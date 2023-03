LIVE MN - Primavera, Milan-Bologna (1-0): Chaka-gol, i rossoneri vincono ancora

80' Iniziativa di Sia sulla sinistra, cross per Alesi che non ci arriva per questione di centimetri.

40' Poche emozioni in questo primo tempo.

35' Occasione Bologna. Raimondo colpisce di testa, palla fuori di poco.

30' Tiro cross di Bakoune che diventa pericoloso, Franzini costretto a deviare in corner.

20' Partita molto equilibrata dopo venti minuti..

15' Cuenca prova dalla distanza dopo un'ottima iniziativa, Franzini risponde in angolo.

6' Conclusione di Raimondo al volo, Lapo Nava blocca senza problemi.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Puma House of Football - centro Sportivo Vismara, dove tra pochi istanti Milan e Bologna si incontreranno per le 23esima giornata. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Bologna:

MILAN: Nava; Bakoune, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Foglio, Stalmach, Zeroli; Cuenca, Mangiameli, Traoré.

BOLOGNA: Franzini, Wallius, Maltoni, Anatriello, Raimondo, Corazza, Diop, Stivalenllo, Rosetti, Motolese, Urbans