LIVE MN - Primavera, Empoli-Milan (2-1): sconfitta immeritata per i rossoneri...

47' Gol dell'Empoli con Seck , padroni di casa in vantaggio. Batti e ribatti in area, il più veloce è Seck che infila Nava sul suo palo. 1-0.

49 ' Ammonito Magazzu per un intervento in ritardo su Nsiala.

52 ' Gol dell'Empoli. Azione fulminea dell'Empoli che innesca Magazzu sulla sinistra, l'attaccante mette in mezzo per Renzi che non può sbagliare. 2-0.

58 ' Altro gol sbagliato dal Milan, questa volta con Bozzolan. Cross di destra di Alesi per l'inserimento del terzino in area di rigore, il sinistro del numero 3 però manca totalmente il bersaglio.

80 ' Cambio per il Milan: entra Longhi per Bozzolan.

83 ' Tante interruzioni e perdite di tempo in questo finale di match, il Milan non riesce ad attaccare in modo pulito.

86 ' Gol del Milan annullato! Tiro da lontano di Victor, il portiere non trattiene e Longhi insacca sulla ribattuta. L'arbitro annulla tutto per fuorigioco, dubbio!

Il Milan esce sconfitto dal match contro l'Empoli, ma con il punteggio che non rispecchia quanto visto in campo. Partita ottima dei rossoneri, tranne che per un black out nei primi dieci minuti, fatale, del secondo tempo. Pesano le tantissime occasioni da gol sbagliate, ma la prestazione è stata molto incoraggiante.

- Cambio per il Milan. Esce Chaka Traoré a causa di un forte pestone rimediato a fine primo tempo, al suo posto entra Alesi.

Prima frazione di gioco che finisce a reti inviolate, con il Milan che ha sfiorato il gol più volte con Zeroli e Chaka (incredibile l'errore da pochi metri). Un buon primo tempo dei ragazzi di Abate, che hanno giocato in modo spigliato e con personalità.

46' Fine primo tempo.

45' Altro erroraccio di Chaka a centrocampo, altro contropiede in superiorità numerica che l'Empoli non sfrutta. Sta rischiando il Milan con questa leggerezze dell'esterno d'attacco, che pochi minuti fa ha sbagliato un gol praticamente fatto.

43' Miracolo di Nava! Colpo di testa insidioso di Seck, il portiere rossonero si supera con un intervento decisivo in tuffo.

39' Cosa ha sbagliato Chaka Traore, che dal limite dell'area piccola (!!) manda fuori un tiro a botta sicura. Gol incredibile mangiato dall'esterno rossonero.

38' Follia di Chaka con un passaggio debole e orizzontale a centrocampo, con la squadra rossonera tutta proiettata in avanti. Contropiede dell'Empoli che fortunatamente Renzi non concretizza.

35' Problemi muscolari per Coubis, con Nsiala pronto a subentrare. Il capitano del Milan esce dal campo visibilmente scuro in volto.

29' Cuenca stacca di testa su corner, l'esterno rossonero non trova la porta da posizione pericolosa.

25' Partita ora più fisica e bloccata, con l'Empoli che ha alzato il ritmo a centrocampo. Milan che non riesce più ad avere un giropalla fluido come in avvio di match.

22' Altra azione pericolosa del Milan! Ancora Bozzolan da sinistra, grande inserimento, mette in mezzo per El Hilali, con il numero 10 rossonero che spara alto dal cuore dell'are di rigore. Altro gol mangiato ma i ragazzi di Abate giocano bene.

19' Tiro incredibile di Duccio Degli Innocenti che da lontanissimo fa partire un missile che sfiora l'incrocio alla destra di Nava. Occasione Empoli.

17' Ora è il Milan a fare la partita. Superiorità tecnica dei rossoneri che sta venendo fuori.

14' Palla strepitosa di Victor per il taglio di El Hilali, che entra in area, dribbla il difensore e finisce a terra: per l'arbitro non c'è nulla, si esaurisce così una potenziale occasione da gol per il Milan.

8' Ancora Zeroli, ancora Stubljar che gli chiude la porta in faccio! Il centrocampista rossonero, a tu per tu con il portiere toscano, si fa ipnotizzare e non riesce a concretizzare un'altra ottima occasione.

7' Zeroli vicino al gol! Grande azione di Bozzolan sulla sinistra e bel cross di sinistro, palla in mezzo per Zeroli che svetta di testa e impegna Stubljar. Milan vicino al gol.

4' Più Empoli che Milan in questo avvio, diverse iniziative dei toscani che però si scontrano sul muro rossonero.

2' Ottima diagonale si Bozzola che chiude su un Seck lanciato in velocità verso la porta di Nava.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi il Milan Primavera di Abate, che nei giorni scorsi ha conquistato una storica qualificazione alla Final Four di Youth League, oggi alle 13:00 affronta l'Empoli in campionato Primavera 1. Rimanete con noi e la nostra diretta testuale per seguire e restare aggiornati sull'andamento del match!

LE FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-3): Stubljar; Boli, Guarino, Indragoli, Angori; Renzi, Degli Innocenti, Kaczmarski; Seck, Alessio, Magazzu.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traore. A disp.: Bartoccioni, Pseftis; Bartesaghi, Casali, Malaspina, Nsiala, Paloschi; Foglio, Gala; Alesi, Longhi, Mangiameli, Sia. All. Ignazio Abate.