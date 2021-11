LIVE MN - Primavera, Hellas-Milan (3-0) - Fine primo tempo

Quarantacinque minuti a senso unico. Dopo diverse fiammate dei rossoneri nei primissimi minuti del match, l'Hellas Verona si è impadronito del campo, trovando il gol dell'1-0 al decimo minuto. Neanche passati 120 secondi che Makengo stende Bragantini in area e offre alla Roma l'opportunità di portarsi sul 2-0: Squarzoni non sbaglia dagli undici metri. Poco dopo la mezz'ora di gioco arriva il tris dei gialloblu con Yeboah. Milan da horror.

45' Fine primo tempo.

40' Rossoneri in grande difficoltà, dominio del Verona finora.

33' Gol del Verona. Inserimento di Bragantini in area e palla per Yeboah, che deve solo appoggiare in porto. 3-0

30' Ammonito Calabrese.

24' Colpo di testa di Coubis, palla alta.

20' Rossoneri che fanno fatica ad entrare in area, grande intensità del Verona.

16' Ci prova il Milan con Robotti: conclusione sul fondo.

13' Raddoppio Verona. Squarzoni spiazza Desplanches.

12' Rigore per il Verona. Makengo stende in area Bragantini.

10' Gol del Verona. Cross dalla sinistra di Bosilj e Yeboah di testa buca Desplanches.

6' Sull'angolo, colpo di testa di Coubis che svetta tutto solo, ma la palla esce fuori di pochissimo.

5' Subito Milan! Discesa di Kerkez che arriva al limite dell'area e lascia partire un missile, miracolo di Kivila che mette la sfera in corner.

1' Si parte!

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

VERONA (3-4-3): Kivila; Redondi, Squarzoni, Calabrese; Yeboah, Pierobon, Bosilj, Terracciano; Minnocci; Bragantini, Coppola. A disposizione: Boseggia, Patuzzo, Ebenguè, Florio, Turra, Gomez, Diaby, Grassi, Caia, Patanè, Colistra, Cazzadori

All.: Corrent.

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Obaretin, Makengo; Kerkez; Robotti, Tolomello, Borges; Capone, Traorè; Nasti. A disposizione: Nava, Pseftis, Polenghi, Di Gesù, El Hilali, Foglio, Bjorklund, Rossi, Incorvaia, Eletu, Roback. All.: Giunti.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Hellas Verona-Milan, valida per l'ottavo turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina e una classifica da risollevrare. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.