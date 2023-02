LIVE MN - Primavera, Milan-Sampdoria (1-1): fine partita. Chaka Traoré entra e salva Abate

94' Fine partita.

92' Proteste della Sampdoria per un presunto fallo in area di rigore di Simic su Malagrida: per l'arbitro non c'è nulla e si prosegue.

90' Tre minuti di recupero.

85' Gran giocata di Traoré per Zeroli, che controlla e calcia solo di potenza, non inquadrando lo specchio da ottima posizione. Che spreco! Anche un cambio nel Milan: esce Alesi per Scotti.

75' Altro cambio per Abate: entra El Hilali per Mangiameli.

66' PAREGGIO DEL MILAN! Simic si guadagna una punizione dalla destra che Chaka Traoré trasforma magistralmente. È 1-1!

64' Primo cambio nella Sampdoria: entra Malagrida per Montevago.

61' Azione personale di Chaka Traoré: triplo dribbling e destro dal limite, ma palla centrale facilmente bloccata dal portiere blucerchiato.

58' Mischia nell'area della Sampdoria con Casali e Mangiameli che provano a segnare, ma senza riuscirsi. L'arbitro ferma tutto fischiando una carica sul portiere.

56' Entrano Chaka Traorè e Antonio Gala nel Milan al posto di Stalmach e di Cuenca.

53' Bella giocata di Hugo Cuenca che serve bene Alesi, il quale prova la conclusione trovando, però, l'ottima opposizione della difesa blucerchiata con Porcu.

46' Iniziato il secondo tempo.

-----

Prima frazione di gioco sostanzialmente incolore, sia per il Milan che per la Samp. Entrambe le squadre hanno enorme difficoltà nel sviluppare in modo ordinato ed efficace la manovra. Ospiti in vantaggio grazie ad un gol molto bello di Pozzato, che al volo di destro ha bucato Nava.

47' Fine primo tempo.

46' Ci prova Stalmach dal limite, pallone debolissimo e centrale.

45' Due minuti di recupero.

44' Stop in area di Mangiameli, il rossonero si gira e tira a botta sicura: il difensore della Samp fa muro e respinge.

39' Gol della Sampdoria. Gol fantastico di Pozzato che con un tiro al volo ad incrociare non lascia scampo a Nava. Ospiti in vantaggio.

36' Cross di Porcu dalla destra, la palla arriva a Di Mario: la conclusione del blucerchiato è potente ma molto imprecisa.

35' Contropiede Milan molto pericoloso, Alesi arriva in area di rigore ma invece di tirare si incarta nell'ennesimo dribbling sull'avversario.

29' Ammonito Zeroli per un intervento in ritardo a centrocampo.

25' Ammonito Di Mario per aver fermato in modo irregolare il rossonero Mangiameli lanciato in contropiede.

16' Pochissime emozioni in questo avvio, partita fisica e spezzettata da tanti falli a centrocampo.

9' Cross di Alesi dalla sinistra, Cuenca è in ritardo sul secondo palo e non riesce ad intervenire da ottima posizione.

8' La Samp prova a sfondare sulla sinistra, Simic bravo a chiudere in angolo. Dal corner nulla di fatto nonostante l'uscita completamente sbagliata di Nava.

3' Primo scambi del match, i rossoneri provano a prendere in mano il pallino del gioco.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone per il Milan.

Torna il campionato Primavera 1, il Milan di Abate alle 16.00 affronterà la Sampdoria. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire l'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN: Nava; Casali, Simić, Nsiala, Malaspina; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, Mangiameli, Alesi. A disp.: Bartoccioni, Torriani, Bozzolan, Gala, El Hilali, Traore, Foglio, Parmiggiani, Scotti, Sia, D'Alessio, Paloschi, Longhi. All.: Abate.

SAMPDORIA: Tantalocchi; Migliardi, Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario; Pozzato; Montevago, Ivanovic. A disp.: Zorzi, Scardigno, Villa, Malagrida, Chilafi, Ntanda, Straccio, Caruana, Leonardi, Savio, Tozaj, Peretti. All.: Tufano.