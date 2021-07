LIVE MN - Nizza-Milan (1-1): Giroud pareggia un'amichevole che di amichevole ha avuto ben poco

93' Termina 1-1 all'Allianz Riviera, decidono Gouiri su rigore (inventato) e Olivier Giroud con un gran colpo di testa. Match amichevole che di amichevole ha avuto ben poco

90' Cross dalla sinistra del Nizza, uscita da brividi per Tatarusanu che perde il pallone ma è brava la difesa rossonera ad allontanare subito.

86' Cambio per il Milan: esce Tonali, entra Di Gesù.

84' Altro cambio per il Nizza: esce Gouiri, entra Amraoui.

81' Rinvio sbilenco e sconclusionato di Caldara in area di rigore che rischia la frittata, interviene Tatarusanu e sbroglia il bandolo della matassa.

80' Altro cambio per il Nizza, esce Rosario ed entra Smith.

75' Bel cross di Conti dalla destra, Giroud non ci arriva di testa per un soffio.

73' Triplo cambio per il Nizza: fuori Atal, Dante e Da Cunha, dentro Lotomba, Daniliuc e Lemina.

71' Cambio per il Milan: fuori Romagnoli, Tomori e Diaz, dentro Caldara, Conti e Rebic.

70' Vergognoso Atal che a palla lontana tira una ginocchiata sul fianco di Tomori. Gesto inutile, pericoloso e totalmente gratuito. Dopo il brutto fallo si allontana come se niente fosse, solo un piccolo richiamo da parte dell'arbitro.

66' Ottima partita di Alessio Romagnoli, sempre sul pezzo e attento in fase di chiusura e negli uno contro uno. Sicuramente tra i migliori del Milan questa sera.

65' GOL DEL MILAN! BOMBER GIROUD CI METTE 5 MINUTI PER SBLOCCARSI! Punizione dalla trequarti battuta bene da Castillejo, Giroud beffa tutti con un gran colpo di testa. Impatti istantaneo del francese! 1-1 all'Allianz Riviera.

60' Cambi per il Milan: dentro B.Touré, Maldini, Giroud e Castillejo, fuori Theo, Pobega, Leao e Saelemaekers.

60' Intervento molto duro di Dante su Saelemaekers, niente giallo.

58' Gol di Gouiri su rigore. Penalty che è evidentemente un'invenzione del direttore di gara, fin qui disastroso. 1-0 Nizza.

56' Il direttore di gara completa l'opera. Ndoye supera Krunic in area, perde il controllo del pallone e decide di tuffarsi. Per l'arbitro francese è rigore.

55' Possesso prolungato del Milan in attesa dei varchi giusti. Il Nizza continua a chiudersi bene e a intervenire con scivolate e contrasti sempre al limite.

52' Theo supera Atal sulla sinistra, l'algerino lo atterra con un intervento in scivolata da dietro. Agonismo esagerato, ma niente giallo.

50' Bella discesa centrale del Milan, con Krunic che serve Leao largo a sinistra. Il portoghese prova ad entrare in area ma Atal lo ferma facilmente.

47' Ancora un fallo su Diaz, maltrattato dai difensori del Nizza.

46' Fischia l'arbitro, si ricomincia: primo pallone del secondo tempo per il Nizza.

- Cambi anche per il Milan: Gabbia prende il posto di Calabria, Tatarusanu subentra a Maignan.

- Cambio per il Nizza: entra Maolida, esce Kluivert.

- Le squadre tornano sul terreno di gioco, a breve il via al secondo tempo.

Primo tempo molto intenso e maschio da parte del Nizza, sicuramente incoraggiato da alcune scelte dell'arbitro che lasciano perplessi. Milan che inizia bene, ma alla lunga escono fuori i padroni di casa, molto più avanti nella condizione (la Ligue 1 inizia la prossima settimana). Primi 45 minuti particolarmente privi di emozioni: degne di nota solo la punizione di Theo, fuori di un soffio, quella di Gouiri, palo, e un salvataggio in scivolata in area piccola di Romagnoli su Da Cunha.

46' Fine primo tempo.

45' Altra bella chiusura di Romagnoli in scivolata sul lato sinistro dell'area di rigore.

42' Theo si intestardisce nel duello fisico con Da Cunha, il direttore di gara non concede il fallo e il Nizza recupera palla in posizione pericolosa. Ci pensa Tomori rinviando in angolo.

40' Nonostante sia un match amichevole è evidente che il signor Batta voglia prendersi la scena. Questa volta il direttore di gara francese non fischia un chiaro fallo su Theo Hernandez lanciato come un treno verso l'area avversaria. Comportamento davvero inspiegabile del fischietto d'oltralpe che innervosisce i giocatori in campo.

38' Da Cunha ci prova da fuori di sinistro, il tiro deviato sfiora il palo alla destra di Maignan.

35' Incommentabile l'arbitro che non concede un rigore netto su Leao. il portoghese aveva saltato due avversari prima di essere atterrato nel cuore dell'area di rigore. Direttore di gara fin qui ampiamente rivedibile.

34' Contropiede potenzialmente pericoloso buttato al vento da Pobega che perde palla troppo facilmente sull'intervento avversario.

33' Altro intervento duro su Pobega, per l'arbitro non c'è nulla e il Nizza parte pericolosamente in contropiede. Romagnoli con un miracolo in area piccola mura Da Cunha che aveva tirato a botta sicura.

32' Il Milan arretra dopo un calcio d'angolo battuto male, Mike Maignan si fa trovare addirittura sulla linea di centrocampo per gestire il pallone e far ripartire l'azione.

31' Ennesimo fallo del Nizza che evidentemente non ha ben chiaro il concetto di amichevole, ammonito Theo per le sacrosante proteste. Strana scelta del direttore di gara francese.

30' Calabria lancia Saelemaekers sulla fascia destra, il controllo del belga è però difettoso.

29' Ammonito Kluivert per gioco scorretto.

28' Diaz continuamente bersagliato dagli avversaria, questa volta il fallo lo commette Kamara.

27' Ottimo recupero di Tonali a centrocampo su Kluivert, il numero 8 prova il contropiede ma Rosario lo abbatte in scivolata.

26' Ora il Milan si schiera con il classico 4-2-3-1.

25' Theo prova la percussione centrale ma non sfonda, il Nizza recupera palla con Thuram che parte deciso verso la porta rossonera: entrata in area e tiro sbilenco.

23' Punizione di Gouiri battuta molto bene, conclusione violenta che sbatte sul palo alla sinistra di Mike Maignan che sembra comunque esserci.

22' Si rialza il numero 8 rossonero, il problema dovrebbe essere rientrato.

21' Qualche problema fisico per Tonali, rimasto a terra dopo l'intervento falloso su Gouiri. Staff medico in campo.

19' Errore di Saelemaekers in uscita, parte Guoiri in contropiede. Tonali con un grande scatto lo atterra, giallo per lui.

18' Tonali parte in contropiede centralmente e serve Leao sulla sinistra, il portoghese sembra saltare Atal ma l'algerino rinviene da terra. Peccato.

17' Pennellata di Theo su punizione che sfiora l'incrocio dei pali a portiere battuto. Tiro notevole del terzino francese.

16' Diaz imprendibile in questi primi minuti, infatti viene fermato con le cattive al limite dell'area. Punizione da ottima posizione per il Milan.

15' Si accende ancora Diaz, stop e partenza bruciante tra i difensori avversari. Viene abbattuto da Dante, per l'arbitro ancora nulla. Ci prova pobega dalla distanza, tiro potentissimo ma alto.

14' Bellissma apertura di Krunic per Theo sulla sinistra, il francese prova la classica scorribanda sulla fascia ma il difensore lo ferma in scivolata.

12' Spalla a spalla tra Krunic e Atal, per l'arbitro è fallo. Punizione pericolosa per il Nizza dal lato destro dell'area. Batte Gouiri, la difesa rossonera allontana e mette in angolo.

9' Dagli sviluppi di un corner Calabria crossa dalla trequarti per Leao, il portoghese riesce a svettare sui difensori ma il suo impatto con il pallone è difettoso: tiro che finisce debole al lato.

8' Fallo su Krunic, calcio di punizione dalla trequarti. Batte Theo. Traversone teso e tagliato, si rigugia in angolo la difesa avversaria.

7' Grande anticipo di Romagnoli su Gouiri, il capitano rossonero salva una situazione complicata. Si era alzata però la bandierina, tutto inutile.

6' Cross di Atal dalla trequarti, Tomori prima e Saelemaekers poi allontanano.

5' Ancora una volta Milan che imposta a 3, schieramente camaleontico in avanti. Krunic, Diaz e Leao si scambiano spesso di posizione.

4' Gouiri ci prova al volo di destro nel cuore dell'area di rigore: conclusione potente ma totalmente sbilenca.

2' Brahim Diaz subito frizzante. Chiede palla sulla trequarti e parte in mezzo alle maglie della difesa avversaria. Chiede l'uno due a Leao per entrare in area ma lo spagnolo viene buttato a terra con una spallata. Non c'è nulla per il direttore di gara.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Milan.

- Questa sera il direttore di gara sarà il signor Florent Batta.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia rossonera per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta per il Milan.

- Questa sera il Milan indosserà per la prima volta in stagione l'Away Kit 21/22 color bianco panna con piccoli inserti rossi sulle spalle.

- Ultimi scampoli di riscaldamento prima del fischio d'inizio.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti all'Allianza Riviera. Questa sera, fischio d'inizio previsto alle 20:30, andrà in scena l'amichevole tra Nizza e Milan. Dopo due uscite piuttosto morbide contro Pro Sesto e Modena arriva un avversario molto più competitivo e in forma. I francesi di Galtier infatti sono molto più avanti nella preparazione rispetto ai rossoneri visto che la prossima settimana avrà inizio la nuova stagione di Ligue 1. Mister Pioli, che in settimana ha finalmente avuto a disposizione i nuovi arrivi e i nazionali, schiera dal primo minuto Mike Maignan: prima presenza da titolare per lui. Torna Calabria dopo l'infortunio, mentre Olivier Giroud avrà sicuramente un'occasione nella ripresa. Opportunità interessante per Tommaso Pobega, che verrà schierato nei due di centrocampo a causa dell'indisponibilità di Ismael Bennacer, positivo al Covid. Rimanete con noi per seguire l'andamento della partita e non perdervi nulla di questo match amichevole.

LE FORMAZIONI

NIZZA (4-3-3): Benitez; Atal, Todibo, Dante, Kamara, Kluivert, Thuram, Rosario, Da Cunha, Ndoye, Gouiri. A disp: Boulhendi, Amraoui, Daniliuc, Lotomba, Lemina, Smith, Trouillet, Duville Parsemain, Lotomba. All. Galtier

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Salelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao. A disp: Tatarusanu, Ballo-Toure, Caldara, Conti, Gabbia, Di Gesù, Krunic, Robotti, Rebic, Giroud, Castillejo, Maldini. All. Pioli.