live mn Primavera, Juventus-Milan (0-3): Bonomi-Sala-Eletu, tris rossonero a Vinovo

vedi letture

- Dopo aver chiuso avanti di un gol il primo tempo grazie ad un rigore conquistato e trasformato da Bonomi, il Milan gioca una grandissima ripresa, segna altre due reti con Sala e Victor Eletu e porta a casa tre punti d'oro per la sua classifica.

94' Fine secondo tempo.

94' Giallo per Perera.

93' Occasione per Ibrahimovic, salva Pagnucco sulla linea.

92' Pugno arriva a tu per tu con Longoni che è bravo a fermare l'avversario in uscita bassa.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Altro cambio di mister Guidi: Victor Eletu lascia il posto a Siman.

85' Due sostituzioni nel Milan: fuori Liberali e Scotti, dentro Mancioppi e Ibrahimovic.

82' Bello spunto di Vacca che si accentra dalla sinistra e prova il destro, Longoni si distende sulla sua destra e devia il pallone in angolo.

80' Altra occasione per il Milan, stavolta con Sala che calcia con il sinistro dal limite dell'area, pallone fuori.

79' Milan ad un passo dal quarto gol: Sala tocca per Scotti che dall'interno dell'area di rigore calcia di prima intenzione con il destro e colpisce la traversa.

78' Cambio nel Milan: fuori Ossola, dentro Parmiggiani.

76' Altro cambio nella Juventus: esce Ngana, entra Ripani.

74' Giallo per Savio per fallo su Scotti.

71' Corner per il Milan dalla destra, sul pallone Liberali: cross in area e colpo di testa di Ossola, pallone alto.

68' TRIS ROSSONERO CON VICTOR ELETU!!! Il centrocampista rossonero controlla al limite dell'area e calcia con il destro, la palla si insacca all'angolino alla destra di Zelezny.

67' Il Milan sfrutta bene gli spazi che lascia ora la Juventus: la palla arriva ad Ossola al limite dell'area e prova il sinistro, pallone alto di poco dopo la deviazione di un giocatore bianconero.

65' Giallo per Pagnucco.

63' Gran palla di Victor per Perrucci che in area non riesce a coordinarsi bene e la palla finisce alta sopra la traversa.

60' Triplo cambio nella Juventus: fuori Ventre, Mazur e Finocchiaro, dentro Savio, Pugno e Biliboc.

51' Azione personale di Scotti che va via in velocità ad un avversario, entra in area dalla sinistra e prova a sorprendere Zelezny sul primo palo, pallone fuori.

47' GOOOOOOOLLLLL!!! SUBITO RADDOPPIO MILAN!!! Azione caparbia sulla fascia destra di Magni che mette un bel pallone in area per Sala che di testa batte Zelezny.

45' Al via la ripresa. Bonomi lascia il campo a Perrucci.

- Il Milan ha chiuso in vantaggio 1-0 il primo tempo del match in casa della Juventus: per ora decide un gol al 23' di Bonomi che prima si è conquistato un rigore e poi lo ha trasformato con una perfetta esecuzione dagli 11 metri. La partita l'hanno fatta soprattutto i bianconeri, ma i rossoneri sono stati bravi a sfruttare una delle poche occasioni che hanno avuto.

45' Fine primo tempo.

45' Altra palla persa in uscita dal Milan. Ngana allarga a sinistra per Finocchiaro che prova a sorprendere Longoni con un sinistro sul primo palo, pallone fuori.

44' Punizione per la Juventus da fuori area: Finocchiaro prova il destro a giro, conclusione centrale e nessun problema per Longoni che blocca senza problemi.

42' Altra buona azione del Milan che è cresciuto molto in questi ultimi minuti: cross dalla destra di Magni, la palla arriva ad Ossola che prova il destro al volo, ma la sua conclusione colpisce Perera e il pallone finisce sul fondo.

40' Grande giocata di Ossola che si accentra dalla destra e prova il sinistro a giro, gran parata di Zelezny che devia il pallone in angolo.

39' Corner per il Milan dalla sinistra. Cross a rientrare di Bonomi, mette fuori la difesa juventina.

36' Continua a spingere la Juventus alla ricerca del gol del pareggio. Nuovo chance da corner per i bianconeri: cross di Pagnucco dalla destra, la palla arriva fuori area a Finocchiaro che controlla e calcia con il destro, pallone a lato di pochissimo dopo la deviazione di un giocatore del Milan.

32' Ammonito anche Nissen nelle file rossonere.

31' Giallo per Bonomi.

30' Punizione per la Juventus dalla fascia destra, non lontano dalla bandierina del calcio d'angolo: cross a rientrare con il sinistro di Pagnucco, libera l'area un giocatore del Milan posizionato all'altezza del primo palo.

23' GOOOOOOOOLLLLLL!!! BONOMIIIIII!!! Esecuzione perfetta dell'attaccante rossonero che incrocia con il destro, spiazza Zelezny e porta avanti il Milan.

22' Rigore per il Milan per un netto fallo di Finoccharo su Bonomi.

21' Che occasione per la Juventus: errore in impostazione del Milan, la palla viene recuperato da Lopez che da ottima posizione calcia con il sinistro, conclusione a lato.

15' Meglio la Juventus in questo avvio di partita. Il Milan sta faticando a trovare spazi in avanti.

10' Angolo per la Juventus dalla destra: tocco all'indietro per Mazur che poi crossa con il destro, colpo di testa sul secondo palo di Lopez, palla che si spegna sul fondo senza impensierire Longoni.

6' Finocchiaro riceve palla sulla fascia sinistra. L'esterno della Juventus crossa con il destro, ma il pallone si spegne sul fondo senza che nessuno dei suoi compagni possa approfittarne.

0' Inizia la partita!!!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti all'Allianz Training Center di Vinovo dove tra poco le formazioni Primavera di Juventus e Milan scenderanno in campo nella sfida valida per 24^ giornata del campionato. La squadra milanista è al momento al 5° posto in classifica con 40 punti, mentre i bianconeri sono sesti a -3 dal Diavolo. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS: Zelezny, Martinez, Ventre, Crapisto, Verde, Pagnucco, Finocchiaro, Mazur, Ngana, Lopez, Turco. A disp.: Marco, Boufandar, Ripani, Pugno, Vacca, Bilico, Sosna, Keutgen, Rizzo, Merola, Savio. All.: Magnanelli.

MILAN: Longoni; Magni, Nissen, Dutu, Perera; Sala, Eletu; Bonomi, Liberali, Ossola; Scotti. A disp.: Colzani, Bakoune, Mancioppi, Perrucci, Ibrahimovic, Skoczylas, Parmiggiani, Lamorte, Perina, Albe, Siman. All.: Guidi.