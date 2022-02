LIVE MN - Primavera, Milan-Atalanta (0-0): tra poco il fischio d'inizio

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Vismara: tra poco scenderanno in campo Milan e Atalanta in una sfida di Serie A Primavera in ottica playoff. Le due squadre, entrambe arrivano da una sconfitta, occupano rispettivamente l'ottavo e il settimo posto a 30 punti in classifica. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Desplanches; Stanga, Nsiala, Bosisio, Bozzolan; Robotti, Gala, Di Gesù; Capone, Nasti, Traore. A disp: Di Chiara, Pseftis, Coubis, Obaretin, El Hilali, Camara, Foglio, Omoregbe, Rossi, Alesi, Eletu, Roback. All.: Federico Giunti.

ATALANTA: Dajcar, Del Lungo, Ceresoli, Zuccon, Sidibe, Cisse, Chiwisa, De Nipoti, Berto, Giovane, Bernasconi. A disp: Sassi, Renault, Hecko, Muhameti, Fisic, Panada, Pagani, Omar, De Palma. All.: Massimo Brambilla.