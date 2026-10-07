Live MN

LIVE MN - Tutto pronto a Milano per la 31ª edizione del Premio Gentleman Fair Play

LIVE MN - Tutto pronto a Milano per la 31ª edizione del Premio Gentleman Fair PlayMilanNews.it
© foto di Antonio Vitiello
Oggi alle 19:07Primo Piano
di Lorenzo De Angelis
Seguite il live testuale di MilanNews.it per non perdervi dichiarazioni e notizie provenienti dal Premio Gentleman Fair Play

Amici ed amiche di MilanNews.it buona sera a tutti. È tutto pronto a Milano per la 31esima edizione del Premio Gentleman Fair Play, che si terrà oggi a partire dalle 19.00 presso la Scuola Militare Teuliè. Una serata che riunirà numerosi protagonisti del calcio italiano tra premi, interventi e dichiarazioni. 

Grazie al live testuale di MilanNews.it seguiremo in tempo reale tutte le notizie e le parole che arriveranno dall'evento. Restate con noi!!!