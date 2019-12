LIVE MN - Pioli: "Caldara è a disposizione, Leao preso per due motivi. Mercato? Ci faremo trovare pronti"

Termina qui la conferenza di Stefano Pioli.

Quanto è importante Calhanoglu?

"E' un giocatore molto forte e importante, non credo sia un attaccante esterno puro, deve giocare a tutto campo, collaborare con Theo e Bonaventura, dobbiamo essere bravi a coprire tutto il campo. I tifosi ci hanno sostenuto sempre, le prestazioni sono state altalenanti, più i tifosi sosterranno i nostri giocatori più saremo forti".

Ha scelto la sua formazione?

"L'allenatore deve essere bravo a sfruttare i momenti migliori dei giocatori, può essere che tra una settimana o due le situazioni cambino. Bisogna cercare di approfittare della situazione psicofisica dei giocatori. Non ho un undici titolare, ho 24 giocatori che devo essere bravo ad utilizzare nel modo giusto".

Come valuta il Sassuolo?

"Quando prepariamo le partite non sottovalutiamo le qualità degli avversari, il Sassuolo è una squadra alla quale dobbiamo prestare grande attenzione. Avere le marcature giuste sarà molto importante per impedire le ripartenze".

Ha detto che Leao non è un centravanti...

"Leao è stato preso per due motivi, uno è perché un potenziale importantissimo ma bisogna dargli il tempo. Un altro motivo è che nel progetto tecnico tattico il Milan all'inizio giocava con le due punte. E' un attaccante di movimento, poi può anche fare la prima punta con le sue caratteristiche. Sta lavorando per migliorare e per ampliare il suo bagaglio tattico e fisico".

Se arrivasse un attaccante a gennaio, Piatek potrebbe giocare con un'altra prima punta?

"Domani giochiamo una partita importante, a gennaio risponderò alle domande di mercato. E' giusto che io faccia le mie valutazioni e le faccia con la società. La crescita della squadra è troppo importante, dobbiamo elevare le nostre performance. Se ci sarà da migliorare ci troveremo pronti ma l'importante è fare punti, mi aspetto tanto dalla mia squadra".

Sulla rappresentazione di Padre Pioli...

"Dall'esterno si hanno opinioni diverse, i genitori mi hanno insegnato ad essere rispettoso ma non sono buono e malleabile come si pensa. Ho molto più entusiasmo di quello che dimostro coi gesti. Sono soddisfatto perché vedo lavorare la squadre con grande professionalità, il lavoro può trasformare qualcosa di buono in straordinario".

Entrare nella storia del Milan?

"Cosa ha rappresentato il Milan per il calcio mondiale è il massimo. E' stato al top a livello mondiale, ha rappresentato mentalità vincente, una società molto organizzata e competitiva. E' stato un punto di riferimento per tutti. Domani sarà una giornata importante, ci saranno tanti ex allenatori e giocatori, spero di poter fare bene, poi quello che sarà il futuro non potrò saperlo".

Sul ritrovo in hotel...

"Una mia richiesta, abbiamo lavorato molto bene in settimana a Milanello, ci ritroviamo a Milano così avremo un trasferimento meno lungo domani".

Domani c'è possibilità che giochi Caldara?

"Se è convocato è a disposizione per giocare, sta sicuramente meglio, le due partite in allenamento gli hanno dato più ritmo. Non può essere ancora al 100% ma è giusto che stia con noi. Mercato? Per quello ci sarà il tempo per fare le nostre valutazioni".

Cosa si può migliorare?

"La squadra deve essere in grado di leggere situazioni, ogni partita deve essere come le altre. Dobbiamo essere concreti, con un passaggio possiamo creare pericolosità. Qualcosa gli avversari ti concedono sempre, dobbiamo avere le idee chiare per affrontare gli avversari avendo più vantaggi che svantaggi. Veniamo da due buonissime prestazioni ma si può crescere ancora tanto".

Come sta Paquetà?

"Sta bene, è in buone condizioni, Paquetà fa parte di questi, poi vedrò che scelte farò domani".

Berlusconi ha detto che vorrebbe Ibra al Monza...

"Se l'ha detto lui cosa posso dire... Ha espresso il suo desiderio. Io sto lavorando bene con la squadra e sono soddisfatto".

Domani una giornata importante...

"Non siamo una società come le altre, è un onore partecipare ad una giornata come domani, abbiamo la possibilità di onorare la storia del Milan facendo una prestazione da Milan. La classifica non è ancora quella che vogliamo ma rimaniamo concentrati su domani contro un avversario che gioca un buon calcio, dobbiamo essere all'altezza dall'inizio alla fine".

Si va verso la conferma dell'undici?

"Se verranno confermati gli undici significa che i loro allenamenti sono stati di alto livello, tutti i giocatori stanno lavorando con intensità ed attenzione, dobbiamo insistere su questa strada".

Piatek può tornare a segnare?

"E' la squadra che deve giocare da squadra, se riusciamo ad essere squadra poi le individualità vengono esaltate. Piatek è una di queste individualità che può indubbiamente crescere".

Bonaventura ha aiutato?

"E' un giocatore importante, più giocatori importanti abbiamo più possiamo fare bene. Jack è uno di questi, ce ne sono tanti, sono molto contento del lavoro che stanno facendo. Adesso dobbiamo spingere".

La squadra è cresciuta atleticamente?

"La cosa importante è che la squadra sta crescendo da molti punti di vista, la testa è più positiva, dobbiamo insistere sui nostri concetti e principi. Dobbiamo avere idee, soluzioni, qualità e intensità. La partita di domani è un'altra opportunità che dobbiamo volere".

Come sta la squadra dopo queste due vittorie?

"Sapevamo l'importanza di queste due gare, tutti dobbiamo avere la voglia necessaria per finire bene questa prima parte di stagione, non siamo usciti completamente dal tunnel, vediamo la luce ma dobbiamo brillare e continuare a fare bene".

