LIVE MN - Primavera, Torino-Milan (2-0): brutta sconfitta per la squadra di Abate

Brutta sconfitta per il Milan, che non può nulla contro un Torino troppo più forte dei rossoneri. Decidono le reti di Dell'Aquila e Weidmann. Per Abate, oltre al danno c'è anche la beffa: out per infortunio Chaka Traore e Paloschi, entrambi a rischio per l'importante gara di martedì con il Salisburgo.

94' Finisce qui.

90' Quattro minuti di recupero.

86' Il Milan spinge ancora, ma Torino chiuso nella propria metà campo.

77' Poche emozioni in questo secondo tempo.

70' Doppio cambio nel Milan: fuori Longhi e Gala, dentro Lazetic e Omoregbe.

68' OCCASIONE MILAN! Sempre dall'asse Bozzolan-Longhi, ancora una volta Bassador evita il gol.

65' Corner Milan. Coubis cerca l'incornata, conclusione fuori.

61' Cambio nel Milan: fuori Eletu, dentro Pluvio.

50' Prova a spingere il Milan, ma si difende bene il Toro.

46' OCCASIONE MILAN! Cross di Bozzolan, testa di Longhi e Bassador si supera!

45' Si riparte.

Brutto primo tempo della Primavera del Milan, che chiude sotto di due gol. Nava salva l'imbarcata dopo quarantacinque minuti parando il rigore a Jurgens. Gara veramente difficile per i rossoneri, che perdono anche Chaka Traore e Paloschi, tra i migliori di questo inizio di stagione.

45' Fine primo tempo.

43' NAVA!!! Jurgens calcia, il portiere rossonero para il rigore e tiene ancora vivo il Milan!

42' Calcio di rigore per il Torino. Ingenuità del neo entrato Nsiala.

39' Doppio cambio nel Milan: fuori Paloschi e Chaka Traore, dentro Nsiala e Scotti.



38' Infortunio muscolare per Chaka Traore.

34' Raddoppia il Torino. Voragine difensiva del Milan, Weidmann, servito da Gineitis, buca le mani di Nava da pochi passi. 2-0.

30' Quanta fatica per i rossoneri, che non riescono ad entrare nell'area di rigore granata. Per il momento l'unica soluzione è la conclusione da fuori.

27' Ammonito Eletu.

26' Gineitis prova a sorprendere Nava da fuori area, ma una deviazione spedisce la conclusione in corner.

24' Ci prova Gala dalla distanza, tiro fuori.

20' Punizione Milan. Destro violento di Coubis dal limite, sfera che si spegne sul fondo.

18' Si rivede il Torino dalle parti di Nava. Cross di Dembele, testa di Jurgens e il portiere rossonero blocca senza problemi.

12' Avanza Gineitis, destro dalla distanza e conclusione altissima.

8' Ancora Milan! Bel cross di Chaka Traore per Coubis, che colpisce di testa ma non indirizza.

6' Risponde il Milan con Chaka Traore, grandissima parata di Passador.

5' Gol del Torino. Ripartenza letale dei granata e Dell'Aquila termina l'azione realizzando la rete dell'1-0.

3' Iniziativa di Chaka Traore sulla destra, assist per Alesi ma Dembele con un grande intervento evita il gol.

2' Prima occasione del match. Destro di Dell'Aquila da buona posizione, conclusione che termina sul fondo.

1' Inizia il match! Primo pallone del Toro.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Torino dove tra pochissimi istanti la squadra granata il Milan Primavera di Mister Abate si affronteranno per la decima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri arrivano da un grande successo a Zagabria in Youth League, superando il girone abbastanza agilmente. Ora c'è il campionato e una zona playoff da conquistare: come sempre, rimanete con noi per non perdervi gli aggiornamenti di questa partita grazie al nostro live testuale.

Formazioni ufficiali:

Torino: Passador, N’guessan, Gineitis, Jurgens, Dellavalle, Dembele, Silva, Weidmann, Ruszel, Dell’Aquila, Antolini. A disposizione: Brezzo, Lopez, Gaj, Anton, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Ruiz, Njie, Opoku. Allenatore: Scurto.

Milan (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Gala, Eletu, Zeroli; Traore, Longhi, Alesi. A disposizione: Bartoccioni, Torriani, Simic, Nsiala, Lazetic, Pluvio, Stalmach, Scotti, Omoregbe, Mangiameli, Casali, Bartesaghi. Allenatore: Abate.