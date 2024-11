live mn Pontedera-Milan Futuro (1-1): fine. Raveyre salva il Milan che torna a casa con un punto

vedi letture

FINE PARTITA - Pontedera-Milan Futuro 1-1. Dopo un primo tempo giocato globalmente meglio, anche senza incantare, il Milan Futuro nella ripresa quasi non scende in campo. I padroni di casa non alzano tanto i ritmi ma sono più continui e creano due palle gol gigantesche sventate da due miracoli di Raveyre, la seconda su rigore: il portiere francese salva dunque la squadra di Bonera e per come si era messa è decisivo nella conquista di un punto che diventa pesante. Rossoneri ancora in difficoltà nella fase offensiva.

90' Tre minuti di recupero

90' Il pallone balla nell'area del Milan ma i rossoneri, in qualche modo, allontanano il pericolo

86' Traballa il Milan: Italeng scappa sulla sinistra e prova a sorprendere Raveyre ma calcia male questa volta

85' Ci prova il Milan, ma in maniera disordinata e inefficiente. Mancano cinque minuti

83' Doppio cmabio rossonero: entrano Longo e Sia. Escono Camarda e Sandri

80' Ci prova Zeroli in girata ma non trova la porta

78' Esce Ambrosini, appena ammonito, ed entra Gagliardi

75' Ammonito Ambrosini nel Pontedera

68' Cambio per Bonera: dentro Hodzic per uno spento Vos. Cambio anche nel Pontedera: entra Corona per Pietra

67' Rissa post rigore parato: ammoniti Jimenez e Cerretti

67' STREPITOSO RAVEYRE! Il portiere rossonero para il rigore di Ianesi distendendosi sulla sua sinistra e tiene vivo il Milan! Secondo miracolo in pochi minuti! Si rimane sull'1-1!

66' Rigore per il Pontedera. I toscani sono cresciuti in questa fase: Ianesi viene atterrato da D'Alessio che era stato saltato sulla fascia sinistra. Pochi dubbi.

61' MIRACOLO DI RAVEYRE! Altra situazione pericolosa per il Pontedera che costruisce bene e disorienta la difesa rossonera, libnerando al tiro Ladinetti tutto solo davanti a Raveyre che compie un prodigio vero e proprio, salvando la sua squadra

58' Cosa spreca Vos... Ripartenza uno contro uno in campo aperto dell'olandese che poteva aspettare e servire Fall che arriva veloce sulla destra. L'ex Ajax invece punta il diretto avversario e si fa fermare in rimessa laterale

56' RISCHIO MILAN! Ripartenza del Pontedera con il pallone che dopo essere stato allontanato dalla difesa rossonera finisce a Ianesi che prova il diagonale: a Raveyre battuto la sfera sibila di poco a lato

55' Break di Sandri che blocca la ripartenza del Pontedera, trova spazio e prova la conclusione da fuori: il suo tiro è forte e finisce di poco a lato, comunque controllato dal portiere toscano

52' Anche la ripresa comincia con ritmi letargici e tanta confusione in mezzo al campo

49' Conclusione pretenziosa di Fall che sfrutta un po' di spazio e ci prova da oltre 20 metri: pallone che vola altissimo

45' Si riparte! Nessun cambio per i due tecnici

FINE PRIMO TEMPO - Pontedera-Milan Futuro 1-1. I rossoneri cercano di fare la partita fin dal primo minuto ma come spesso è accaduto fanno fatica ad arrivare al tiro o a concretizzare le poche occasioni. Il risultato è che al 27esimo arriva il gol dei padroni di casa su svarione di Bartesaghi. In svantaggio Jimenez decide di mettersi in proprio e pareggia praticamente subito con un grandissimo gol, andando poi vicino anche al raddoppio. I rossoneri continuano a tenere il possesso del pallone ma non riescono a sfondare: serve che il pallone giri più velocemente.

47' Gol annullato al Pontedera: aveva segnato Pietra ma la bandierina dell'assistente si è alzata immediatamente. Non bene la difesa rossonera in questo recupero

47' Rischio enorme di Zukic che va a vuoto su un lancio lungo del Pontedera: per fortuna Bartesaghi è attento questa volta e scaccia il pericolo

45' Due minuti di recupero

45' Cross panoramico da oltre trequarti di Zukic: salta più in alto di tutti Zeroli che però non riesce a dare forza e precisione al pallone

42' ANCORA JIMENEZ! Scatenato lo spagnolo che si sposta velocissimo da sinistra a destra: Sandri e D'Alessio combinano e favoriscono l'inserimento centrale di Jimenez che da buona posizione, un passo dentro l'area, prova la botta di prima intenzione che si alza di poco sopra la travers

41' Camarda in pressione alta su Calvani, il portiere avversario per poco non la regala all'attaccante rossonero

34' GOOOOL DEL MILAAAAAN!!! Pareggiano subito i rossoneri!! Golazo di Jimenez!!! Uno dei più attivi in questo primo tempo, punta l'avversario dalla sinistra e trova una traiettoria pazzesca, con pochissimo angolo, dalla fascia. Trova l'angolo più lontano con un tiro cross che sorprende Calvani. Immediata risposta: 1-1!

32' Prova a rispondere il Milan, dalla sinistra: Camarda non riesce però a controllare il traversone di Jimenez

27' GOL PONTEDERA. Incredibile al Mannucci, va avanti il Pontedera alla prima sortita offensiva, che poi è un erroraccio di Bartesaghi. Il difensore rossonero pasticcia e apre il campo a Italeng che disorienta lo stesso numero 4 e batte un incolpevole Raveyre sul primo palo. 1-0 per i padroni di casa.

26' Gran palla di Sandri in profondità per D'Alessio che dalla destra rientra e crossa: Fall gira con l'interno ma troppo debolmente. Il pallone finisce docilmente tra le braccia di Calvani

24' Ritmi lenti e gioco spezzettato: Pontedera-Milan Futuro stenta a decollare. Una sola occasione da ambo le parti: quella di Camarda

19' CAMARDA VICINO AL GOL! Bella transizione offensiva rossonera con Sandri che offre a Camarda che dal vertice dell'area di rigore manda fuori asse il difensore e prova il tiro sul palo lontano. La palla non va lontana dallo specchio!

17' Per smuovere le cose Jimenez prova una conclusione da lontano: troppe pretese il tiro è debole e anche deviato da Camarda, che aveva tentato l'aggancio. Fase un po' spenta del match adesso

11' Continua a spingere il Milan Futuro, si accende anche Jimenez sulla sinistra

7' Ottimo avvio del Milan Futuro che sta mettendo subito alle strette la formazione di casa. La squadra di Bonera spinge soprattutto dalla destra con Fall

4' Milan pericoloso in avvio con Camarda che recupera una palla destinata sul fondo e in qualche modo la ripropone in mezzo: nessun compagno riesce ad arrivare sul pallone

1' Si comincia!

----

- La squadra arbitrale:

ARBITRO: Rispoli da Locri.

ASSISTENTI: Hader da Ravenna e Vasta da Alba.

IV UFFICIALE: Laganaro da Genova.

- Le formazioni ufficiali:

PONTEDERA (3-5-1-1): Calvani; Cerretti, Espeche, Martinelli; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra, Ambrosini; Ianesi; Italeng. A disp. Tantalocchi, Vivoli, Gagliardi, Maggini, Ragetzu, Corona, Guidi, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. All. Leonardo Menichini.

MILAN FUTURO (4-1-4-1): Raveyre; D'Alessio, Zukic, Bartesaghi, Jimenez; Malaspina; Fall, Sandri, Zeroli, Vos; Camarda. A disp. Nava, Hodzic, Longo, Liberali, Dotu, Magni, Sia, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tutto pronto allo stadio "Ettore Mannucci" dove a breve, alle 17.30, comincerà la sfida tra i padroni di casa del Pontedera e il Milan Futuro per la tredicesima giornata del campionato Serie C - Girone B. I rossoneri di Bonera devono riscattare la brutta sconfitta infrasettimanale con il Pineto e hanno subito una nuova occasione contro una squadra diretta concorrente, a soli due punti di vantaggio sulla under 23 del Diavolo. Per seguire la partita azione dopo azione, rimanete connessi con il nostro consueto live testuale!