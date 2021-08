LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan (1-1) - Paz risponde a Roback: è pareggio all'esordio

L'esordio in campionato dei rossoneri non è dei migliori. Nonostante la buona partita, il Milan di Mister Giunti viene beffato nel finale: Paz, libero di colpire di testa su un corner, risponde al vantaggio iniziale dei rossoneri con Roback. Non è bastata quindi la grandissima prestazione di Pseftis, che fin da subito mostra il suo valore, parando anche un rigore nel secondo tempo.

96' Finisce qui, 1-1!

96' Utima punizione della gara per i rossoneri sprecata. Palla che termina fuori.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Gol del Sassuolo! Corner per i neroverdi, Baz salta tutto solo e realizza la rete del pareggio.

83' OCCASIONE MILAN! Traversone di Capone che trova N'Gbesso sul secondo pallo, ma l'attaccante rossonero spara altissimo a due passi dalla porta.

81' Cambio nel Milan: dentro Bozzolan e Alesi, fuori Kerkez e Amore

75' Altri cambi tra i neroverdi: dentro Kumi, Macchioni e Citarella, fuori Estevez, Peragnolo e Abubakar.

70' RISPONDE IL MILAN! Grandissima occasione per i rossoneri: Di Gesù serve N'Gbesso che,solo in mezzo all'area, fa partire il tiro. Vitale compie un miracolo ed evita il raddoppio rossonero.

66' Occasione Sassuolo: Aucelli entra in area di rigore, ma la conclusione del capitano neroverde viene chiusa da un grande salvataggio di Pseftis.

64' Cambio anche nel Sassuolo: fuori Arcopinto, dentro Capogna.

63' Altro cambio nel Milan: fuori Tolomello, dentro Foglio.

58' Doppio cambio nel Milan: fuori Roback e Gala, dentro N'Gbesso e Bright.

56' Cir prova Karamoko da fuori area: Pseftis smanaccia in corner.

55' Giallo per Stanga.

51' PARATA DI PSEFTIS! Ottimo intervento del portiere rossonero che ipnotizza Karamoko!

50' Rigore Sassuolo. Ingenuità di Kerkez in area di rigore.

47' Subito Milan! Ripartenza dei rossoneri con Roback, che entra in area di rigore e tenta il tiro: conclusione troppo debole per impensierire Vitale.

45' Inizia la ripresa.

Buon primo tempo all'Enzo Ricci. Decide, per il momento, il gol di Emil Roback, che sfrutta al meglio un erroraccio in fase di impostazione di Vitale, portiere dei neroverdi. Dopo il gol, però, i rossoneri si sono spenti: il Sassuolo ha aumentato i giri, creando diverse occasioni da gol. Fin qui, comunque, bella partita di entrambe le squadre.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Giallo per Capone

45' Percussione di Paz sulla destra, tiro e palla che termina in angolo dopo una deviazione.

43' Flipper in area di rigore neroverde. Alla fine i rossoneri portano a casa un corner.

37' Ci prova Kumi dalla lunga distanza: conclusione che finisce altissima.

32' Confusione nell'area rossonera, ma il tiro di Kumi alla fine finisce tra le braccia di Pseftis.

30' Corner per il Sassuolo: Milan che libera l'area di rigore, pallone che arriva sui piedi di Pieragnolo ma la conclusione finisce alle stelle.

28' Milan in difficoltà: il Sassuolo ha alzato il pressing, rossoneri che commettono molti errori.

21' Dopo un ottimo inizio dei rossoneri, ora è il Sassuolo a fare la partita.

16' Discesa di Kerkez sulla sinistra, ma la conclusione del terzino rossonero viene respinta da un difensore avversario.

14' Un cross innocente dalla destra di Pazz manda in difficoltà Pseftis che, in uscita, perde il pallone. Per fortuna dei rossoneri nei paraggi non c'era nessun giocatore neroverde.

11' Ci prova Aucelli da posizione defilata: Pseftis è attento e smanaccia il pallone in corner.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Errore clamoroso di Vitale, che impiega troppo tempo per rinviare il pallone dando la possibilità a Roback di fiondarsi verso di lui, intercettare la palla e realizzare la rete dell'1-0. Il primo gol stagione, quindi, ha la firma dello svedese Emil Roback!

6' Inizio intraprendente di entrambe le squadre.

1' Inizia il campionato dei rossoneri! Il primo pallone lo muove il Sassuolo.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Enzo Ricci di Modena. Tra pochi minuti i rossoneri allenati da mister Giunti scenderanno in campo per la gara di esordio nel campionato di Primavera 1 contro il Sassuolo. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan:

SASSUOLO (3-5-1-1): Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj; Paz, Arcopinto, Karamoko, Zalli, Aucelli; Kumi, Abubakar. A disp.: Zacchi, Bonucci, Loefen, Cehu, Capogna, Miranda, Lazzaretti, Macchioni, Citarella, Cavallini, Estevez. Allenatore: Bigica.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Kerkez; Di Gesù, Tolomello, Gala; Roback, Amore, Capone. A disp.: Nava, Bright, Bjorklund, Rossi, Alesi, Bozzolan, El Hilali, Camara, Foglio, N’Gbesso. Allenatore: Giunti.