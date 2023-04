LIVE MN - Pioli: "Giroud sta bene. Scambierei il quarto posto per la finale? Qui per giocare una partita alla volta"

A breve mister Stefano Pioli prenderà parola dalla sala stampa dello stadio "Diego Armando Maradona" per presentare in conferenza la sfida di Champions League di domani sera contro il Napoli. All'andata a San Siro è finita 1-0, partita decisa dal gol di Bennacer. Rimanete con noi per seguire tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero.

- Inizia la conferenza stampa.

Sui calci di rigore e Maignan come possibile tiratore: "Li abbiamo provati come sempre prima delle partite in questa competizione. E non ho pensato a dove mettere Maignan".

Che partita si aspetta? "Tutte e due le squadre hanno avuto le loro occasioni da gol, vince chi sfrutta meglio le occasioni che creeranno. Il Napoli a Milano è partito molto meglio di noi e deve esserci di insegnamento".

Scambierebbe il quarto posto per la finale di Champions? "Siamo qui per giocarci la Champions, una partita alla volta. Sarebbe un percorso molto importante. È un percorso nato tre anni fa, siamo solamente concentrati su questa partita. Le valutazioni si danno alla fine".

Le due squadre sono pronte fisicamente? "Tutte e due le squadre saranno pronte. Una partita delicatissima, ma stimolante. Tutte e due le squadre hanno le qualità per vincere la partita".