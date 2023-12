live mn - Pioli: "Bennacer titolare domani. Ibra? E' il solito Zlatan, sarà con noi a Salerno"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera sul campo della Salernitana. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero. Restate con noi!!!

Si avvicina il Natale. C'è un grande gruppo...

"E' vero, non c'è nemmeno il bisogno di sottolinearlo. C'è un grande gruppo che comprende anche chi ci permette di lavorare al meglio tutti i giorni".

Come è stato l'impatto di Ibra?

"E' il solito Zlatan. Si sta approcciando un ruolo diverso, è curioso e determinato. L'ho visto motivato. E' stata una giornata interessante".

Cosa pensa della questione Superlega?

"Ho appena saputo la notizia, non ho ancora in mano dei dati per dare un giudizio più profondo".

Domani Ibra sarà a Salerno?

"Sì domani ci sarà. E' un valore aggiunto per me e per il club. Ha grande esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide".

Come stanno gli infortunati?

"Non faccio il bollettino medico, ma siamo ancora in emergenza. Gli ultimi infortuni sono stati strani e particolari. Stiamo lavorando per tornare alla normalità perchè abbiamo tante partite da giocare".

Quanti minuti ha nelle gambe Bennacer?

"Spero abbia un buon minutaggio. Sta bene. Domani giocherà dall'inizio e rimarrà in campo fino a quando riuscirà".

Da dopo Newcastle è iniziata una nuova stagione per il Milan?

"Dipende molto dalla partita di domani. Stiamo cercando di trovare la giusta continuità. Domani è importante, conosciamo le loro caratteristiche e i nostri punti di forza".

Domani confermerà la difesa a tre?

"La Salernitana cambia modo di attaccare. Ci metteremo in campo nel modo più adatto".

Siete in contatto con l'Algeria per la Coppa d'Africa?

"Non siamo noi e il giocatore a fare il calendario. Lui sta bene. Se accetterà la convocazione andrà in Coppa d'Africa, così come Chukwueze. Toccherà poi a noi trovare altre soluzioni".

Che cosa vi serve a gennaio?

"Il club sa quali sono le nostre esigenze. Il club è disponibile ad intervenire a gennaio".

Siete soddisfatti della vostra stagione?

"Non possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, ma possiamo rendere migliore di quello che è stata finora".

Cosa pensa di Pippo Inzaghi allenatore?

"Al Milan ha dato tanto, è nel cuore dei tifosi. Fa l'allenatore da un po', capitano dei momenti difficile. Gli faccio l'in bocca al lupo, anche se domani saremo rivali".

Quanto manca il gol a Leao?

"E' importante per noi e per lui. Arrivava da un periodo di stop, l'ho visto bene in questi giorni. Mi auguro che domani sia al top".

Ora avrete alcune settimane intere per lavorare...

"Lavoreremo su certe situazioni, soprattutto a livello individuale per migliorare la condizione di tutti. Dopo la Coppa Italia e prima dell'Europa League avremo tre settimane per fare certi carichi di lavoro".

State lavorando per migliorare la questione

"Spero il prima possibile, anche se purtroppo avremo alcuni infortuni molto lunghi. Speriamo di tornare presto alla normalità".

Come mai sta giocando poco Krunic?

"In questo momento c'è qualcuno che sta meglio di lui".

E' sostenbile un centrocampo Loftus-Cheek, Bennacer e Reijnders?

"Dipende da come vogliamo giocare. E' un trio che può fare bene insieme e darci il giusto equilibrio".

Per la Salernitana è una gara ultima spiaggia. Come si affronta?

"Dobbiamo interpretare la partita come se fosse l'ultima spiaggia anche per noi".

Pandoro o panettone?

"Preferisco il panettone, magari con un po' di mascarpone..."

- Finisce così la conferenza stampa di Pioli prima della Salernitana.