan tra pochi minuti in campo per il posticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Un altro impegno difficile per i rossoneri, un'altra emozionante sfida che, come sempre, vi racconteremo LIVE grazie alla nostra diretta testuale. Restate con noi.

LE FORMAZIONI:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Manolas; Koulibaly; Mario Rui; Ruiz; Bakayoko; Politano; Lozano; Insigne; Mertens. A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna, Llorente. All.: Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali, Colombo. All.: Bonera