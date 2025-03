live mn Primavera, Milan-Sampdoria (1-2): passo falso del Milan, vince la Doria

FINE PARTITA. MILAN-SAMPDORIA 1-2. Non riesce la rimonta al Milan che si sveglia troppo tardi. Dopo la bella vittoria contro la Roma prima della sosta, passo falso per i rossoneri che perdono in casa contro la Sampdoria penultima in classifica. Dopo un primo tempo da 0-0 finito però sotto di un gol, al rientro dagli spogliatoi è ancora la Samp a segnare. Il Diavolo si sveglia solo con i cambi, con Scotti che accorcia le distanze. L'assedio finale non porta frutti con il portiere doriano Krastev che veste i panni del supereroe. Il Milan rimane sesto ma ora il Verona ha solo 2 punti di svantaggio e insidia così l'ultimo posto dei playoff.

93' A un passo dal pareggio il Milan! Cross dalla destra di Scotti per la testa di Nissen che si inserisce bene ma non inquadra la porta...

92' Attacca il Milan e si guadagna un angolo...

90' Quattro minuti di recupero

86' Occasione clamorosa per il Milan! Scotti e Liberali vanno in slalom gigante con la difesa ospite, la palla finisce ad Asanji che calcia a botta sicura, ma è straordinaria la parata del portiere della Samp.

84' Dopo uno schema su punizione, Scotti arriva al tiro: la palla, leggermente deviata, finisce in corner non lontana dal palo.

82' Ultimo cambio nel Milan: entra Asanji, un attaccante, al posto di Magni, terzino

76' Entra Casalino per Ivkovic nella Sampdoria.

71' Esce Perrucci ed entra Ossola nel Milan.

65' Il Milan insiste ed è intenso nel pressing, ma non riesce a bucare ulteriormente la difesa doriana. Si dovrà fare qualcosa in più per il pareggio. Nel frattempo, primo cambio per la Samp: esce Papasergio ed entra D'Amore.

60' GOL MILAN!!! Grandissima giocata di Scotti che, in slalom, si presenta davanti al portiere e colpisce il palo. Neanche 30 secondi dopo, però, la butta dentro sfruttando il lancio lungo di Bakoune.

56' Tre cambi per mister Guidi: entrano Scotti per Comotto, Bonomi per Sia e Nissen per Paloschi.

53' GOL SAMPDORIA. Ci era andata vicinissima, ora ci va dritta: 0-2 per la Sampdoria. A segnare è Bacic con un tiro sul primo palo che trova impreparato Colzani.

50' Nhaga va vicinissimo allo 0-2: percussione centrale e sinistro violento che colpisce il palo.

46' Inizia il secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO. MILAN-SAMPDORIA 0-1. Si chiude un primo tempo tutt'altro che divertente al Puma House of Football che per il Milan assume contorni ancora più grigi nel finale, quando la Sampdoria passa in vantaggio con la rete di Patrignani che sblocca una gara da 0-0. I rossoneri provano a fare la partita ma con un giro pallo troppo lento e sterile che non impensierisce i blucerchiati, ordinati e bravi a non concedere spazi tra le linee. Solo Liberali prova a inventarsi qualcosa dalla destra ma senza ottenere risultati. Servirà una totale inversione di marcia nella ripresa.

46' Primo giallo per il Milan: ammonito Sala

45' Un minuto di recupero

45' Cerca la reazione di rabbia il Milan, sulla destra sull'asse Liberali-Bakoune: nessun effetto

43' GOL SAMPDORIA. Papasergio scende sulla destra crossa sul secondo palo dove Nhaga fa la torre sul lato opposto e trova Patrignani che tutto solo corregge in rete. Troppo soli i calciatori doriani: 0-1

40' Malanca sventa un cross di Bakoune dalla destra, potenzialmente pericoloso

37' Il Milan prova ad alzare i giri del suo motore nel finale

35' Sbagli il rinvio Krastev, colpisce il fondoschiena di Perrucci e finisce lemme lemme non lontana dal palo. È l'occasione più grossa del match

34' Leggerezza di Comotto che perde un pallone sul pressing avversario: Ntanda recupera e prova a piazzarla da fuori. Nessun problema

31' Il Milan mantiene il possesso del pallone in maniera prolungata ma la Sampdoria è tutta rintanata nella sua metà campo ed è bravvissima a chiudere tutti gli spazi

26' Brutto intervento di Papasergio che interviene duramente su Magni che proteggeva l'uscita del pallone: secondo giallo del match per la Samp

24' Si accende ancora Liberali che prova l'imbucata per Sia che, però, non riesce a completare la sforbiciata dopo lo stop con il petto

20' Ammonito Malanca: dopo il fallo in avvio, l'arbitro non può non estrarre il cartellino dopo un intervento da tergo su Liberali

19' Girata di testa di Bacic: nessuna preoccupazione per Colzani che blocca in tranquillità

14' Il Milan spreca una buona occasione: Liberali recupera un bel pallone sulla trequarti ma poi non trova Perrucci sbagliando il passaggio

8' Tre angoli consecutivi per i rossoneri che non riescono a capitalizzare le occasioni

7' Prima occasione rossonera con Liberali che ci prova da posizione defilata: il 10 guadagna un giro dalla bandierina

4' Primo rischio per il Milan, con Bacic che sfugge alla difesa rossonera, salta in qualche modo Colzani ma viene poi recuperato da Dutu bravo a rientrare

2' Brutto intervento di Malanca su Perrucci: l'arbitro fischia fallo ma non ammonisce il capitano doriano

1' Si comincia!

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Colzani; Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni; Hodzic, Sala, Comotto; Liberali, Perrucci, Sia. A disp.: Pittarella, Nissen, Mancioppi, Ibrahimovic, Parmiggiani, Di Siena, Ossola, Perera, Bonomi, Asanji, Scotti. All. Guidi

SAMPDORIA (4-3-3): Krastev; Paganotti, Malanca, Dimitrov, Nhaga; Rossello, Patrignani, Papasergio; Ivkovic, Ntanda, Bacic. A disp.: Scardigno, D'Amore, Ovalle, Casalino, Giolfo, Forte, Gomes Scarpino, Paratici, Murati. All. Lupi

Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera! Il campionato Primavera 1 è arrivato alla 12esima giornata di ritorno che verrà chiusa tra pochi minuti alle ore 18 con la partita tra Milan Primavera e Sampdoria, che si disputa al Puma House of Football. Per i rossoneri c'è l'opportunità di avvicinarsi alla Juventus ma soprattutto di tenere a debita distanza il Verona che insidia il sesto posto dei rossoneri, l'ultimo utile per i playoff di fine stagione. Segui con noi il live testuale della partita!