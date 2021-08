LIVE MN - Pioli in conferenza: "Non vedo l'ora di riavere Ibra e Kessie. Prometto ai tifosi che daremo sempre tutto in campo"

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa:

Vittoria in un campo difficile. È sembrata una squadra quadrata.

“Fra le tante cose che si sono dette in questa estate, una cosa è reale ovvero che non abbiamo cambiato tanto e non abbiamo cambiato il nostro modo di stare in campo e di giocare. Questo è un vantaggio che ci dobbiamo prendere. Siamo già squadra e questa sera abbiamo fatto vedere tante cose buone. Si può fare ancora meglio, ma per spirito, ritmo, intensità e voglia di far male alla Samp, direi che abbiamo fatto bene”.

Ci sono stati tanti giocatori che hanno fatto una buona prova. Qual è il suo pensiero?

“A quelli nominati (Maignan, Giroud, Brahim Diaz e Calabria), aggiungere la prestazione importante di Krunic che ha fatto bene in fase di costruzione e di posizione, sia da mediano sia da trequarti. I ragazzi stanno crescendo ed è normale che sia così visto che sono due anni che stiamo lavorando insieme. Ci si aspetta tanto da questi ragazzi e abbiamo fatto vedere che siamo a buon punto. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sofferto da squadra e lavoriamo per migliorarci sempre”.

Parla di Florenzi, tra poco arriverà Pellegri e rientrerà Ibrahimovic. Non siete un po’ troppi la davanti?

“Abbiamo tante di quelle partite che non temo una rosa lunga. Vogliamo alzare il livello, avere più titolari possibili anche perché lo scorso anno abbiamo pagato dazio agli infortuni e a qualche squalifica. Speriamo di giocare così tanto anche quest’anno, di andare il più avanti possibile in Europa e più giocatori forti ci sono e meglio è. Dobbiamo mantenere questo spirito di squadra e questo atteggiamento e spirto. Giocheremo in tanti ed è un bene che ci siano tanti giocatori. Anzi, non vedo l’ora di riavere Zlatan e Franck, di chiudere il mercato e lavorare con determinazione”.

Cosa può dire ai tifosi del Milan?

“Sono stati bellissimi, è stato emozionante. Ci sono mancati tantissimo, non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e aspettavamo da tempo questo momento. È stata una grossa felicità vivere questa partita insieme a loro. La promessa è facile: alleno un gruppo che vuole dare tutto e che darà tutto. Speriamo di regalarci delle bellissime soddisfazioni”.