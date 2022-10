LIVE MN - Primavera, Milan-Roma (1-4): sconfitta pesante per Abate

Brutta sconfitta per il Milan Primavera che non può nulla contro una Roma superiore. Fanno la differenza le individualità dei giallorossi, superiori in tutto e per tutto nel corso dei novanta minuti. Quattro gol che lasciano dubbi ad una difesa che fino a questo momento aveva funzionato molto bene.

94' Fine partita.

93' Poker della Roma. Ripartenza con D'Alessio che conclude, 4-1.

90' Tre minuti di recupero.

86' GOOOOOOOOOOOOOL!! Cross di Bakoune, Omoregbe svetta sul secondo palo e realizza la rete del 3-1!

75' Partita messa in cassaforte da parte della Roma che ora respira un po'.

69' Destro di Zeroli da dentro l'area, blocca Baldi.

68' Triplo cambio nel Milan: fuori Alesi, Marshage e Mangiameli, dentro Omoregbe, Eletu e Stalmach.

65' Ci prova il Milan, ma la Roma difende con attenzione.

59' Secondo cambio per Abate: fuori Chaka Traorè, dentro Longhi.

58' Occasione Milan in ripartenza con Alesi, che calibra male il cross per Mangiameli che era tutto solo in mezzo all'area.

57' Ammonito Bozzolan.

53' Cambio nel Milan: fuori Gala, dentro Cuenca.

52' Gol della Roma. Pagano non sbaglia dagli undici metri.

51' Altro rigore per la Roma. Fallo di Paloschi su Cassano.

47' Missori sbaglia! Milan ancora vivo grazie al palo.

46' Rigore Roma. Ingenuità di Chaka.

45' Si riparte!

Primo tempo molto complicato per il Milan, che torna negli spogliatoi sotto di due gol. Roma superiore sotto tutti i punti di vista. La squadra di Abate prova ad accendersi con Chaka Traore che sfiora il gol, ma serve molto di più ai rossoneri per tornare in partita.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Rimane a terra Alesi dopo un brutto scontro di gioco.

40' Grande azione personale di Chaka Traore, desto a giro e palla che sfiora il palo.

37' Ammonito Marshage.

33' Gol della Roma, 2-0! Azione da manuale del calcio dei giallorossi, che concludono con Pisilli e raddoppiano poco dopo la mezz'ora.

32' Ancora Milan! Destro dalla lunga distanza di Marshage, Baldi è attento e blocca a terra.

30' Palla di Bakoune per Alesi, Baldi para.

27' Ammonito Pisilli.

24' Accelerazione sulla sinistra di Chaka Traorè, cross per Mangiameli che manca il pallone di pochissimo.

20' Inizio complicato per i rossoneri.

15' Altro corner per la Roma. La difesa rossonera è attenta e libera l'area.

13' Destro di Chaka dal limite dell'area, conclusione altissima.

11' Altra occasione per i giallorossi sempre con Cassano, altro giro dalla bandierina per gli ospiti.

7' Gol della Roma. Sullo sviluppo del corner, rimpallo a favore dei giallorossi, Cassano si trova lì la palla e calcia in porta trovando la rete del vantaggio.

6' Cross di Satriano, Nava smanaccia come può. Coubis poi devia in corner.

1' Si parte! Inizia il match!

-

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla 'Puma House of Football'. Nona giornata di campionato Primavera 1, che vede i rossoneri sfidare la Roma di Mister Guidi. Grande entusiasmo in casa Milan dopo i successi in Youth League e in Coppa Italia. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

-

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Nava; Bozzolan, Paloschi, Coubis, Bakoune; Gala, Marshage, Zeroli; Alesi, Mangiameli, Traoré. A disp.: Psfetis, Torriani, Simic, Nsiala, Pluvio, Stalmach, Eletu, Cuenca, Omoregbe, Longhi, Casali, Bartesaghi. All. Abate

ROMA: Baldi, Missori, Chesti, Cherubini, Pisilli, Pagano, Cassano, Keramitsis, Codina Oliveras, Faticanti, Satriano. A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert, Vetkal, Padula, Pellegrini, Koffi, D'Alessio, Majchrzak, Louakima, Falasca, Graziani, Costa. All. Guidi