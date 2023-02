LIVE MN - Primavera, Cesena-Milan (0-3): i rossoneri tornano a vincere!

Il Milan Primavera torna a vincere contro il Cesena e prova ad abbandonare le zone basse della classifica. Una gara iniziata male per i rossoneri con il rigore parato da Nava, ma dopo il rosso per Polli la partita si è messa in discesa per la squadra di Abate.

94' Finisce qui!

90' Quattro minuti di recupero.

87' Il Cesena prova a sorprendere il Milan su punizione, ma lo schema termina sul fondo.

83' Controllo il match il Milan.

78' Cambio nel Milan: fuori Alesi, dentro Coubis.

77' GOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOLLLL!!! Stalmach ruba il pallone sulla trequarti avversaria, assist per Sia che deve solo girare in porta. 3-0!

75' TRAVERSA MILAN! Destro di Longhi da fuori area e conclusione che colpisce in pieno il legno.

72' Ora il Milan ha abbassato i giri del motore. Possesso palla dei rossoneri

68' Altro cambio nel Milan: fuori Chaka, dentro Sia.

64' Cambio nel Milan: fuori Mangiameli, dentro Longhi.

62' OCCASIONE MILAN! Destro secco di El Hilali dal limite, Galassi si supera e devia in corner.

57' Occasione Milan con Alesi, ma la conclusione termina fuori di poco.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Raddoppio Milan! Chaka serve El Hilali in area, destro secco ad incrociare e palla che termina in porta. 2-0!

49' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Milan in vantaggio!!! Stalmach apre il piattone in area e mette la palla all'angolino.

46' Cambio nel Milan: fuori Zeroli e Gala, dentro El Hilali e Victor.

45' Si riparte!

Un primo tempo non brillantissimo per gli uomoni di Abate, che per oltre mezz’ora hanno sofferto le offensive della squadra di casa. A salvare il risultato è Lapo Nava, che al 13' para un rigore. Cesena che a pochi minuti dalla fine rimane in dieci uomini a causa dell'espulsione di Polli.

45' Fine primo tempo.

43' ESPULSO POLLI! Intervento da dietro di Polli su Nsiala, l'arbitro non ci pensa due volte e tira fuori il rosso diretto. Decisione rivedibile da parte del direttore di gara.

40' PALO MILAN! Mancino ad incrociare di Zeroli in area e conclusione che colpisce il legno!

36' Gala a terra dopo uno scontro di gioco.

33' Ammonito Zeroli per un fallo tattico a centrocampo.

27' Si va vedere il Milan davanti, ma il Cesena è ben organizzato.

25' Venticinque minuti a senso unico a Cesena. Rossoneri in balia degli avversari.

21' Corner Cesena, respinge la difesa del Milan.

17' Continua il pressing del Cesena. Rossoneri che faticano veramente tanto a superare la metà campo.

13' PARA LAPO NAVA!!! Polli calcia alla sinistra del portiere rossonero che intuisce. Si rimane sullo 0-0!

12' Rigore Cesena. Ingenuità di Nsiala.

10' Inizio difficile per il Milan. Attacca il Cesena

6' Errore di Simic in fase di impostazione, ma non ne approfitta il Cesena.

1' Si parte!

Amici ed amiche di MilanNews.it, ben ritrovati alla diretta testuale di Cesena-Milan, match valido per il ventesimo turno del campionato Primavera 1. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Simic, Nsiala, Bozzolan; Zeroli, Stalmach, Gala; Traorè, Mangiameli, Alesi. All. Abate

CESENA: Galassi, David, Lilli, Francesconi, Suliani, Carlini, Pieraccini, Lepri, Denes, Polli, Manetti. All. Ceccarelli.