LIVE MN - Primavera, Spezia-Milan (1-5): Vittoria e passaggio del turno per i rossoneri

Finisce qui, 5-1 per i rossoneri. Il Milan vince con lo Spezia e passa il turno di Coppa Italia Primavera. A segno Maldini (2), Olzer, Brescianini e Pecorino.

92' GOOOOOOL DEL MILAN! Manita dei rossoneri grazie alla rete di Pecorino che, di punta riesce a trovare l'angolino dal limite dell'area.

90' Tre minuti di recupero.

87' GOOOOOOL DEL MILAN! Azione in solitaria di Brescianini in mezzo all'area di rigore e scavetto a pochi passi dal portiere. Grandissimo gol!

86' Tiro dal limite dell'area da parte di Pecorino e palla che esce fuori di non molto.

80' Ultimo cambio per il Milan: esce Barazzetta, dentro Bosisio

78' Cross molto interessante di Abanda e palla che attraversa tutta l'area di rigore. Alla fine la difesa bianconera concede un corner a favore dei rossoneri.

71' GOOOOOOL DEL MILAN! Invenzione di Brescianini dai 25 metri per l'inserimento di Olzer che inganna Desjardin e palla che entra in porta. Doppio vantaggio per i rossoneri.

66' Ammonito Barazzetta per aver trattenuto la maglia di un giocatore bianconero.

60' Gamba alta e quindi ammonizione per Cerretti. Subito dopo altro giallo per Benedetti per un fallo su Barazzetta.

59' Ottimo cross basso dalla sinistra di Pecorino per Bresciani che riesce ad anticipare il portiere, ma la palla rimane là e Desjardins blocca la palla.

57' Triplo cambio per il MIlan: fuori Sala, Tonin e Maldini, dentro Bresciani, Pecorino e Olzer

56' Ammonito Marianlelli per una brutta entrata sul capitano del Milan, Sala

54' Lo Spezia, in questo inizio di ripresa, è molto più aggressivo rispetto al brutto primo tempo. Milan che a volte và in difficoltà.

45' Secondo tempo che si apre con un cambio in favore dello Spezia: Gaddini per Felice.

47' Duplice fischio e squadre che tornano negli spogliatoi. Milan che ha dominato in lungo e largo, sfruttando anche gli errori clamorosi dei bianconeri. Spezia che negli ultimi minuti accorcia le distanze grazie ad un calcio di rigore, che secondo Daniel Maldini rimane molto dubbioso: "Spero che l'arbitro riguardi il fallo a casa", così ha detto ai microfoni di Sportitalia all'intervallo.

45' Due minuti di recupero.

44' GOL DELLO SPEZIA! Marianelli non sbaglia il rigore e spiazza il portiere, riaprendo così una partita piena di emozioni.

43' Ammonito mister Giunti per proteste.

42' Rigore per lo Spezia! Tanti dubbi sulla decisione dell'arbitro: l'attaccante dello Spezia cade su Potop, ma per il direttore di gara è penalty.

40' Occasione Spezia: intervento provvidenziale di Abanda che anticipa Ciccarelli a pochi passi dalla linea di porta. Risultato quindi che rimane invariato.

35' GOOOOOOL DEL MILAN! Doppietta per Maldini, che non fallisce il rigore e porta i rossoneri sul 2-0!

34' Ingenuità difensiva dello Spezia che manda Tonin a tu per tu col portiere, che lo stende e offre al Milan la possibilità di raddoppiare su rigore.

32' GOOOOOOL DEL MILAN! Punizione dal limite dell'area e Daniel Maldini, specialista della squadra, la insacca sul palo del portiere. Vantaggio per i rossoneri!

28' Altro cambio obbligatorio, questa volta per lo Spezia: fuori Catapano.

22' Cambio obbligato per il Milan: Borges non ce la fa, al suo posto dentro Barazzetta

15' Gara caratterizzata da molti errori tecnici, soprattutto da parte dei rossoneri.

9' Piccolo problema per Borges che rientra subito in campo. Allarme rientrato, quindi, per il terzino rossonero.

5' Buon inizio dei rossoneri che dimostrano di avere in mano il pallino del gioco, ma al momento ancora nessuna azione degna pericolosa.

1' Calcio d'inizio! Primo possesso per lo Spezia.

- Arbitrerà la gara Tommaso Zamagni della sezione di Cesena. Direttore di gara dal cartellino facile: in 7 partite ha sanzionato ben 36 volte i giocatori in campo (32 ammonizioni e 4 espusioni).

- Problema fisico per Jugdal, costretto a dare forfait. Al suo posto giocherà Moleri.

Formazioni ufficiali.

Milan: Moleri, Borges, Tahar, Potop, Abanda, Sala,Frigerio, Mionic, Maldini, Haudara, Tonin

Spezia: Desjardins, Catapano, Cerretti, Bertacca, Bellotti, Marianelli, Benedetti, Felice, Ciccarelli, Bachini, Reinhart

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Spezia - Milan, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia della Primavera di mister Giunti. Le due squadre quest'anno si sono già incontrate in campionato alla prima giornata. La partita finì 1-1 con i gol di Pecorino e Gaddini.