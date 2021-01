LIVE MN - Pioli: "Ibra non è razzista, è molto carico per domani. Bennacer e Mandzukic stanno meglio"

Cari lettori di Milannews.it, benvenuti nella sala delle conferenze di Milanello dove tra pochi minuti Stefano Pioli risponderà alle domande dei giornalisti in vista del match di domani sul campo del Bologna. Potete seguire tutte le dichiarazioni del tecnico milanista grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

Com'è stata la settimana del Milan? Che avversario è il Bologna?

"Non dobbiamo guardare indietro, ma solo avanti. Pensiamo alla prossima partita che sarà difficile. Il Bologna gioca un calcio intenso, servirà una grande prestazione per vincere".

Mihajlovic ha speso belle parole sul percorso del Milan...

"Abbiamo fatto finora un ottimo percorso. Abbiamo 18 punti in più di un anno fa. Siamo arrivati a 16-17 da Juve e Inter nell'ultimo campionato, quindi il gap c'è. Noi stiamo lavorando per limare la differenza. Le prime 7 del campionato sono molto forti"

Cosa recupera il Milan con il ritorno di Bennacer?

"Sta meglio, ma è stato fuori tanto. Se oggi farà tutto l'allenamento in gruppo verrà convocato, ma non credo possa partire titolare. E' un centrocampista con grandi qualità e con ancora ampi margini di miglioramento. E' importante il suo recupero, così come è stato importante fare ieri un bell'allenamento con tanti giocatori".

Come sta Ibra?

"E' dispiaciuto per l'espulsione, ma molto carico e determinato per la partita di domani".

Il suo è più un ruolo da psicologo o da allenatore?

"E' sempre suddiviso tra quello sul campo e quello mentale, guardiamo al nostro lavoro e diamo il massimo domani"

Ibra ha avuto un trattamento diverso da Lukuku?

"Non è bello quello che è successo. Non giustifico quello che è successo, ma sono cose che possono capitare in campo. Ibra non è certamente un razzista, ora mettiamo un punto su questa vicenda. La proprietà è sempre stato in prima linea per combattere le discriminazioni".

E' il momento chiave della stagione?

"Concentriamoci sulla gara, poi abbiamo due settimane pulite dove possiamo recuperare qualche giocatore. Abbiamo avuto diversi infortuni qualche Covid, bisogna ritrovare compattezza in queste due settimane, ieri abbiamo fatto un bell'allenamento e finalmente ho qualche giocatore in più. Da qui alla fine mancano 19 partite e quindi non possono essere partite decisive".

C'è un clima negativo intorno al Milan?

"Non dobbiamo pensare a quello che dicono all'esterno, dobbiamo solo pensare a noi, a lavorare e a migliorare. Dobbiamo mantenere il giusto equilibrio. Quello che dicono fuori ci interessa poco, dobbiamo pensare solo a fare bene in campo. Dobbiamo proseguire il nostro lavoro. Sappiamo che i giudizi cambiano velocemente nel calcio".

Ibra potrebbe essere provocato ora?

"Da certe situazioni sa tirare fuori il meglio. E' carico come lo siamo tutti".

Come ha visto Tomori?

"Bene, ho fatto vedere buone cose. Si è presentato bene, ha buone qualità ed è anche molto intelligente e con grande voglia di imparare".

Come sta Diaz?

"Ha avuto un fastidio muscolare che verrà rivalutato la prossima settimana. Speriamo di riaverlo presto perchè nelle prossime settimane avremo tante partite e quindi abbiamo bisogno di avere a disposizione più giocatori possibili per essere sempre competitivi".

Ha individuato l'11 titolare?

"Nel calcio le gerarchie possono cambiare e dipendono come stanno i giocatori. Anche nelle partite in cui mancavano tanti giocatori abbiamo fatto bene, vuol dire che abbiamo costruito qualcosa di importante".

Quanto starà fuori Kjaer?

"Spero per poco. E' un giocatore importante però se siamo primi è perchè abbiamo fatto bene anche con tante assenze. Nelle prossime settimane ci saranno tante partite, quindi avrò bisogno di tutti i giocatori".

Cosa direbbe ad un tifoso per tranquillizzarlo dopo le due sconfitte di fila?

"La squadra c'è e abbiamo le qualità per continuare così. Gli avversari ci sono e quindi dobbiamo continuare a lavorare. Arrivare in Champions non sarà facile, ma abbiamo le qualità per raggiungere questo obiettivo".

Come stanno Rebic e Mandzukic?

"Quando sei in casa, puoi lavorare ma farlo in campo è diverso. Rebi sta migliorando e farà bene nelle prossime partite. Mandzukic ha avuto questo problema alla caviglia, ieri si è allenato e stava meglio. Se anche oggi lavorerà in gruppo allora domani potrà essere convocato".

