LIVE MN - Pioli: "Rebic servito poco, con Hauge bravi e fortunati. Ibra? Gli dissi che avremmo fatto di tutto per convincerlo"

Che partita si aspetta domani?

"Sarà una partita difficile, la Sampdoria ha giocatori ben allenati. Dovremo essere molto lucidi e precisi tatticamente, gli avversari sono di valore".

Domani ritrova Candreva e Ranieri...

"Amici sicuramente, durante la partita avversari. Ho grande stima di Raniera, è stato un allenatore importante per la mia crescita, anche professionale. Pensavo già a cosa fare dopo la mia carriera da allenatore, mi ha dato concetti chiari, lo stimo tanto. Ho tifato per lui quando allenava il Leicester, ha fatto una cosa incredibile. Con Antonio alla Lazio abbiamo vissuto un anno stagionale, è un avversario da tenere in grande considerazione".

Il Milan può essere il nuovo Leicester?

"Non dico che il Leicester sia irripetibile, è successo al Verona e alla Sampdoria, ma continuo a ripetere che siamo soltanto all'inizio, pensiamo alla partita di domani e di affrontarla nel miglior modo possibile per tirare fuori il massimo".

La squadra riesce a mantenere l'approccio ad ogni gara...

"La squadra è stata molto brava a trovare singole motivazioni su ogni partita. Siamo concetrati per stare sempre meglio in campo, cercando di essere propositivi, per stare bene sul campo. Tutti gli sforzi servono per ottenere successi, senza sacrificio non si può".

Cosa dice ai giocatori?

"Ai miei giocatori continuo a chiedere di giocare bene, di essere determinati e con un buon approccio alle gare. Tutte le squadre vogliono vincere, la differenza è nella preparazione".

Un pensiero a chi lavora a Milanello...

"Ci tengo a ringraziare tutti i giardinieri e chi lavora a Milanello per averci permesso di allenarci regolarmente nonostante la tanta neve".

Si aspetta un Rebic più decisivo?

"Ha avuto un infortunio fastidioso, gli ha tolto la miglior condizione. Sta facendo molto bene per la squadra, giovedì si è mosso molto bene ma non è stato servito abbastanza. Gli auguro di ritornare presto al gol ma sta facendo bene".

Pensa che il Milan sia sottovalutato?

"Mi interessa fino ad un certo punto, nel calcio non c'è una via di mezzo. Uno dei nostri punti di forza è l'equilibrio, stamattina l'allenamento è stato perfetto, la preparazione giusta. Ci aspetta una gara complicata, dovremo giocarla al meglio per ottenere il massimo".

Ibrahimovic ha rivelato che lo hai convinto a restare...

"Con ogni giocatore cerco di essere diretto, quando parli col cuore vieni più facilmente ascoltato. Gli dissi che per quello che avevamo iniziato e dimostrato non sarebbe stato giusto interrompere, oltre a tutto il contributo che aveva datto. Gli dissi di pensarci bene e che io, Maldini, Massara e Gazidis avrebbero fatto di tutto per convincerlo. Siamo contenti sia qua".

Ferrero ha detto che tornerete a Milano sudati per i due gol presi...

"E' normale essere un obiettivo per ogni avversari, ma lo sono anche loro per noi".

Hauge sta facendo molto bene, a chi si può paragonare?

"La società è stata brava, siamo stati anche fortunati di incontrarlo sul campo. Ha qualità importanti, la forza e le qualità nell'uno contro uno. Può ancora crescere tanto, le posizioni cambiano ma è un ragazzo molto intelligente e disponibili. Abbiamo giocatori forti in quel ruolo lì, ma è meglio visti i tanti impegni che abbiamo. Mi viene difficile fare paragoni, l'importante è che stia dimostrando di essere utile alla squadra".

E' possibile vedere Diaz o Calhanoglu come falsi nueve?

"Utilizzo i giocatori dove possano esprimersi in maniera migliore. Diaz e Calhanoglu sono due trequartisti, uno preferisce il centro destra, l'altro il centro sinistra. Poi tante volte giochiamo col falso nueve, spesso anche quando gioca Ibra. L'importante è che due giocatori diano soluzioni fra le linee ed altri in profondità".

Firmerebbe per il quarto posto?

"Mi associo alla risposta di Bonera".

La gara di giovedì porta molta esperienza...

"Noi siamo stati bravi nel portare via sempre qualcosa per la nostra crescita da ogni partita. Giovedì abbiamo pagato qualcosa, non bisogna avere cali di tensione, ma allo stesso tempo puoi andare sotto nel risultato e recuperare con l'atteggiamento".

Come stanno gli infortunati?

"Sicuramente Ibra, Leao e Kjaer non saranno disponibili domani. Kjaer va rivalutato tra una settimana, avremo le idee chiare. Il ragazzo è sereno e dispiaciuto, è una roccia, voleva essere sempre presente".

Quando manca a Musacchio per rientrare?

"E' vicino al rientro, ha avuto un infortunio molto lungo, pericoloso e importante. Si sta avvicinando per tornare tra i disponibili".

Theo sta migliorando ulteriormente...

"Vedo un giocatore sempre più attento e concentrato, con approcci giusti, sta crescendo, ha delle qualità tecniche e fisiche importanti, deve continuare questo percorso di crescita. Quasi tutti i giocatori del Milan possono ancora ottenere miglioramenti importanti, Theo è uno di quelli".

Avrebbe pensato ad un Milan così lo scorso anno?

"Sono sempre stato convinto delle qualità dei giocatori, speri sempre di ottenere il massimo. Purtroppo non abbiamno ancora vinto niente e c'è ancora tanto da fare, siamo un gruppo volenteroso e vogliamo essere ambiziosi".

Il Milan sta molto bene a livello atletico...

"La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, lo stiamo dimostrando. Sentiamo la fatica come tutti ma la squadra corre e sta bene in campo, questo aiuta anche durante le partite".

Il Milan Femminile ha vinto a Firenze...

"Maurizio è sempre sul pezzo, non molla niente. Sono contento, faccio i complimenti a lui e alla squadra. Non sono mai riuscito ad andarle a vedere dal vivo ma ho guardato spesso le partite sui canali. Forza ragazze, siamo il Milan e vogliamo continuare a fare bene".

