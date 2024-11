live mn Primavera, Lecce-Milan (2-0): fine della partita, brutto ko dei rossoneri

- La capolista Milan cade a Lecce che non vinceva da sette partite (dal 14 settembre contro la Fiorentina). Vittoria meritata dei pugliesi contro i rossoneri di mister Guidi che hanno sofferto il costante pressing degli avversari e hanno commesso troppi errori tecnici. Brutto stop per il Diavolo che dovrà rifarsi subito martedì a Bratislava contro lo Slovan in Youth League, una sfida da vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione ai sedicesimi di finale.

97' Fine della partita.

96' Momenti di tensione in campo in questo finale di partita. Ammoniti Delle Monache e Perrucci.

94' Tentativo al volo di Bakoune da fuori area, pallone fuori di poco.

90' Cinque minuti di recupero.

90' Giallo anche per Eletu.

85' Giallo per Parmiggiani.

84' Altri cambi nel Lecce: Kodor e Minerva prendono il posto di Bertolucci e Kovac.

82' Ultima sostituzione nel Milan: fuori Liberali, dentro Di Siena.

77' Gioco fermo per alcuni minuti per un brutto infortunio per il terzino leccese Addo che purtroppo lascia il campo in barella. Al suo posto dentro Pejazic.

70' Cross dalla destra di Ossola e colpo di testa di Perrucci che però finisce a lato.

65' Cartellino giallo per proteste per l'allenatore del Lecce Scurto.

63' Che rischio per il Milan: Mastrantonio sbaglia il rinvio e colpisce Dutu, per poco non ne approfitta Bertolucci di testa, ma è bravo il portiere rossonero a rimediare al suo errore.

59' Doppio cambio nel Milan: fuori Scotti e Ibrahimovic, dentro Ossola e Perrucci.

55' Ancora una chance per il Lecce per il terzo gol: bel cross dalla sinistra e colpo di testa di Kovac da ottima posizione, pallone alto sopra la traversa.

50' Bella azione personale di Kovac che entra in area dalla sinistra e prova a sorprendere Mastrantonio sul primo palo, ma è bravo il portiere rossonero a respingere con il piede la conclusione del giocatore del Lecce.

48' Subito una potenziale occasione per il Lecce: Delle Monache trova in area Bertolucci che per fortuna non controlla bene e Mastrantonio blocca il pallone in uscita bassa.

45' Inizia la ripresa con un cambio nel Milan: fuori Perera, dentro Grilli.

- Lecce avanti di due gol a fine primo tempo contro un Milan piuttosto deludente finora. I rossoneri hanno sofferto tantissimo il costante pressing di padroni di casa, ma hanno commesso anche troppi errori tecnici e non hanno mai creato pericoli al portiere avversario. Servirà un altro Milan nella ripresa per provare la rimonta e portare a casa almeno un punto.

48' Fine primo tempo.

48' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia destra poco fuori l'area di rigore: cross di Liberali, ma un difensore del Lecce allontana di testa.

45' Tre minuti di recupero.

37' Ennesimo calcio d'angolo per il Lecce in questo primo tempo: cross dalla destra di Dalle Monache e colpo di testa di Pehlivanov che salta più in alto di tutti, pallone alto sopra la traversa.

32' Altro corner per il Lecce: Delle Monache calcia con il destro a rientrare, Mastrantonio respinge con i pugni.

31' Problema fisico per Sala che deve lasciare il campo. Al suo posto dentro Eletu.

24' Punizione per il Milan da ottima posizione centrale: ci prova Liberali con il sinistro, pallone respinto dalla barriera.

23' Giallo per Esposito per un fallo su Liberali al limite dell'area.

21' RADDOPPIO DEL LECCE!!! 2-0 dei padroni di casa con Esposito che su azione da calcio d'angolo batte Mastrantonio con un colpo di testa.

18' GOL DEL LECCE!!! Tocco in profondità per Bertolucci che solo davanti a Mastrantonio batte il portiere rossonero e porta avanti i pugliesi.

15' Meglio il Lecce in questo avvio di partita. Un po' contratto invece il Milan che sta soffrendo il pressing avversario.

10' Giallo per Perera.

6' Lecce molto aggressivo in questo avvio di partita, i pugliesi non stanno lasciando giocare il Milan.

4' Occasione per il Lecce da angolo: la palla arriva sul secondo palo a Bertolucci che da buon posizione calcia alto.

3' Calcio di punizione per il Lecce dalla fascia destra: cross in area, Scotti anticipa tutti all'altezza del primo palo e spedisce la palla in corner.

0' Al via alla sfida: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco le formazioni Primavera di Lecce e Milan scenderanno in campo allo Stadio "Deghi Center" nella sfida valida per la 12^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Guidi sono in vetta alla classifica a pari punti (22) con Lazio e Sassuolo, mentre i pugliesi sono 14esimi con 11 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un’emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

LECCE: Sakho, Esposito, Addo, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac, Daka, Delle Monache, Ubani, Bertolucci. A disp.: Verdosci, Russo, Vescan-Kodor, Yilmaz, Lami, Agrimi, Pacia, Minerva, Perrone, Pejazic, Denis. All. Scurto.

MILAN (4-3-3): Mastrantonio; Bakoune, Parmiggiani, Dutu, Perera; Liberali, Sala, Comotto; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Longoni, Nissen, Mancioppi, Perin, Perrucci, Di Siena, Grilli, Ossola, Colombo, Siman, Victor. All. Guidi.