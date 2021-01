LIVE MN - Primavera, Lazio-Milan (0-3) - Roback show e doppietta di Olzer: Milan a valanga sulla Lazio!

Una doppietta di Olzer e il gol di Roback regalano al Milan la seconda vittoria in campionato. Una prova da grande squadra, condita dalle giocate spettacolari dei due autori dei tre gol da parte dei rossoneri. Un successo che porta la squadra di Giunti a quota sei punti in campionato.

93' Finisce qui. Il Milan batte la Lazio 3-0.

90' Tre minuti di recupero.

90' Grandissima giocata di El Hilali, che salta l'ultimo uomo della Lazio. Il tiro, però, non è dei migliori.

86' Ultimo cambio per il Milan: fuori Mionic e Roback, dentro Alesi e Fili.

82' Fallo di Mionic e cartellino giallo.

80' Punizione di Berini da posizione defilata: palla che esce fuori.

76' Olzer serve Stanga in profondità, ma Furlanetto capisce tutto e blocca il pallone.

73' Missile terra-aria di Oddi da lontanissimo. Tiro potente ma centrale.

70' Altra azione personale di Roback, che scarica fuori area per il neo entrato Cretti. Il tiro, però, non è dei migliori.

69' Doppio cambio per il Milan: fuori Brambilla, dentro Cretti e fuori Tonin, dentro El Hilali

67' Stanga serve Olzer, che imperterrito cerca la tripletta. Il numero 10, però, spara altissimo.

63' Milan vicinissimo al poker. Olzer recupera il pallone al limite dell'area avversaria e prova subito il tiro: Furlanetto non perfetto, ma con un po' di fortuna riesce a deviare sulla traversa e successivamente in corner.

61' Punizione di Franco e ottima risposta di Jungdal.

59' Cambio per il Milan: fuori Di Gesù, dentro Bright.

52' GOOOOOOOOOOL! Sul corner appena guadagnato, Olzer realizza la rete del 3-0 dopo aver vinto un rimpallo davanti alla porta. Doppietta del numero 10 e tris rosssonero!

51' Gran tiro di Olzer: risposta spettacolare di Furlanetto che smanaccia in corner.

47' Tiro di Tonin da fuori area dopo un ottimo recupero di Di Gesù. La conclusione, però, termina alta sopra la traversa.

46' Cross di Oddi per il mancino di Olzer, ma calcia male. Rimessa dal fondo per la Lazio.

45' Cambio per la Lazio: dentro Guerini e Pica, fuori Adeagbo e Marino.

45' Inizia il secondo tempo.

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti grazie ai gol di Olzer e Roback, autore di un'azione spettacolare non sfruttata dai compagni di reparto. I rossoneri hanno rischiato poco in questo primo tempo, creando molto in attacco.

48' Sul fallo subito da Olzer termina il primo tempo con i rossoneri in vantaggio per 2-0.

47' Rovella prova il tiro al volo. Palla in cielo e rimessa del fondo per il Milan.

45' Tre minuti di recupero.

43' GOOOOOOOOOL! Grande controllo di Roback in area di rigore e tiro di sinistro ad incrociare. Raddoppio dei rossoneri!

41' Milan vicinissimo al raddoppio. Cross di Oddi, Furlanetto smanaccia male sulla testa di Di Gesù. Il numero 7 rossonero tenta il pallonetto, ma Marino salva tutto sulla linea di porta.

39' Ottimo intervento di Michelis su Castigliani, che mette il corpo tra palla e giocatore e guadagna un fallo importante.

33' Lazio vicina al pareggio. Cross di Nimmermeer per Bertini, tutto solo in mezzo all'area, che colpisce male e spedisce il pallone fuori.

28' Cartellino giallo per Marino.

27' GOOOOOOOOL! Olzer spiazza Furlanetto e realizza il gol dell'1-0. Vantaggio meritato.

26' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Stanga anticipa Marino, che lo stende in area.

23' Azione spettacolare di Roback, che salta tre avversari e mette in mezzo per Tonin. L'attaccante rossonero non riesce a impattare bene il pallone, che per poco non diventa un assist per di Di Gesù.

20' Il Milan soffre sulla sinistra. Bertini entra in area di rigore, ma Michelis chiude tutto.

15' Contrattacco Lazio: Nimmermeer prova ad ingannare Jungdal. Il portierone rossonero, però, risponde presente e smanaccia in corner.

11' Grande occasione per il Milan! Olzer va sul fondo, scarica per Tonin in mezzo all'area di rigore, che vede Mionic fuori al limite, ma il tiro del croato esce fuori di pochissimo.

5' Pressing di Tonin su Furlanetto, che rischia molto, ma l'attaccante rossonero commette fallo sul portiere avversario.

3' Primo corner per il Milan.

2' Cross di Thar per Olzer, che spara alto sopra la traversa.

1' Si comincia! Primo pallone per la Lazio.

Formazioni ufficiali:

LAZIO: Furlanetto, Novella, T. Marino, Franco, Vavro, Adeagbo, Castigliani, Bertini, Nimmermeer, Czyz, A. Marino.

A disp.: Pereira, Peruzzi, Migliorati, Pica, Zaghini, Floriani, Tare, Cesaroni, Guerini, Campagna. All.: Menichini.

MILAN: Jungdal, Stanga, Tahar, Michelis, Oddi, Di Gesù, Brambilla, Mionic, Olzer, Roback, Tonin.

A disp.: Moleri, Pseftis, Pobi, Fili, Obaretin, Cretti, Bright, Alesi, Ferraris, Signorile, El Hilali. All.: Giunti.

Amici e amiche di MilanNews.ti, diamo il bentornato alla Primavera rossonera. L'ultima gara dei ragazzi di mister Giunti risale alla sconfitta del 3 ottobre contro la Juventus. Oggi il Milan sfiderà la Lazio, match valido per il settimo turno del campionato primavera, in attesa dei recuperi. Sarà una sfida complicata e tutta da vivere, sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.