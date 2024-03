live mn Pioli: "Prestazione importante. Maignan sta già meglio, vedremo per domenica"

Il Milan vince per 3-1 all'Eden Stadion di Praga contro lo Slavia e accede, per la prima volta nella sua storia, ai quarti di finale di Europa League da quando la manifestazione si chiama così. Stefano Pioli ha incontrato i giornalisti nella canonica conferenza stampa post gara. Ecco le sue parole.

Ottima prova della sua squadra. Cosa le è piaciuto di più e quanto è cresciuto Musah?

"Siamo stati squadra. Abbiamo sfruttato bene la loro inferiorità, meglio rispetto a San Siro. Non è stata una partita perfetta, perché potevamo fare qualche gol in più nel secondo tempo. Ci aspettavamo una partita di ritmo ed energia. Musah ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti e ha fatto bene".

Le condizioni di Maignan? La gara d'andata è servita da lezione?

"Mike ha sentito un dolore al ginocchio, non sembra niente di preoccupante. Vedremo, ma mi sento di dire che non sarà una cosa lunga. Rispetto all'andata abbiamo gestio meglio alcune cose. Chiudere il primo tempo sopra di tre gol ci ha dato quella lucidità che ci serviva per gestire al meglio determinati momenti".

Cosa serve per crescere in vista del finale di stagione?

"Salirà il livello degli avversari. Abbiamo incontrato delle buone squadre, il lotto sarà importante. Dobbiamo alzare il livello e analizzeremo le varie situaizoni per crescere".

Che partita è stata di Leao?

"Rafa ha fatto molto bene. E' statoi bravo ad andare lungo. Sulla situazione dell'angolo, hanno tirato addosso qualcosa ad Adli e lui lo ha difeso. Sul sorteggio, lo scorso anno avevo detto che non volevo italiane e abbiamo beccato Napoli e Inter... Quindi non dico nulla".

Si è vista una squadra concentrata a livello difensivo e quanto manca per ritrovare il vero Thiaw?

"Si sta parlando tanto della nostra fase difensiva. La squadra è compatta e se lavoriamo da squadra, per gli avversari si fa più difficile. Malick deve crescere. Ha bisogno di giocare per trovare ritmo e le posizioni in campo".

Cosa stanno dando Pulisic e Loftus?

"Sono arrivati giocatori forti che andavano inseriti. Sono ragazzi disponibili e il club ha investito bene. Senza dimenticare che non abbiamo ancora avuto il miglior Bennacer a disposizione".