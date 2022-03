LIVE MN - Primavera, Fiorentina-Milan (3-1) - Quarto ko nelle ultime cinque

Dopo l'illusione contro il Lecce, il Milan Primavera torna alla sconfitta. Poche emozioni nel secondo tempo, che si apre con il gol Viola di Di Stefano e si chiude con la rete Egharevba. Brutta prestazione per i rossoneri, che non riescono a tornare in corsa per i playoff.

95' Finisce qui. 2-1.

94' Tris Fiorentina. Errore di lettura di Stanga, Egharevba ne approfitta e realizza la rete del 3-1.

90' Cinque minuti di recupero.

83' Ora la Fiorentina gestisce la partita. Milan sulle gambe.

74' Altro doppio cambio per Giunti: fuori Tolomello e Alesi, dentro Gala e Eletu.

69' Colpo di testa di Seck, para a terra Desplanches.

68' Doppio cambio nel Milan: dentro Capone e Borges, fuori Omoregbe e Bozzolan.

66' Conclusione di Seck, blocca Desplanches.

64' Cartellino giallo per Bosisio.

56' Fiorentina vicino al 3-1: cross per Amatucci che al volo prende la traversa.

47' Gol della Fiorentina. Conclusione di Di Stefano che termina sotto al sette, Desplanches ancora una volta non piò fare nulla. 2-1.

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti equilibrati a Firenze. I Viola trovano il vantaggio dopo un quarto d'ora con Toci, che dentro l'area fulmina Desplanches. Al trentesimo i rossoneri pareggiano grazie al gol di Rossi. Poche occasioni ma due gol che rendono vivace questo match.

46' Fine primo tempo.

45' Occasione Milan. Cross di Bozzolan, Favasulli pasticcia di testa ma è fortunato a trovare la deviazione fuori dallo specchio di Omeregbe.

41' Conclusione di Corradini dalla distanza: palla che termina sul fondo.

31' GOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Conclusione di Omeregbe che colpisce il palo, sulla respinta arriva Rossi che deve solo buttare la palla in porta. 1-1!

25' Si rivede il Milan in attacco: Alesi ci prova da fuori area, blocca Andonov in due tempi.

15' Gol della Fiorentina. Toci, servito in area, si gira e tira di prima intenzione, Desplanches non può nulla. Vantaggio Viola.

14' Occasione per il Milan: ripartenza dei rossoneri con Omeregbe che si fa ipnotizzare da Andonov.

10' Arriva anche il primo giallo della gara: ammonito Tolomello.

7' Primo corner del match: Depsplanches smanaccia la sfera.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara valevole per la ventiquattresima giornata di Primavera 1 tra Fiorentina e Milan. Dopo tre sconfitte consecutive, i rossoneri sono tornati alla vittoria contro il Lecce e per tornare in zona playoff la squadra di Giunti vuole uscire da Firenze con altri tre punti. Come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

Formazioni ufficiali:

Fiorentina: Andonov, Frison, Corradini, Distefano, Bianco, Favasuli, Toci, Amatucci , Kayode, Seck, Krastev. A disposizione : Fogli, Dainelli, Agostinelli, Capasso, Egharevba , Romani, Gori, David, Neri, Biagetti, Koffi.

Milan: Despalnches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Tolomello, Foglio; El Hilali, Alesi, Omoregbe; Rossi. A disposzione : Bartoccioni, Pseftis, Obaretin, Nsiala, Capone, Camara, Borges, Gala, Piantedosi, Eletu, Roback.