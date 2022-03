LIVE MN - Primavera, Milan-Lecce (0-0) - Si parte!

1' Inizia il match!

Amici di MilanNews.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara. Tra pochi minuti Milan e Lecce si sfideranno nel match valido per la diciasettesima giornata del campionato di Primavera 1. Ultimo treno per poterr puntare ai playoff per la squadra di mister Giunti, che arriva da tre sconfitte consecutive. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Desplanches, Coubis, Capone, Bosisio, Tolomello, Omoregbe, STanga, Gala, Eletu, Roback, Bozzolan. A disp.: Bertoccioni, Pseftis, Obaretin, Nsiala, El Hilali, Borges, Foglio, Bjorklund, Rossi, Piantedosi. All.: Giunti.

LECCE: Samooja, Russo, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Been Wessel, Pascalau, Macri, Daka, Berisha. A disp.: Dima, Haakmat, Johannsson, Burnete, Dreier, Carrozzo, Mommo, Trezza, Scialanga, Oltremarini. All.: Grieco.