LIVE MN - Primavera, Milan-Roma (0-0) - Fine primo tempo

Una prima frazione di gioco che ha visto la Roma protagonista: giallorossi ben messi in campo, andando vicini al vantaggio con Milanese, che ha colpito un palo. Rossoneri che giocano principalmente di ripartenza, creando qualche insidia alla squadra di mister De Rossi.

45' Non c'è recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo.

42' Tiro di Providance dal limite dell'area: pallone che esce vicino alla bandierina.

38' Corner per il Milan: traversone in mezzo, Michelis riesce a colpire di testa ma non angola il pallone.

35' Tiro dalla lunga distanza di Obaretin: pallone altissimo sopra la traversa.

34' Brutto fallo di Feratovic: l'arbitro non estrae nessun cartellino.

31' Ripartenza Milan! Hauge arriva in area di rigore, scarica per Frigerio che di destro mette fuori. Si è accesa la partita!

29' Occasione Roma! Sterzata di Milanese al limite dell'area: destro che prende il palo, con Jungdal battuto.

26' Ancora Roma, sempre con Providance. Il numero 10 giallorosso si accentra e fa partire il tiro, ma il pallone è di facile gestione per Jungdal.

23' Rossoneri in difficoltà ora: chiusura miracolosa di Stanga su Tall.

20' Sul corner: Providence posizionato sul primo palo riesce ad allungare il pallone, ma la difesa rossonera è attenta e riesce a spazzare via.

19' Ripartenza Roma con Providence, che si fa tutto il campo palla al piede. Il tirò, però, viene deviato in corner.

10' Ottimo inizio dei rossoneri. Si prospetta una bella partita.

2' Subito Milan! Roback si rende pericoloso con un'ottima azione personale: lo svedese dribbla due difensori avversari, ma il tiro è troppo lento.

1' Si parte!

Formazioni ufficiali:

MILAN: Jungdal, Stanga, Michelis, Obaretin, Frigerio, Brambilla, Mionic, Kerkez, Roback, Nasti, Hauge. Pseftis, Desplanches, Coubis, Pobi, Filì, Di Gesù, Bright, Robotti, SAco, El Hilali. All. Giunti.

ROMA: Mastroantonio, Ndiaye, Feratovic, Morichelli, Milanese, Tripi, Podgoreanu, Darboe, Tall, Providence, Satriano. A disp.: Boer, Megyeri, Vicario, Tomassini, Bianchino, Tahrovic, Faticanti, Ciervo, Vetkal, Bamba. All.: De Rossi.

- Hauge titolare dal primo minuto con la Primavera. L'esterno norvegese non partirà per Manchester data la sua assenza dalla lista UEFA.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Milan-Roma, valida per il quattordicesimo turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano dalla pesante sconfitta contro la Fiorentina per 3-1, continuando una stagione piena di alti e bassi. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.