LIVE MN - Real Madrid-Milan (0-0): triplice fischio, buon test per i rossoneri

Finisce a reti inviolate ma non senza emozioni il big match amichevole tra Real Madrid e Milan. Nel primo tempo un palo di Theo, qualche strappo di Leao e soprattutto il rigore di Bale parato da Maignan. Nel secondo tempo la traversa di Modric, qualche duello Vinicius-Tomori, altre scorribande sulla sinistra di Theo ma poca precisione. Un buon test allenante per il Milan che tornerà ad allenarsi a Milanello mercoledì.

90' Triplice fischio, termina qui la partita. Real Madrid-Milan finisce 0-0.

90' Ci prova Vinicius a giro: palla fuori.

86' Azione pericolosa del Real, con Vinicius che scodella in mezzo per Arribas: la sua conclusione al volo è potente ma esce di poco.

84' Invasione di campo da parte di due tifosi, subito placcati dagli steward.

82' Cambio per il Real Madrid: esce Isco ed entra Chust.

80' Cambi per il Milan: entrano Maldini, Castillejo, Pobega e Ballo-Touré, escono Diaz, Saelemaekers, Tonali e Theo.

79' Ottimo recupero di Kalulu in mezzo al campo ma l'uno due con Diaz non riesce di un soffio.

76' Che giocata di Theo Hernandez. Chiuso alla bandierina da due difensori del Real riesce a sgusciare via con una magia, peccato che al momento del cross il francese scivoli.

75' Cambio per il Milan: esce Calabria ed entra Kalulu. Fascia di capitano a Simon Kjaer.

69' Cambi per il Real: Arribas per Rodryogo e Marvin per Lucas Vazquez.

67' Fallo inutile e pericoloso di Mariano Diaz su Theo. Il francese infatti rimane a terra dolorante.

65' Fiammata di Brahim Diaz! Lo spagnolo riceve palla spalle alla porta, si gira e lascia partire un gran destro a giro sul secondo palo: miracolo di Lunin che devia in angolo.

63' Uno due tra Theo e Krunic, con il centrocampista che lancia in profondità il francese: cross dal fondo deviato in angolo. Batte Tonali, Rebic ci prova di testa ma spara alto.

61' Cambio per il Milan: esce Romagnoli, entra Simon Kjaer. Fascia di capitano a Davide Calabria.

60' Cambio per il Real Madrid: esce Modric, entra Odegaard.

58' Real in totale controllo del match, Milan schiacciato nella propria area di rigore.

56' Ancora duello Vinicius-Tomori al limite dell'area, bell'intervento dell'ex Chelsea in scivolata. Palla in angolo: nulla di fatto, allontana la difesa rossonera.

55' Vinicius sfida Tomori in velocità, l'inglese lo chiude e il madridista si tuffa. I due poi scherzano.

52' Botta di Modric da fuori, il pallone si stampa sulla traversa.

51' Blanco serve Rodrygo largo a destra, il brasiliano tira ma Romagnoli devia in angolo.

49' Ottima chiusura di Tomori in area su Gutierrez.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per il Real Madrid.

- Parecchi cambi per il Real Madrid: fuori Courtois, Alaba, Marcelo, Casemiro, Bale e Jovic, entrano Lunin, Militao, Gutierrez, Antonio Blanco, Vinicius e Mariano.

- Cambio per il Milan, esce Leao ed entra Ante Rebic.

Finisce il primo tempo a Klagenfurt tra Real Madrid e Milan sul parziale di 0-0. La squadra di Pioli parte fortissimo nei primi minuti attaccando sull’asse Theo Hernandez-Leao. È il terzino ex Real, al 3’, a sfiorare il vantaggio scaricando un mancino violento e preciso che sorprende Courtois, ma va a stamparsi sulla faccia del palo. Il Milan cerca di fraseggiare, ma col passare dei minuti è il Real a prendere in mano il gioco con il trio Modric-Casemiro-Isco. Alaba mette alla frusta i riflessi di Maignan e poi, al 40’, l’episodio clou del primo tempo: Bale detta il passaggio, Modric lo pesca con una gran palla in mezzo a Tonali e Calabria con quest’ultimo che, in area, non può evitare il fallo. Il gallese si presenta dagli undici metri, ma viene ipnotizzato da Maignan che mantiene il risultato sullo 0-0.

45' Fine primo tempo, si torna negli spogliatoi sullo 0-0.

44' Ottima copertura di Tonali sulla sinistra su Rodrygo. Corner per il Madrid, allontana Romagnoli.

41' PARATA DI MAIGNAN! Ottimo intervento di Mike che ipnotizza Bale e neutralizza il penalty.

40' Calcio di rigore per il Real, Bale scappa in velocità a Calabria e Tonali e Davide lo atterra in area.

39' Leao serve Theo sulla sinistra, il francese crossa per Giroud ma Courtois è bravissimo ad anticipare tutti.

38' Grande azione personale di Rodrygo che scappa a tutti sulla sinistra, entra in area, mette in mezzo ma Tomori è attento e allontana.

35' Sull'angolo Rodrygo prova la rovesciata, para Maignan.

34' Ci prova Bale da fuori, conclusione velenosa ma è bravo Maignan a deviare in angolo.

33' Lancio di Isco per Bale sulla destra, Theo lo brucia in velocità e recupera palla in area di rigore.

31' Conclusione secca e potente di Alaba da fuori, Maignan si distende e respinge. Attento il portiere del Milan.

27' Uscita sbagliata del Milan, ancora una volta un generosissimo Brahim ostacola Isco al momento della botta sicura.

26' Ci prova Isco da fuori, il pallone gira ma non scende abbastanza: la palla non trova lo specchio della porta.

25' Ripartenza Milan con Giroud che serve Diaz con un altro tocco di fino. Lo spagnolo lascia la palla a Theo che prova il cross: deviato in angolo. Nulla di fatto dal corner.

23' Calabria recupera palla in difesa e poi sprinta sulla fascia destra: fermato fallosamente da Nacho. Partita ora più fisica.

20' Bruttissimo fallo di Bale, un'entrata in scivolata da dietro su Theo Hernandez. Fortunatamente il terzino rossonero si rialza senza particolari problemi.

16' Leao per ora imprendibile per la difesa madridista. Questa volta il suo cross da sinistra è più preciso ma Brahim Diaz non riesce a trovare la porta.

15' Rodrygo punta Calabria in 1 contro 1, bravo il rossonero a fermare il brasiliano.

14' Ancora Leao a sinistra: dribbling secco sul difensore in scivolata ma il cross per Saelemaekers è completamente sbagliato.

13' Possesso prolungato Real, glis pagnoli cercano il varco giusto: si chiude bene la difesa rossonera.

10' Ancora occasione Milan. Tocchi rapidi e precisi: Diaz per Giroud, il francese di tacco per Krunic che serve Leao. il portoghese carica il tiro di prima ma la conclusione è sbilenca.

7' Altra bella azione Milan che inizia con un recupero di Tonali su Modric, il numero 8 cerca Giroud tra le linee che con un tacco volante innesca Saelemaekers. Il belga conduce il contropiede ma poi sbaglia al momento del passaggio per Leao che arrivava di gran carriera sulla fascia sinistra.

5' Si accende ancora Leao! Il numero 17 punta Vazquez e lo salta sulla sinistra, mette in mezzo per Giroud che sfiora soltanto. Bell'avvio del portoghese.

4' OCCASIONE MILAN! Contropiede rossonero con Leao, il portoghese serve sulla corsa Theo che entra in area e lascia partire un missile che si stampa sul palo con Courtois battuto. Avvio col botto!

3' Occasione Milan con Leao servito ottimamente in area da Saelemaekers, il portoghese salta un avversario ma viene bloccato da un grande intervento di Alaba.

2' Errore di Maignan con i piedi che regala palla al Real Madrid al limite dell'area di rigore. Decisivo Brahim Diaz che scippa la palla a Modric e allontana.

1' Fischio d'inizio del signor Altmann, comincia il match. Primo pallone per il Milan.

- Il Real Madrid scenderà in campo con la seconda divisa blu, il Milan indosserà la divisa da trasferta bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Alle 18.30 ci sarà il fischio d'inizio dell'amichevole più prestigiosa dell'estate, sul suolo austriaco si sfidano Real Madrid e Milan. Sfida che suscita tante emozioni, parliamo delle due squadre con più Champions League in assoluto, rispettivamente 13 e 7, ed è un match che in passato è stato giocato più volte in importanti palcoscenici europei. È l'occasione anche per ritrovare Carlo Ancelotti, leggenda rossonera da giocatore ed allenatore, che ora siede sulla panchina delle merengues. Partita partitcolare anche per Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi arrivati al Milan dal Real Madrid. Un'amichevole resa ancora più speciale dalla presenza del pubblico: in Austria non ci sono restrizioni, previsti circa 30mila spettatori allo stadio. Rimanete con noi per seguire l'andamento di questo match e non perdervi nulla di questa serata speciale grazie alla nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas V., Nacho, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco; Bale, Rodrygo, Jovic. A disp: Lunin, Luis Lopez, Militao, Vini Jr., Odegaard, Mariano, Blanco, Marvin, Arribas, Chust, Miguel. All: Carlo Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali, Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Castillejo, Di Gesù, Pobega, Robotti, Maldini, Rebić. All. Stefano Pioli.

Arbitro: Walter Altmann.