LIVE MN - Pioli: "Maignan sta bene, giocherà domani. Il momento difficile non c'è più"

14:30 - Inizia la conferenza stampa di mister Pioli.

Domani una partita per chi riesce a far male prima? "Sicuramente l'Atalanta ha tutte le caratteristiche di una grande squadra: ha organizzazione di gioco, tecnica, fisicità. Sarà una partita aperta, due squadre che vogliono cercare un gol più degli altri".

Sui rientri e gli infortunati: "Ibra sta sempre meglio, ha fatto una settimana quasi al completo con noi. Calabria e Bennacer non sono convocati ma li avrò in squadra mercoledì. Florenzi sta meglio ma non sarà convocato, dovrebbe tornare per la prossima partita. Mike sta bene, giocherà domani".

Su Maignan: "Devo dire che Tata ha fatto pienamente il proprio dovere. Ha faticato all'inizio perché era da tanto che non giocava, poi ha trovato ritmo e ha dato un buon contributo. Tra l'altro non è stato neanche bene, ha avuto l'influenza in questi giorni. Mike è stato un leone in gabbia, non poteva scendere in campo, non poteva aiutare la squadra. Adesso ha questa possibilità. Sta bene, è molto motivato e ci darà un grande apporto".

Che partita sarà? "Una partita molto importante, adesso lo è perché la classifica per la Champions è molto corta. Abbiamo l'occasione per allungare su di loro. Mi aspetto una partita combattuta, l'Atalanta è una squadra di duelli, contrasti, ripartenze. Noi stiamo bene di testa e di gambe, vogliamo giocare la nostra partita al massimo, vogliamo provare a controllare meglio la partita, stando attenti in fase difensiva".

Ancora su Maignan: "Credo che sia stato evidente che sia stato il miglior portiere della passata stagione, ci dà tanto in tante situazioni. È un portiere molto comunicativo. Domani, come succede spesso contro l'Atalanta, sarà l'unico giocatore ad avere un po' più di tempo per cominciare la costruzione. Sa variare le giocate, sa fare le scelte giuste. È un giocatore che non gioca da 5 mesi. Sta bene fisicamente e mentalmente, dovrà riprendere il suo ritmo e la sua posizione, cose che per 5 mesi non ha avuto. Che sono contento del suo ritorno sì, nel modo più assoluto".

Questo modulo piace a Leao? "Credo che sarebbe sbagliato per un allenatore intraprendere un nuovo sistema di gioco con uno dei giocatori più importanti della squadra non felice o con le caratteristiche non giuste. Leao è molto felice di giocare in quella posizione lì e poi comunque Leao da sempre nel Milan è l'unico che ha ampia libertà. Ha un modo di sentire il gioco tutto suo. Non fa sempre quello che gli dico io ma spesso fa quello che intuito gli dice. È contento, nessuna difficoltà".

Domani si potrebbe rivedere in campo Ibra? "Potrebbe, la prima convocazione che gli ho fatto col Torino era per farlo tornare col gruppo, sa quanto ha lavorato e sofferto per tornare a disposizione. Poi ora è a disposizione, è pronto per giocare".

È il momento ideale per il ritorno dei senatori? "Qualsiasi squadra più giocatori di leadership ha a disposizione più si sente forte e convinta. L'aspetto mentale, di personalità è importante. Domani dovremo avere quella fiducia di farci dare il pallone e poi ovviamente gestirlo bene".

Tra le 799 panchine qual è quella che ricorda con più piacere? "L'ho scoperto ieri sera che taglio un bel traguardo. 800 panchine non sono poche ma non voglio fermarmi qua. Voglio arrivare a 1000 panchine da allenatore del Milan, so che non sarà semplice ma l'obiettivo è quello. Continuo a credere che tutte le esperienze avute mi hanno fatto crescere. Poi chiaro, quando fai una partita in cui vinci uno scudetto in una squadra come il Milan quella rimane come punto di riferimento. Mi auguro che nel mio futuro ce ne siano ancora altre".

Cosa ha avuto Bennacer? "È stato comunicato che ha avuto una piccola lesione muscolare. Le lesioni variano da 4 a 5 settimane. Abbiamo provato a recuperarlo per il Tottenham. Sta bene ma l'alta intensità la sta facendo in questi giorni e non è il caso di rischiare. Da settimana prossima sarà in squadra".