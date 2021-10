LIVE MN - Pioli: "Abbiamo meritato questa vittoria, Ibra ci da tanto in tutto"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Roma-Milan. Di seguito le domande e le risposte:

Qual è stata la chiave di questa grande prova all'Olimpico?

"Ci voleva personalità e semplicità nella gestione della palla. Abbiamo fatto girare bene la palla e la squadra ha giocato bene sia in undici contro undici sia in inferiorità numerica. Abbiamo meritato questa vittoria. "Nel nostro modo di giocare non possiamo essere intensi o generosi. Ci sta che qualche errore lo facciamo ma ci prendiamo i nostri rischi perché abbiamo un modo di giocare che ci da sicurezza e certezza. Non possiamo pensare di dominare tutta la partita. Il livello in Italia si sta alzando, le squadre forti come la Roma ti mettono in difficoltà ma questo sono capaci di farlo anche le altre squadre".

Cosa non si deve fare per non commettere gli errori dello scorso anno?

"Credo che anche l'anno scorso abbiamo avuto una buona continuità anche se abbiamo avuto un calo nella seconda parte della stagione che non ci ha permesso di stare dietro l'Inter. Non conta l'essere primi, sono contento delle prestazioni e dobbiamo essere bravi a mantenere alto il nostro livello di concentrazione. Possiamo controllare le nostre prestazioni non gli episodi arbitrali, vogliamo continuare su questa strada. Credo che il Milan abbia iniziato questo percorso di crescita due anni fa, il club è stato bravo ad integrare e adattare i giocatori. Tutte le esperienze anche negative ci hanno aiutati in questo percorso. Dobbiamo rimanere molti umili e presenti sulla prossima gara".

Ibrahimovic ha segnato anche questa sera, è un giocatore diverso rispetto all'inizio della stagione?

"Zlatan sta sicuramente meglio. Ha passato un'estate difficile ma sta recuperando. Si tratta di un giocatore che ci da tanto in tutto, speriamo che continui a a fare bene e continui a far bene per noi".