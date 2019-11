LIVE MN - Primavera, Milan-Virtus Entella (5-2): finita. Rossoneri a +4 dal Verona

93' FINISCE QUI! Il Milan vince e prende i 3 punti, sempre più importanti per la lotta al titolo in Primavera B. A segno, per i ragazzi Giunti, Pecorino (doppietta), Capanni (doppietta) e Maldini. I rossoneri, dopo il pareggio del Verona col Brescia, si trovano a +4 dell'Hellas in classifica.

90' Tre minuti di recupero!

87' Raddoppio Virtus! Villa entra in area e, con un tiro rasoterra inila sotto le gambe di Jungdal.

83' Gol della Virtus! L'Entella sfrutta un errore difensivo dei rossoneri e Olivieri a porta vuota insacca a poprta vuota.

77' Doppio cambio per il Milan: fuori Brambilla e Maldini, dentro Haidara e Capone

72' Triplo cambio per la Virtus: fuori Lipani, Costa e Derigo, dentro Mogos, Oliveri e Sakhi.

69' Aggiornamento da Verona: l'Hellas è ancora sotto col Brescia. Rossoneri ancora a +5 sui veronesi.

64' Doppio cambio per il Milan: dentro Frigerio e Mionic, fuori Pecorino e Sala.

56' 5-0 MILAN! Azione in solitaria da parte di Capanni che salta quattro avversarsi e poi davanti al portiere non sbaglia. MANITA!

54' GOOOOOOL DEL MILAN! Maldini spiazza il portiere e realizza il rigore che proprio lui ha guadagnato.

53' Rigore per il Milan! Fallo in area su Maldini.

45' Inizia il secondo tempo!

45' Finisce qui il primo tempo! Rossoneri che dimostrano di essere di un'altra categoria e in 45 minuti bucano la porta avversaria ben 3 volte. In rete Pecorino (doppietta) e Capanni.

39' La Virtus si porta in avanti con Meazzi, che sfrutta un'errore di Stanga e Meazzi prova il tiro a botta sicura: Jungdal si fa trovare pronto e respinge via la palla.

29' TRIS ROSSONERO! Sala serve Maldini al limite dell'area, il numero 10 con un gran colpo di tacco riesce a servire Pecorino, che a tu per tu con Sialuiys non sbaglia e insacca la palla in rete.

23' Aggiornamento dagli altri campi: il Brescia è in vantaggio sull'Hellas, a Verona. In questo momento il Milan è al primo posto a +5 dai gialloblu.

19' RADDOPIO MILAN! Pecorino riceva palla dal limite dell'area, si gira e di sinistro sgancia un bolide che va a finire in rete. 2-0!

18' GOOOOOOL DEL MILAN! Maldini batte il corner guadagnato da Brescianini, spizzata di Pecorino e zampata di Capanni a due passi dalla prta. Vantaggio, meritato, dei rossoneri.

17' Tiro dalla lunga distanza di Brescianini: palla deviata e corner per i rossoneri

10' ANCORA MILAN! Bel cross di Stanga dalla destra per Pecorino, che con una girata mette la palla poco distante dal palo.

6' OCCASIONE MILAN! Gran conclusione dal limite del'area da parte di Maldini e palla che esce fuori di pochissimo.

1' Inizia la partita! Primo pallone per la Virtus Entella.

La formazione ufficiale del Milan:

Jungdal, Stanga, Caldara, Michelis, Oddi, Sala, Brambilla, Maldini, Pecorino, Capanni.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Milan - Virtus Entella, match valido per la decima giornata di Primavera 2, direttamente dal centro sportivo Vismara. I rossoneri sono ancora imbattuti e hanno un vantaggio di due punti dalla seconda classificata Hellas Verona , mentre i ragazzi di Castorina lottano per raggiungere i play off.