LIVE MN - Pioli: "A fine campionato dirò se il Milan è guarito. Piatek? C'è con la testa"

Su Piatek: "Con la testa è qua, se no non l'avrei fatto giocare. Credo che sia normale per un giocatore non essere sempre in condizione ottimale. Oggi non è riuscito a trovare la profondità come aveva fatto contro la SPAL".

Su Calhanoglu al posto di Bennacer squalificato contro il Verona: "Non ho ancora pensato alle scelte in vista di domenica, per ora sono felice che la squadra non ha mai smesso di creare e concludere. Dobbiamo essere compatti e tenere le giuste distanze tra i reparti: questa è la cosa più importante, non le singole posizioni".

Sullo stato di forma della squadra e se è guarita: "La squadra sta bene e ci crede. Le partite passano attraverso le difficoltà, ma sappiamo reagire con grande lucidità ed equilibrio. I risultati positivi stanno aiutando e dobbiamo continuarne a cercarne altri. Se il Milan sarà guarito lo dirò a fine stagione. Il Verona sta molto bene, però se recuperiamo le energie e giochiamo da Milan possiamo fare una bella figura".

Sulle tante partite nella stessa partita: "Il Milan ha fatto un'ottima partita ed è stato un peccato non finire il primo tempo con qualche gol di scarto in più. Abbiamo creato tanto e concesso il meno possibile. Siamo stati per 120 minuti una squadra ben messa in campo".

