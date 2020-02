LIVE MN - Primavera, Parma-Milan (0-3) - Finisce qui! Rossoneri sempre più vicini alla promozione in Primavera 1!

93' Finisce qui! Rossoneri che dopo i primi quarantacinque minuti in cui ha tenuto i ritmi bassi, nel secondo tempo ha alzato i giri del motore e ha chiuso la partita con un uno-due incredibile. I ragazzi di Giunti, quindi, sono sempre primi e vedono più vicina la promozione in Primavera 1. A segno: Olzer, Tonin e Frigerio.

90' Ammonito Oddi per proteste.

85' Cambio per il Milan: Fuori Tonin, dentro Haidara.

82' Partita addormentata dal Milan che continua con questo possesso palla sterile.

76' Milan che ora respira un attimo con un lungo possesso palla.

71' Cambio per il Milan: fuori Olzer, dentro Capone.

67' GOOOOOOOOL DEL MILAN! Cross di Olzer per Tonin che anticipa la difesa parmense e sigla il 3-0 che chiude molto probabilemente la partita.

63' GOOOOOOOOL DEL MILAN! Accelerazione di Tonin sul fondo per poi scaricare dietro per Frigerio che a porta spalancata non sbaglia e sigla la rete del 2-0!

58' OCCASIONE MILAN! Su sviluppi di un corner, Frigerio riesce a colpire la palla di testa ma Rinaldi si supera e riesce a smanacciare via dalla porta.

56' Occasione Parma: inserimento di Ankrah in mezzo all'area di rigore, il centrocampista colpisce di testa ma la palla va fuori.

52' Cambio nel Milan: fuori Pecorino, dentro Colombo.

49' Accelerazione di Tonin sul fondo del campo che poi prova a servire Mionic ma Ankrahh riesce a liberare l'area.

45' Inizia il secondo tempo.

Oltre al gol è stata una partita priva di emozioni, con il Milan che negli ultimi cinque minuti è riuscito a creare qualche occasione in più del solito. Parma che si difende bene e gioca di ripartenza.

47' Finisce qui il primo tempo.

46' OCCASIONE MILAN! Punizione di Mionic che dà l'illusione del gol andando a sbattere sull'esterno della rete.

45' Un minuto di recupero.

43' DOPPIA OCCASIONE MILAN! Palo, in apertura di azione, da parte di Tonin e sulla respinta Olzer ha provato il tiro di prima ma davanti a sè ha trovato un ottimo Rinaldi.

37' Punizione di Mionic per la testa di Michelis ma palla che va alta sopra la traversa,

34' Parma un po in apnea e che fatica ad uscire dai trenta metri.

30' Oltre al gol pochissime occasioni in questa prima mezz'ora di gara.

26' Primo cambio del match per il Parma: esce Di Maggio, dentro Casarini

20' Dopo il buon inizio del Parma, ora il Milan sta uscendo sempre di più e si sta impossessando del match.

17' Mionic direttamente da punizione ci prova ma il portiere blocca in tuffo.

16' Ancora Tonin che impegna la difesa parmense e guadagno un calcio di punizione a pochi metri fuori dall'area.

14' GOOOOOOOL DEL MILAN! Scavetto di Olzer dagli undici metri e vantaggio rossonero!

14' Rigore per il Milan! Tonin viene steso all'interno dell'area da Palmucci.

13' Mionic prova il tiro dalla distanza ma pallone troppo centrale.

10' Ottimo inizio del Parma che difende molto ordinato e prova a giocare con molta tranquillità.

6' Primo corner della gara per il Parma.

3' Cross di Tonin ma Rinaldi intercetta con la manona

1' Si comincia! Primo pallone per i rossoneri.

La formazione ufficiale:

Parma: (4-3-3): Rinaldi, Radu, Di Maggio (27' Casarini), Palmucci, Balogh, Cipolletti, Ankrah, Kosznovzski, Trezza, Kasa, Goglino.

Milan (4-3-1-2): Soncin, Stanga, Merletti, Michelis, Oddi, Frigerio, Torrasi, Mionic, Olzer, Pecorino, Tonin

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Parma-Milan, match valido per la diciasettesima giornata di Primavera 2. I rossoneri sono a pochi passi dalla promozione in Primavera 1 dopo aver dominato un intero campionato. La squadra emiliana invece è in piena lotta per i play-off. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa gara, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.