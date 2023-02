LIVE MN - Primavera, Milan-Fiorentina (1-2): fine partita. Ko per Abate contro i viola

51' Palo della Fiorentina! Amatucci crossa per Lucchesi che assiste Comuzzo che in scivolata colpisce il palo alla sinistra di Nava.

83' Punizione di Traorè e stacco di Bakoune: deviazione in angolo. Sul corner che ne segue Coubis non riesce a trovare la porta da buona posizione.

88' Giallo per Simic. Subito dopo ultimo cambio per Abate: entra D'Alessio per Bakoune.

94' Dopo 4 minuti di recupero termina qui il match. Milan sconfitto da una lanciata Fiorentina, ora seconda in classifica, grazie al gran gol di Berti. Reazione più d'orgoglio che di tecnica dei rossoneri nel finale, ma non è bastato. Altra sconfitta.

38' Altro tiro da fuori di Berti, questa volta Nava blocca con facilità.

36' Gol della Fiorentina. Tiro strepitoso da fuori di Berti che si spegne all'incrocio dei pali. Gol meraviglioso, ma viziato da un netto fallo di mano di Distefano ad inizio azione. Infrazione che il direttore di gara si è perso. Torna in vantaggio la Fiorentina.

33' Sinistro a botta sicura di Lucchesi in area, bell'intervento in tuffo di Nava.

32' Amatucci semina il panico tra le fila della difesa rossonera: doppio dribbling e cross dal fondo, allontana Simic.

27' Ora è la Fiorentina che prova a fare la partita, il Milan pressa e prova a recuperare palla in zone pericolose.

21' Dopo il pareggio rossonero la partita si è instradata su ritmi molto alti, tutte e due le squadre sono alla ricerca del vantaggio.

20' Ci prova Victor da lontano, palla che esce di poco.

18' Che ha sprecato El Hilali! Prima non è riuscito a trovare, per due volte, il passaggio giusto per Cuenca in contropiede, poi imbeccato in area ha tentato un improbabile pallonetto invece di servire il compagno solo in mezzo.

11' GOL DEL MILAN! CUENCA! Primo affondo del Milan, rete! Gran cross dalla sinistra di Bozzolan, Cuenca arriva come un missile e in velocità si tuffa di testa, trovando il gol. 1-1, pareggio.

7' Miracolo di Nava che salva in tuffo su un colpo di testa in area piccola, Fiorentina vicino al raddoppio.

6' Distefano scatenato, affronta palla al piede tutta la difesa rossonera. Alesi, sulla trequarti, lo stende.

4' Gol della Fiorentina. A segno Distefano, ospiti subito in vantaggio. Kayode direttamente da fallo laterale, Coubis salta a vuoto in area e Distefano ne approfitta, battendo Nava da pochi metri. 0-1 al Vismara.

1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone del match per la Fiorentina.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Centro Puma House of Football. Giornata di campionato di Primavera 1, si affrontano il Milan di Abate e la Fiorentina di Aquilani. Rimanete con noi per seguire l'andamento del match!

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Alesi. All. Abate.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Lucchesi, Biagetti; Kayode, Amatucci, Berti, Falconi, Favasuli; Toci, Distefano. All. Aquilani.