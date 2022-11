LIVE MN - Primavera, Milan-Atalanta (0-0) - Si parte!

7' Corner di Alesi, ma l'Atalanta si difende bene e guadagna un fallo.

5' Gara subito intensa, squadre che giocano a viso aperto.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla 'Puma House of Football - Centro sportivo Vismara" dove tra pochi istanti andrà in scena Milan-Atalanta, match valido per l'undicesimo turno del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano dal successo con il Salisburgo che ha portato alla qualificazione agli ottavi di Youth League, dunque ora possono pensare a recuperare qualche punto in campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Zeroli, Pluvio, Gala; Scotti, Lazetic, Alesi. Allenatore: Abate.

ATALANTA: Pardel; Palestra, Stabile, Vavassori, Regonesi; Chiwisa, Roaldsoy, Muhameti; De Nipoti, Guerini, Tavanti. Allenatore: Guidi.