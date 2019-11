LIVE MN - Pioli: "Ibra campione, ma è presto per il mercato. E sulle parole di Calha e Piatek..."

- termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.

Su come ha lavorato sull'attenzione della squadra durante la sosta: "Abbiamo lavorato sia dal punto di visa fisico, ma anche sul video e in campo, per far capire alla squadra che l'interpretazione corretta deve essere che ogni pallone possa essere quello decisivo, anche quello che sembra più banale".

Sulle frasi di Calhanoglu e Piatek: "Non credo che i ragazzi intendessero dire che il Milan è un punto di passaggio e non di arrivo. Sono ragazzi molto attaccati, molto dentro. Non credo che abbiamo problemi di giocatori che non stiano bene al Milan. Per dimostrarlo, però, dobbiamo dimostrarlo sul campo".

Sulle dichiarazioni in cui dice che sembra non esserci differenza per i giocatori in caso di sconfitta o vittoria: "Sono dichiarazioni all'inizio della mia esperienza, 40 giorni fa. Nelle ultime settimane sento qualcosa di positivo, soprattutto in quella direzione lì. Stiamo facendo dei passi avanti importanti da questo punto di vista".

Se il Milan si sente favorito rispetto al Napoli per quanto riguarda la compattezza del gruppo: "Io non conosco le situazioni del Napoli, non mi riguardano e non mi interessano. Io posso solamente dire che il gruppo è compatto e coeso per uscire da questa situazione delicata. Tutte le partite partono da 0-0 e vanno lette. La qualità e l'attenzione devono essere massime in un match come quello di domani".

Su quali reparti necessitano di miglioramento: "Dobbiamo parlare di squadra, si lavora di collettivo. Dobbiamo avvertire prima quando c'è pericolo. Contro la Juventus meglio non potevamo essere piazzati, è mancata attenzione, determinazione e la percezione del pericolo. Non è questione di reparti, è la squadra che deve prevenire il pericolo e di sfruttare le qualità quando riprende il possesso palla".

Se Rebic è pronto per partire da titolare: "Perdiamo due giocatori come Bennacer e Calhanoglu, però ho grandi possibilità e Rebic è una di quelle".

Su Ibrahimovic: "Ho già spiegato che penso sia un grande campione per l'importanza tecnica sul campo e per la professionalità che ha sempre dimostrato. Adesso per noi è importante il presente. Con la società c'è un confronto continuo, ma io devo pensare solo al campo. Siamo solo a novembre. Poi per quanto riguarda il mercato di gennaio, non mi tirerò indietro sui giudizi, ma più avanti".

Su come si aspetta la squadra domani: "Dovremo essere più precisi tecnicamente e tatticamente contro un avversario che sa leggere le situazioni".

Su come sta reagendo la squadra per la classifica: "Abbiamo appeso la classifica e la squadra è consapevole".

Se ci sono i presupposti perchè venga fuori il vero Milan domani: "Anche nelle altre partite abbiamo avuto l'atteggiamento corretto, ogni partita va affronta al massimo. Le motivazioni e gli stimoli non ci mancheranno, la squadra è consapevole. Domani son convinto che faremo una partita seria".

Se è un vantaggio o uno svantaggio incontrare il Napoli in questa situazione: "Non voglio entrare nelle loro problematiche, credo troveremo un Napoli motivato e determinato, allenato da un allenatore esperto. Noi non saremo da meno per qualità e per stimoli".

Su Kessie da recuperare: "Assolutamente sì, è la mia intenzione di avere tutti a disposizione. Poi dipende da loro, Kessie l'ho visto bene anche se è rientrato solamente ieri. E' normale sbagliare qualcosina, però poi dipende da loro avere gli atteggiamenti giusti e mettersi a disposizione. Ho delle risposte importanti dai giocatori sui lavori che abbiamo fatto nelle ultime due settimane".

Sul modulo non cambiato con la Juventus perchè è uscita la notizia sui giornali: "Non è per quello, ho scelto un altro modulo perchè credevo che la squadra stesse meglio in campo, cosa che ha dimostrato".

Sul modo migliore per mettere in condizione Piatek di segnare: "Nella sosta ho avuto tutto il tempo necessario per rivedere la partita. Credo che Kris abbia lavorato molto bene contro la Juventus, attaccando la profondità e lavorando con la squadra. Le sue prestazioni sono in crescita e arriva da un gol importante con la nazionale. Più riusciamo a mettere palloni dentro l'area e più favoriremo le sue qualità".

Sull'importanza di avere Conti e Bonaventura pronti nella seconda parte di stagione: "Più giocatori ho a disposizione e meglio è. La competitività durante gli allenamenti è importante. Entrambi sono a disposizione per poter giocare domani".

Su Caldara: "Sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare con noi. Domani giocherà con la Primavera, sperando che possa mettere ritmo nelle sue gambe e nella sua testa per tutti i 90 minuti. Credo che abbia bisogno ancora di un paio di settimane per colmare il gap con i compagni. Poi smetterà a me scegliere i migliori".

Se si riparte dal Milan di Torino e se sia meglio giocare contro una grande: "Si riparte dalla prestazione di Torino, certi valori li abbiamo e possiamo metterli sul campo. Non so se sia più facile giocare contro una squadra forte, il Napoli è attrezzato per vincere il campionato. Dovremo avere un atteggiamento propositivo e non passivo contro qualunque avversario. Il momento è delicato e va affrontato con assoluta consapevolezza".

Sulle voci di mercato: "Le soste piacciono più a voi che a noi per poter parlare di altri argomenti. Siamo concentrati sulla partita difficile e molto importante di domani, ci saranno più di 60mila persone allo stadio. Dobbiamo dare il 200% ed è quello che mi aspetto dalla squadra".

Sui giocatori che tornano bene dalle nazionali: "A me le soste non piacciono, preferisco allenare tutta la rosa. Il fatto che i nostri giocatori siano tornati bene è testimonianza della qualità della rosa che ho a disposizione. Solamente Rodriguez ha un piccolo problema, vedremo se sarà a disposizione".

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Milanello, dove tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà alla vigilia di Milan-Napoli. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero nell'incontro con i giornalisti.