LIVE MN - Raduno 2019: Maldini, Boban e Massara hanno pranzato con la squadra e Giampaolo. Alle 18 allenamento sul campo esterno

16.26 - E' presente anche la Curva Sud del Milan, che continua a cantare incessantemente dal loro arrivo.

15.57 - Il perimetro del centro sportivo rossonero si sta popolando sempre di più con i tifosi, accorsi numerosi per questo primo appuntamento stagionale della squadra.

15.14 - Nel giorno del raduno a Milanello, sono ovviamente presenti anche Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara, i quali hanno pranzato con la squadra rossonera e con mister Marco Giampaolo.

14.25 - Attraverso il sito ufficiale rossonero, il Milan ha reso noto lo staff di Marco Giampaolo per la stagione 2019-2020:

Francesco Conti - Allenatore in Seconda

Samuele Melotto - Preparatore Atletico

Stefano Rapetti - Preparatore Atletico

Salvatore Foti - Collaboratore

Fabio Micarelli - Collaboratore

Daniele Bonera - Collaboratore

Luigi Turci - Preparatore Portieri

Emiliano Betti - Collaboratore Preparatore Portieri

14.13 - Dopo aver partecipato alla Copa America con l'Uruguay, Diego Laxalt avrà qualche giorno in più di vacanza rispetto agli altri rossoneri che si stanno radunando oggi a Milanello: il terzino milanista rientrerà il prossimo 23 luglio.

13.25 - Franck Kessie è impegnato nella Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio e quindi si aggregherà al gruppo rossonero tra il 5 e il 10 agosto.

13.05 - Secondo quanto riferisce Milan TV, i primi giocatori ad essere arrivati questa mattina a Milanello per il raduno sono stati Suso, Lucas Biglia e Andrea Conti.

12.58 - Dopo aver vinto la Copa America con il suo Brasile, Lucas Paquetà si sta godendo un po' di meritato riposo: il suo rientro è in programma il 30 luglio.

12.52 - Patrick Cutrone, che ha partecipato all'Europeo Under 21, si unirà al resto del gruppo rossonero il prossimo 18 luglio.

12.29 - Ecco i 29 convocati per il raduno di oggi: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Calabria, Caldara, Calhanoglu, Capanni, Capone, Castillejo, Conti, Donnarumma Antonio, Donnarumma Gianluigi, Djalo, Suso, Gabbia, Theo Hernandez, Krunic, Maldini, Mionic, Musacchio, Piatek, Plizzari, Reina, Rodriguez, Romagnoli, Sala, Strinic, André Silva.

12.09 - Anche Daniele Bonera, ex difensore del Milan che ha lasciato la Spagna per tornare in rossonero come collaboratore di Marco Giampaolo, ha fatto il suo arrivo nel Centro sportivo milanista. Tra i giocatori, uno dei primi a presentarsi a Carnago è stato Suso. Lo riferisce l'inviato di Milannews.it.

12.01 - Secondo quanto riferisce il nostro inviato, sono già arrivati a Milanello praticamente tutti i giocatori rossoneri convocati per il raduno di oggi. Mattia Caldara si è fermato a lungo con i tifosi presenti per fare foto e firmare degli autografi.

12.00 - Alle 18 è in programma il primo allenamento stagione del Milan di Marco Giampaolo: come ogni anno, la seduta si svolgerà sul campo esterno di Milanello così sarà visibile a tutti i tifosi milanisti che saranno presenti fuori dal Centro sportivo rossonero.

Dopo la presentazione di ieri di Marco Giampaolo, oggi è il giorno del raduno a Milanello dove alle 18 è in programma il primo allenamento della nuova stagione della squadra rossonera. La redazione di Milannews.it vi terrà aggiornati e vi racconterà tutto quello che succederà nel Centro sportivo di Carnago. Restate con noi!!!