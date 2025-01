live mn Pulisic: "Non so perché vinciamo più in Champions che in campionato"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera e un saluto dallo Stadio Maksimir di Zagabria dove tra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa del Milan alla vigilia dell'ottava e ultima giornata di Champions League che si giocherà domani sera alle 21 contro la Dinamo. A parlare accanto al tecnico Sergio Conceicao, c'è anche l'attaccante rossonero Christian Pulisic. Segui qui tutte le sue dichiarazioni.

Dove può arrivare in Champions il Milan?

"Abbiamo fatto bene in Champions, non so perché vinciamo più in Europa che in campionato. Abbiamo una grande opportunità domani per entrare nelle prime otto"

Cosa manca al Milan in questo momento?

"Difficile dire con esattezza. Penso che nelle ultime partite abbiamo dimostrato uno spirito sempre verso la fine: vogliamo mostrarlo anche in partenza. Non so quello che manca di più"

Visto che in campionato non va benissimo, questo Milan può vincere la Champions?

"Non è così che pensiamo: visto che non giochiamo bene in campionato allora ci concentriamo solo sulla Champions... Dobbiamo focalizzarci su ogni partita e speriamo di fare bene anche in campionato"

MN - Leao ha detto che sulla fascia con Conceicao è un inferno, tu giochi a destra e sinistra: come ti trovi?

"Cosa posso dire (ride, ndr). Lui ha una voce forte... (ride, ndr)"

Cannavaro ha detto che non ha visto differenze tra Fonseca e Conceicao: quali sono per te i cambiamenti nel modo di giocare e allenarvi?

"Non è facile, perché non abbiamo tempo per allenarci e giochiamo ogni tre giorni. Lo spirito è cambiato un po', abbiamo questa mentalità che la partita non è mai finita ma è difficile vedere le differenze perchè non abbiamo tanto tempo"

- Termina qui la conferenza stampa di Christian Pulisic