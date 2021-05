LIVE MN - Primavera, Milan-Bologna (2-0) - Fine primo tempo

Dopo quarantaquattro minuti di dominio assoluto, il Milan realizza due gol in due minuti. A segno ormai il solito El Hilali con un destro potente e Robotti, che una bella conclusione da fuori area. Rossoneri totalmente padroni del campo.

47' Fine primo tempo.

46' GOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Conclusione da fuori area di Robotti, palla che prende un effetto strano e termina in porta. 2-0!

45' Un minuto di recupero.

44' GOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! I rossoneri recuperano il pallone nella metà campo avversaria con Olzer, che senza pensarci serve El Hilali. L'attaccante rossonero incrocia il destro e trova il gol! 1-0!

40' Primo giallo della gara per Obaretin.

35' Colpo di testa di Rocchi: Jungdal blocca.

29' OCCASIONE MILAN! Missile terra aria di El Hilali da fuori area e palla che prende in pieno la traversa. Il legno starà ancora tremando!

28' Ci prova Olzer a giro: conclusione che sfiora il palo.

25' Ritmi diminuiti dopo le ultime occasioni.

18' Occasione Bologna! Contropiede dei rossoblu, oggi in maglia bianca, con Rocchi, che a tu per tu con Jungdal mette incredibilmente fuori. Rossoneri fortunati in questo caso.

15' Capone prova la conclusione da fuori: palla che termina alla sinistra della porta.

11' Clamoroso quello che è successo a Frigerio. Bell'azione di Olzer, che riesce a trovare il centrocampista rossonero praticamente a porta vuota. Il numero 7, nel calciare, cade e blocca il pallone sulla linea di porta con la schiena. Milan sfortunato!

10' Ci prova El Hilali dalla distanza, ma Molla blocca a terra il pallone.

5' Inizio blando delle due squadre.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Bologna Primavera, match valido per la ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri per rimanere aggrappati alla corsa ai playoff. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Jungdal, Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi, Frigerio, Brambilla, Robotti, Olzer, Capone, El Hilali. A disposizione: Moleri, Desplanches, Kerkez, Filì, Bright, Saco, Tolomello, Cretti, Mionic, N’Gbesso, Nasti, Roback. Allenatore: Giunti.

BOLOGNA: Molla, Tosi, Milani, Montebugnoli, Arnofoli, Viviani, Farinelli, Roma, Motolese, Rabbi, Viviani. A disposizione: Prisco, Cavina, Grieco, Annan, Maresca, Paananen, Pagliuca, Pietrelli, Cossalter, Di Dio, Carrettucci, Ruffo Luci. Allenatore: Magnani.