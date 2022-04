LIVE MN - Primavera, Milan-Cagliari (2-4): altra sconfitta. Per i playoff serve l'impresa

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan di Mister Giunti perde punti in casa anche contro il Cagliari. Una prestazione non positiva da parte dei rossoneri, che sprecano veramente molte occasioni. Con questa sconfitta, quindi, il Milan è fuori dalla zona playoff con un piede: sono sei i punti da recuperare sull'Atalanta, che deve ancora giocare con il Bologna.

97' Finisce qui.

96' Gol del Cagliari. Milan tutto in attacco, ripartenza dei rossoblu con Lovumbo che non sbaglia e realizza la sua doppietta personale. 4-2-

94' Conclusione da fuori area di El Hilali, para D'Aniello.

92' Secondo giallo per Zallu e rosso per il terzino del Cagliari. Il Milan ci crede!

90' Sei minuti di recupero.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Nasti spiazza D'Aniello e realizza la rete del 3-2.

87' Rigore per il Milan!

81' Gol del Cagliari. Errore incredibile da Obaretin, Vinciguerra ne approfitta e a tu per tu con Desplanches non sbaglia. 3-1-

78' Doppio cambio nel Milan: dentro Obaretin e Foglio, fuori Tolomello e Capone.

76' Punizione dal limite: Del Pupo cerca il sette sul palo di Desplanches, palla fuori.

75' Luvumbo dribbla Nsiala, che commette fallo al limite dell'area e si prende anche il secondo giallo. Espulso il centrale rossonero.

71' Altra chance sprecata dal Milan: Nasti, da buona posizione, spara alle stelle.

69' Discesa sulla sinistra di Bozzolan, cross per Nasti che viene chiuso all'ultimo da Zallu.

63' Ripartenza velocissima del Cagliari, ma Desplanches è attento e salva i rossoneri.

60' Doppio cambio nel Milan: fuori Lazetic e Roback, dentro Nasti e El Hilali.

58' Cartellino giallo anche per Tramomi.

56' Giallo per Nsiala, altro ammonito in casa Milan.

53' Gol del Cagliari. Ripartenza dei sardi con Luvumbo, finta al limite dell'area e sinistro a giro. Altro bellissimo gol dei rossoblu. 2-1-

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti di buon livello tra Milan e Cagliari. Gli ospiti passano in vantaggio poco dopo la mezz’ora di gioco con una bomba da fuori area di Desogus. Passano cinque minuti e i rossoneri rimettono subito la partita in piedi: Bozzolan trova Di Gesù in mezzo all'area, che al quarto tentativo riesce a trovare la rete. Il primo tempo, dunque, si chiude con una rete a testa.

48' Fine primo tempo.

47' Ci prova Di Gesù da fuori area, palla fuori.

45' Tre minuti di recupero.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Cross di Bozzolan per Di Gesù, che questa volta non sbaglia: il destro colpisce il palo ed entra in porta. 1-1 e palla al centro.

40' Incredibile! Tiro di Borges da fuori area, D'Aniello non blocca il pallone e, aiutato dal palo, riesce a salvarsi.

38' Fallo di Bozzolan, giallo per il terzino rossonero.

35' Gol del Cagliari. Gol pazzesco di Desogus: lascia partire un bolide da fuori area che si insacca sotto al sette.

33' Punizione dal limite dell'area per il Cagliari.

30' Sinistro di Capone da fuori area, D'Aniello blocca.

27' Incredibile occasione per il Milan. Ottima azione corale dei rossoneri: sponda di Capone per Lazetic, il serbo allarga per Di Gesù che a tu per tu con D'Aniello spara alto.

26' Secondo ammonito del match, il primo per il Milan: giallo per Tolomello.

25' Conclusione di Di Gesù la lunghissima distanza: palla che esce fuori di pochissimo.

22' Ci riprova il Milan da corner. Sfera che arriva a Di Gesù in buona posizione, ma tiro alle stelle.

19' Occasione per il Milan. Tolomello recupera il pallone sulla trequarti avversaria, entra in area, lascia partire il destro che viene deviato in corner.

18' Primo giallo del match: ammonito Zallu.

17' Traversa del Cagliari. Corner di Tramoni, Yanken svetta e colpisce il legno con Desplanches battuto.

16' Incredibile occasione per il Cagliari: Tramoni sbaglia un rigore in movimento, flipper in area che favorisce Yanken che non riesce a dare precisione alla conclusione.

14' Scende il Cagliari con Tramoni, che fa tutto bene ma conclude tra le braccia di Desplanches.

10' Ottimo avvio del Milan. Rossoneri molto offensivi in questi primi dieci minuti.

6' Arriva la prima conclusione in porta del Milan: mancino smorzato di Di Gesù da fuori area, D'Aniello blocca a terra.

1' Subito occasione per il Cagliari: Nsiala perde un pallone sanguinoso, Yanken prova il mancino a giro ma la sfera termina altissima.

1' Si parte! I rossoneri muovono il primo pallone con Lazetic.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Cagliari, ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan di mister Giunti è obbligato a tornare a vincere per credere ancora ai playoff. Per farlo, l'allenatore rossonero ha preso una decisione importante: Marco Nasti in panchina, lanciando così, per la primissima volta da titolare, Marko Lazetic. L'ex Stella Rossa ha messo a segno un assist nella sconfitta contro i bianconeri, per questo Giunti ha deciso di dargli ancora fiducia.

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Desplanches; Borges, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello, Robotti; Roback, Lazetic, Capone. All.: Giunti. A disp.: Bartoccioni, Psefits, Obaretin, Nasti, El Hilali, Camara, Foglio, Gala, Rossi, Piantedosi, Eletu, Traore.

Cagliari: (4-2-3-1): D’Aniello; Zallu, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Cavuoti; Tramoni, Luvumbo, Desogus; Yanken. All.: Agostini. A disp.: Lolic, De Pupo, Masala, Corsini, Carboni, Schirru, Vitale, Pulina, Vnciguerra, Sulis, Secci.