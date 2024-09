live mn Primavera, Milan-Cesena (1-1): finisce in parità al Vismara. Ora testa alla Youth League

94' Fine della partita. Termina in parità tra Milan e Cesena: ospiti avanti nel primo tempo con Perini, nella ripresa è arrivato il pareggio rossonero di Perrucci su rigore. Per la squadra di Guidi è il momento ora di tornare a pensare alla Youth League e alla sfida di martedì in casa del Bayer Leverkusen.

91' Nel Cesena fuori Castorri, dentro Domeniconi.

91' Giallo per Castorri.

90' Tre minuti di recupero.

86' Cambio anche nel Milan: esce Stalmach, al suo posto dentro Perin.

85' Altre due sostituzioni nel Cesena: escono Zamagni e Arpino, entrano Valmori e Lontani.

83' Bel tentativo al volo da fuori area di Coveri, Mastrantonio blocca a terra.

81' Angolo per il Milan dalla sinistra, c'è capitan Stamach sul pallone: cross in area, Paloschi prova a calciare al volo all'altezza del dischetto, pallone altissimo.

80' Giallo per Mastrantonio.

79' Si rivede in avanti il Cesena: perde palla Ossola in mezzo al campo, Valentini entra in area e cerca un compagno in area piccola, ma c'è Paloschi che allontanta.

72' Doppio cambio nel Cesena dopo il pareggio del Milan: fuori Tosku e Perini, dentro Wade Papa e Coveri.

71' GOOOOOOLLLLLL!!! PAREGGIO DI PERRUCCI!!! Non calcia bene il rigore il numero 7 milansta, la palla con un po' di fortuna passa sotto le braccia di Veliaj e finisce in rete.

70' Rigore per il Milan conquistato dal neo entrato Perrucci. Fallo di Valentini.

65' Cambio nel Milan: Ibrahimovic lascia il posto a Perrucci.

64' Calcio di punizione per il Milan da buona posizione: i rossoneri provano uno schema che porta alla conclusione in area di Scotti, ma la difesa del Cesena chiude bene.

54' Il Milan è entrato in campo con uno spirito completamente diverso rispetto al primo tempo. Nuova occasione per i rossoneri, stavolta con Ossola che costringe Veliaj ad una bella parata dopo un sinistro a giro dal limite dell'area.

50' Milan ad un passo dal gol dal pareggio: Stalmach calcia dal limite del'area e colpisce il palo. Sfortunato il capitano rossonero.

45' Inizia la ripresa con tre cambi nel Milan: dentro Paloschi, Ossola e Grilli, fuori Nissen, Comotto e Perera.

- La Primavera del Milan è sotto di un gol alla fine del primo tempo del match contro il Cesena (gol di testa di Perini al 24'). Brutta prestazione finora della squadra di mster Guidi che dovrà giocare la ripresa con maggiore intensità se vorrò ribaltare il risultato. I rossoneri non hanno praticamente creato nulla nella prima frazione di gioco, tanto che il portiere bianconero non ha dovuto compiere nemmeno una parata.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

42' Bel cross dalla destra di Bakoune, colpo di testa di Stalmach che però sfiora solamente e palla si perde sul fondo.

34' Cartellino giallo per Scotti.

29' Angolo per il Milan dalla sinistra, sul pallone Stalmach: cross a rientrare del capitano rossonero, mette fuori la difesa del Cesena.

28' Giallo per Arpino.

27' Prova a reagire il Milan con un tiro di destro dalla distanza di Perera, ma il pallone finisce ampiamente sopra la traversa.

24' GOL DEL CESENA: punizione dalla fascia destra, cross in area di Castorri e colpo di testa di Perini che porta avanti gli ospiti.

22' Poche emozioni in questa prima parte di partita.

17' Sala ci prova dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

15' Altro corner per il Cesena: cross all'indietro per Rocchetti che prova la conclusione al volo di prima intenzione, palla a lato con Mastrantonio che controlla.

10' Calcio d'angolo per il Cesena dalla destra: cross in area di Castorri, Stalmach libera di teta all'altezza del primo palo.

7' Buoni ritmi in questo avvio di partita, ma per ora nessuna occasione da gol.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

- Squadre schierate in campo, manca davvero poco al calcio d'inizio: il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e i calzoncini bianchi, mentre il Cesena indossa divisa bianca e pantaloncini neri.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Puma House of Football dove tra poco giocherà la Primavera milanista di Federico Guidi contro il Cesena nella sfida valida per la 6^ giornata di campionato. I rossoneri, che martedì saranno impegnati in Youth League in casa del Bayer Leverkusen, sono reduci dalla bella e importante vittoria nel derby contro l'Inter per 3-1 e vogliono dare continuità al loro percorso nel torneo. Grazie al nostro live tetuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Mastrantonio, Bakoune, Nissen, Sala, Ibrahimovic, Dutu, Perera, Bonomi, Comotto, Stalmach, Scotti. A disp: Colzani, Mancoppi, Perin, Paloschi, Perrucci, Parmiggiani, Grilli, Ossola, Tezzele, Colombo, Siman. All: Guidi.

CESENA (4-3-3): Veliaj, Valentini, Perini, Tosku, Ronchetti, Arpino, Pitti, Castorri, Manetti, Zamagni, Dolce. A disp: Montalti, Ghinelli, Tampieri, Coveri, Demko, Domeniconi, Zamagni, Valmori, Galvagno, Lontani, Wade Papa. All: Capellini.