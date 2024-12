live mn Primavera 1, Milan-Roma (0-0): inizio di gara frenetico al Vismara

15' | La Roma riconquista, riparte ed attacca, un po' come fatto in questo caso con Coletta. La conclusione del giocatore giallorosso, però, partita anch'essa dal limite dell'area, non ha impensierito più di tanto l'estremo difensore rossonero.

12' | Altra occasione Roma con Marazzotti. Il 7 giallorosso ha infatti provato la conclusione verso la porta dal limite dell'area, con Longoni che si è disteso non compiendo però alcun intervento, essendosi in anticipo reso conto che la palla si sarebbe poi spenta sul fondo.

10' | Inizio di gara frenetico al PUMA House of Football di Vismara, con entrambe le squadre molto propositive.

5' | Iniziativa Roma con Zefi che è riuscito a liberare il destro dal limite dell'area, costringendo Longoni al primo intervento della serata.

2' | Il primo squillo della partita è del Milan, con Scotti che da dentro l'area di rigore non è però riuscito a colpire bene la palla di testa, spendendola alta sopra la trevarsa della porta difesa da De Marzi.

1' | Si parte al PUMA House of Football. È iniziata Milan-Roma.

Prima del fischio d'inizio, in occasione della classica foto di rito, i ragazzi del Milan Primavera hanno posato con una maglia celebrativa, ricca di significato, sulla quale c'era scritto "Forza Edo", in vicinanza al giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, vittima ieri pomeriggio durante la partita di campionato contro l'Inter.

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti al PUMA House of Football di Vismara, dove fra poco andrà in scena l'attetissima sfida tra Milan-Roma, gara valida per la 13^ giornata di campionato di Primavera 1. Quella di oggi sarà una serat molto importante per i grandi ex della partita, vale a dire il responsabile del settore giovanile del Diavolo Vincenzo Vergine e il tecnico Federico Guidi, ma soprattutto per la classifica visto che tra le due squadre c'è un solo punto di distanza (22 i rossoneri, 21 i giallorossi). In caso di successo la formazione milanista salirebbe al terzo posto in classifica insieme al Torino, a -3 dal Sassuolo capolista.

A fronte di questo si pronostica essere una sfida piuttosto entusiasmante, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

PRIMAVERA 1, MILAN-ROMA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Dutu, Perera; Comotto, Sala, Ossola; Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perin, Paloschi, Perrucci, Ibrahimovic, Grilli, Colombo, Siman, Eletu. Allenatore: Federico Guidi.

ROMA (4-3-1-2): De Marzi; Mannini, Mirra, Seck, Reale; Coletta, Di Nunzio, Marazzotti; Graziani; Misitano, Zefi A disp.: Kehayov, Marcaccini, Levak, Mlakar, Terlizzi, Almaviva, Della Rocca, Litti, Ivkovic, Marchetti, Waldmeyer. Allenatore: Gianluca Falsini

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI MILAN-ROMA

ARBITRO: Gianluca Renzi sez. Pesaro

ASSISTENTI: Emanuele Bracaccini sez. Macerata, Saljit Singh sez. Macerata