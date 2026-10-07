Live MN
LIVE MN - Tutto pronto a Milano per la 31ª edizione del Premio Gentleman Fair Play
MilanNews.it
Seguite il live testuale di MilanNews.it per non perdervi dichiarazioni e notizie provenienti dal Premio Gentleman Fair Play
Amici ed amiche di MilanNews.it buona sera a tutti. È tutto pronto a Milano per la 31esima edizione del Premio Gentleman Fair Play, che si terrà oggi a partire dalle 19.00 presso la Scuola Militare Teuliè. Una serata che riunirà numerosi protagonisti del calcio italiano tra premi, interventi e dichiarazioni.
Grazie al live testuale di MilanNews.it seguiremo in tempo reale tutte le notizie e le parole che arriveranno dall'evento. Restate con noi!!!
Pubblicità
Primo Piano
Primo PianoCardinale a Il Sole 24 Ore: "Il Milan era al vertice: cosa è successo? Il calcio italiano deve innovare, c'è paura di cambiare"
Abebe Bikila? No, arciere di Sherwood. Perso l’equilibratore. Camarda: adesso o prestito! “Ghost”, non solo un film della Paramountdi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Cardinale a Il Sole 24 Ore: "Il Milan era al vertice: cosa è successo? Il calcio italiano deve innovare, c'è paura di cambiare"
3 Di Stefano: "So per certo che ad Amorim piacciono tanto Comotto e Camarda. Non li ha messi perché..."
4 Abebe Bikila? No, arciere di Sherwood. Perso l’equilibratore. Camarda: adesso o prestito! “Ghost”, non solo un film della Paramount
Primo Piano
Primo PianoCisse si è preso la scena anche in Nazionale: ora serve continuità, con Amorim chiamato a proteggerne la crescita
Antonio VitielloNewsNotizia che peserà tanto. Il Milan a gennaio ci riproverà. Il test che preoccupa Amorim
Pietro MazzaraPrimo PianoBoban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosicone
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com