LIVE MN - Primavera, Milan-Atalanta (4-0): fine partita. Rossoneri dominati con Lazetic

FINE PARTITA | MILAN-ATALANTA (4-0)

94' Triplice fischio.

91' Cartellino giallo, giusto, per il rossonero Pluvio: fallo inutile ed evitabile.

90' Quattro minuti di recupero.

80' Esce Filippo Scotti per far spazio a Omoregbe.

78' GOL DEL MILAN! TRIPLETTA DI LAZETIC! Gran gol del centravanti serbo che difende palla col fisico in area, la sposta col mancino oltre il difensore e calcia battendo il portiere.

76' Altra grande azione personale di Lazetic che serve Sia in verticale, ma il tiro del 21 finisce di poco oltre la traversa. Subito dopo esce Gala per Eletu

73' Gran destro a giro di Stalmach dal limite dell'area, con pallone che di poco finisce fuori.

67' Tre cambi nel Milan: fuori Alesi per Sia, fuori Zeroli per Stalmach e fuori Bakoune per Paloschi.

63' Grande azione personale di Lazetic che salta due uomini e serve Scotti sulla destra, il quale la mette in mezzo di prima intenzione per Alesi sul secondo palo: il tap-in del 7, però, finisce clamorosamente sul montante esterno a porta spalancata.

58' Inserimento di Bozzolan sulla sinistra, Gala lo vede ma al momento del tiro il terzino inciampa.

54' Prende coraggio l'Atalanta, ma il Milan si difende bene dalle offensive dei nerazzurri.

49' Ci prova Gala dalla distanza, blocca Pardel.

47' Calcia Alesi dalla sinistra, conclusione sull'esterno della rete.

45' Inizia la ripresa.

Prima metà di gara a senso unico tra Milan e Atalante. Rossoneri a valanga, realizzando tre gol in un tempo: Alesi di testa, poi si scatena Lazetic che realizza la sua prima doppietta in rossonero.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

37' Cambio nell'Atalanta: fuori Stabile, dentro Fisic.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL!! Lazetic approfitta di un errore della difesa bergamasca e a tu per tu con Pardel non sbaglia. 3-0!

34' Milan vicino al 3-0! Scotti trova Zeroli in area, conclusione però troppo debole.

30' Continua il pressing rossonero nella metà campo avversaria.

27' Atalanta vicina al pareggio. Stabile calcia, Coubis devia quel che basta per evitare il gol.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL!! Alesi vede la sovrapposizione di Bartesaghi, cross in mezzo per Lazetic che deve solo appoggiare in porta. 2-0!

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL!! Grande giocata di Scotti sulla destra, cross in mezzo per Alesi che di testa non sbaglia. 1-0!

13' Rimane a terra Bakoune dopo un brutto scontro di gioco.

7' Corner di Alesi, ma l'Atalanta si difende bene e guadagna un fallo.

5' Gara subito intensa, squadre che giocano a viso aperto.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla 'Puma House of Football - Centro sportivo Vismara" dove tra pochi istanti andrà in scena Milan-Atalanta, match valido per l'undicesimo turno del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano dal successo con il Salisburgo che ha portato alla qualificazione agli ottavi di Youth League, dunque ora possono pensare a recuperare qualche punto in campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Zeroli, Pluvio, Gala; Scotti, Lazetic, Alesi. Allenatore: Abate.

ATALANTA: Pardel; Palestra, Stabile, Vavassori, Regonesi; Chiwisa, Roaldsoy, Muhameti; De Nipoti, Guerini, Tavanti. Allenatore: Guidi.