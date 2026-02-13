live mn Pisa-Milan (0-1): cross di Athekame, gol di Loftus-Cheek! Il Milan la sblocca

vedi letture

39' | GOOOOOOOOOLLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAN! Apertura di Modric per Athekame che se la sposta sul destro e crossa per l'incornata di Loftus-Cheek per lo 0-1 rossonero. Da segnalare la presenza in area di ben cinque calciatori del Milan, pronti a sfruttare il cross dello svizzero.

34' | Punizione di Modric dal lato della bandierina su cui Nicholas è ancora indeciso, ma Loftus-Cheek non riesce a mettere il pallone in porta.

30' | Tanti errori da parte del Milan e la prima squadra ad avere l'occasione è il Pisa: verticalizzazione di Moreo per Stojilković che, abbastanza libero in area, calcia su Maignan in uscita. Le immagini, comunque, segnalano la posizione di fuorigioco dell'attaccante toscano.

22' | Dopo la sfuriata con Loftus-Cheek Allegri è andato a riprendere anche Fofana, che in questi primi 25 minuti di Pisa-Milan ha perso spesso palla in gestione. Il tecnico toscano si è rivolto al francese in modo duro: "Sveglia, hai toccato una palla finora!". Alla reazione poco entusiasta dell'ex Monaco mister Allegri ha mandato a scaldare Ricci.

16' | Incursione di Pavlovic palla al piede fermata fallosamente da Touré: giallo per il terzino del Pisa. La punizione che ne consegue viene sventata in qualche modo da Nicholas. Nel frattempo, Allegri striglia Loftus-Cheek: "Ruben sta camminando!", urla dalla panchina.

11' | Stavolta il Milan crossa dalla destra, con Athekame che cerca Rabiot in area: trovato, ma il colpo di testa del francese finisce alto sopra la traversa.

3' | Prime galoppate sulla sinistra del Milan, che arriva al cross con Bartesaghi e poi con Nkunku, ma il pallone, in entrambi i casi, sfila sul secondo palo senza che ci sia nessuno a raccoglierlo.

1' | Comincia il match. Rossoneri, in maglia bianca, che attaccano da destra verso sinistra rispetto alla visuale televisiva.

-----------

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

------------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

Dopo dieci giorni senza partite, torna a giocare il Milan e lo fa in una trasferta insidiosa come quella di Pisa. La nostra redazione, come sempre, vi proporrà il live testuale del match, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dallo stadio "Romeo Anconetani". Buona partita a tutti!