live mn - Primavera, Milan-Atalanta (3-1) - Tris che vale il primato!

93' FINISCE QUI! Il Milan cala il tris contro l'Atalanta e sale al primo posto in classifica!

90' Tre di recupero.

88' GOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOLLLLL!!! MAGIA DI ZEROLI!!! Cross di Scotti, inserimento di Zeroli che in mezza rovesciata segna il gol del tris rossonero!

82' Cambio Milan: fuori Bonomi, dentro Malaspina.

76' Ammonito Sia.

74' Doppio cambio nel Milan: fuori Jimenez e Camarda, dentro Traore e Magni.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! MILAN IN VANTAGGIO!!!! Colpo di testa di Zeroli, conclusione angolata e rossoneri che vanno sopra di uno!!

68' GOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOLLLLL!! PAREGGIA IL MILAN!!! Mancini potente dalla distanza di Victor e palla che entra in porta . 1-1!

63' Corner Milan, colpo di testa di Zeroli che anticipa Pardel ma mette alto sopra la traversa.

58' Giallo per Stalmach.

53' Continua il pressing dei rossoneri in ricerca del gol...

49' Ammonito Zeroli.

45' Inizia il secondo tempo.

-

47' Fine primo tempo. Rossoneri positivi ma sotto per mano di Vlahovic.

45' Due minuti di recupero.

40' Gol dell'Atalanta. Assist di Bonanomi per Vlahovic, che calcia un rigore in movimento e buca Bartoccioni. 0-1

37' Lampo dell'Atalanta con Martinelli, ma la conclusione termina fuori.

33' Rossoneri in pieno controllo del match.

27' OCCASIONE MILAN! Camarda innesca Stalmach in area, conclusione a botta sicura e grandissima parata di Pardel!

21' Bellissima azione personale di Jimenez che parte dalla propria metà campo e arriva a conclude: tiro che sfiora il palo alla destra di Pardel.

11' Ancora rossoneri pericolosi, con Bonomi che calcia al volo dopo un tentativo di Camarda: palla fuori dallo specchio della porta.

8' Ci prova Victor da fuori area, para Pardel e mette in corner.

3' Atalanta molto aggressiva in questo inizio.

1' Inizia il match

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Atalanta, sesta giornata di Primavera 1. I rossoneri possono approfittare del pareggio dell'Inter per salire al primo posto. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Milan: Bartoccioni, Bakoune, Simic, Nsiala, Perrucci, Stalmach, Camarda, Zeroli, Jimenez, Eletu, Bonomi. A disposizione: Raveyre, Torriani, Malaspina, Sia, Parmiggiani, Scotti, Traore, Magni, Nissen, E. Sala. Allenatore: Ignazio Abate.

Atalanta: Pardel, Obrić, Ghezzi, Mendicino, Vlahović, Guerini, Bonanomi, Martinelli, Castiello, Regonesi, Colombo. A disposizione: L. Sala, Manzoni, Riccio, Vavassori, Bordiga, Fiogbe, Tavanti, Tornaghi, Capac, Cassa, Gariani. Allenatore: Giovanni Bosi.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (assistenti Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Federico Fratello di Latina).