LIVE MN - Primavera, Ascoli-Milan (0-2) - Moleri para un rigore

84' Cambio per il Milan, fuori Capone e dentro Cretti.

83' Michelis si divora il gol del 3-0! Tiro di Capone in area respinto da Alagna, la palla arriva a Michelis che al limite dell'area piccola spara alto.

80' Azione in velocità del Milan, la palla arriva a Capone che al limite dell'area prova a piazzarla ma al momento del tiro viene contrastato. Tiro facile per il portiere avversario.

79' Cambio per l'Ascoli, Franzolini per Lisi.

74' MOLERI! Calcio di rigore neutralizzato in modo spettacolare, Alagna aveva calciato benissimo! Si resta sul 2-0 per il Milan.

73' Ferraris in ritardo sull'avversario in area di rigore, calcio di rigore per l'Ascoli.

72' Milan un po' distratto in fase di gestione, diversi errori tecnici in uscita che favoriscono il recupero palla dell'Ascoli.

68' Cambio per il Milan: esce Nasti, entra Ferraris.

66' Salvataggio di Filì che vale quanto un gol! Follia di Coubis che con un retropassaggio mette in difficoltà difesa e portiere, il centravanti dell'Ascoli scarta l'estremo difensore rossonero e calcia a porta sguarnita: il numero 5 mette in angolo con un salvataggio miracoloso.

64' Il Milan cerca il terzo gol per chiudere la partita, l'Ascoli vuole riaprirla: match piacevole.

61' Ottimo riflesso di Moleri su una conclusione improvvisa in area di rigore, parata decisiva dell'estremo difensore rossonero.

58' Triplo cambio per il Milan: Oddi per Kerkez, Robotti per Tolomello e Amore per Tonin.

55' Progressione palla al piede di Kerkez davvero notevole, il terzino rossonero viene fermato fallosamente da Suliani: giallo per il giocatore dell'Ascoli.

53' Che occasione per il Milan! I rossoneri recuperano palla sulla trequarti e partono decisi verso la porta avversaria con Nasti: il centravanti rossonero tenta il tiro rasoterra, il portiere avversario devia in angolo. Dal corner si crea una mischia in area, Tonin tenta per due volte la conclusione ma viene murato.

50' Il tiro di Lisi è deviato in angolo dalla barriera.

49' Michelis stende un avversario al limite dell'area di rigore, giallo anche per lui. Altra punizione pericolosa per l'Ascoli.

48' Calcio di punizione per l'Ascoli da ottima posizione. Tiro da rivedere, palla sulla barriera. Allontana il Milan.

47' Ammonito Kerkez per un intervento irruento.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per l'Ascoli.

- Cambio per l'Ascoli: dentro Suliani, fuori Ceccarelli.

Ottimi primi quarantacinque minuti dei rossoneri, che in una fase della gara abbastanza delicata realizzando due gol nell'arco di pochi minuti. Ascoli, finora, inesistente.

45' Fine primo tempo.

40' Mancino di Kerkez da fuori area: palla alta di poco sopra la traversa.

35' GOOOOOOOOOOL! Uno-due incredibile! Destro preciso di Tolomello dal limite dell'area che termina alle spalle di Bolletta. 2-0!

34' GOOOOOOOOOOL! Il mancino di Capone nell'area piccola non lascia scampo a Bolletta. 1-0!

31' Non si sblocca la situazione: i rossoneri ci provano, ma l'Ascoli aspetta chiusa dietro la linea della palla.

24' Occasione Milan! Corner di Tolomello per Michelis, che di mancino non impatta bene e permette a Bolletta di bloccare il pallone tra le mani.

21' Destro potente di Tolomello: Bolletta è attento e respinge.

19' Cross di Tolomello per Mionic, ma Markovic fa muro.

15' Ora sono i rossoneri a fare la partita. L'Ascoli aspetta.

8' Traversone di Nasti per Filì, ma il colpo di testa finisce alle stelle.

6' PALO DEL MILAN! Mancino di Nasti dal limite dell'area e palla che sbatte sul legno alla sinistra di Bolletta!

5' Prima discesa dell'Ascoli: Re prova a servire Lisi, ma la palla è troppo lunga.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Ascoli-Milan Primavera, match valido per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri, che arrivano dalla sconfitta contro la Sampdoria e vogliono rimanere aggrappati alla corsa ai playoff. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Moleri, Coubis, Michelis, Filì, Kerkez, Saco, Tolomello, Mionic, Tonin, Capone, Nasti. All. Giunti.

ASCOLI (4-3-3): Bolletta, Pulsoni, Markovic, Alagna, Luongo, Olivieri, Ceccarelli, D'Agostino, Re, Lisi, Intinacelli. All. Seccardini.